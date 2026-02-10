Video Momentul în care un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o intersecție aglomerată din Georgia

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, luni, 9 februarie, într-o intersecție aglomerată dintr-un oraș mic din statul Georgia, Statele Unite. „Alertă în trafic, avion prăbușit”, a fost mesajul surprinzător pe care polițiștii nu se așteptau să-l transmită vreodată, șocând șoferii care se îndreptau spre serviciu, notează ABC News.

Avionul a căzut pe șosea și a lovit trei mașini aflate în trafic. Aeronava decolase de pe un aeroport din apropiere și se întorcea din cauza unei probleme la motor.

Din fericire, cei doi bărbați aflați la bord și persoanele de la sol implicate în accident au suferit doar răni ușoare. Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului.