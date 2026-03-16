Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Vânzarea Carrefour către frații Pavăl, analizată de Consiliul Concurenței

Vânzarea supermarketurilor Carrefour către frații Pavăl, proprietarii Dedeman, este analizată de Consiliul Concurenței, care va evalua operațiunea în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurenţial normal.

Frații Pavăl, proprietarii dedeman, vor să cumpere supermarketurile Carrefour
Grupul Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) și magazine de tip discount (Supeco).

Grupul Pavăl Holding este prezent în România prin mai multe companii, cea mai cunoscută fiind rețeaua de magazine Dedeman. De asemenea, Grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice și para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare și nealimentare, în special cele destinate copiilor și mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și activități de dezvoltare imobiliară, închiriere și subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

„Analiza autorității de concurență vizează două piețe: piața achizițiilor de bunuri de consum curent preponderent alimentare, la nivel național, unde retailerii acționează în calitate de cumpărători în relația cu producătorii sau distribuitorii, și piața comercializării cu amănuntul de consum curent preponderent alimentare, unde retailerii acționează drept furnizori pentru consumatorii finali.

Din punctul de vedere al pieței geografice, analiza ia în calcul o zonă de până la 10 minute de mers cu mașina în jurul hipermarket-urilor/supermarket-urilor și o zonă de până la 10 minute de mers pe jos și cu mașina în jurul magazinelor de proximitate”, a anunțat luni Consiliul Concurenței.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzație trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care va evalua operațiunea în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurenţial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Pavăl Holding cumpără 478 de supermarketuri și magazine Carrefour

Carrefour a anunțat la 12 februarie 2026, pe Bursa franceză Euronext, că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România, tranzacția fiind evaluată la 823 milioane de euro.

„Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale. Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro”, a transmis compania.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

Adrian Pavăl și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, dețin afaceri în numeroase domenii, fiind acționari în peste 100 de firme. Averea lor era estimată la finalul anului trecut la peste 3,4 miliarde de dolari, conform ediției Forbes din SUA.

În 2024, afacerile lor au generat venituri totale de 20,04 miliarde de lei. Forbes a evaluat averea personală a lui Dragoș Pavăl la 2 miliarde de dolari, iar a lui Adrian Pavăl la 1,4 miliarde de dolari, totalizând 3,4 miliarde de dolari, ceea ce îi plasează înaintea lui Daniel Dineș, care are o avere estimată la 2,7 miliarde de dolari.

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vortex polar | Calendarul primăverii, dat peste cap de vortexul polar. Ce vine spre România
gandul.ro
image
Ilie Bolojan la lansarea noii ediții a Studiului Economic al OCDE pentru România: „Aderarea la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc”
mediafax.ro
image
„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct! Exclusiv
fanatik.ro
image
Dezmățul primarilor pe bani publici continuă. Edilii vor toca 18 miliarde de lei în 2026, deși Curtea de Conturi le-a găsit nenumărate nereguli
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
antena3.ro
image
Război Iran. Iranul ameninţă direct România. Trump, avertisment pentru NATO dacă nu se implică în Ormuz
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
S-au găsit bani pentru creșterea ajutorului la pensie la 1.000 lei. Când iau banii 3.000.000 de pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Amenzile de circulație, plătite prin cod QR direct la polițistul rutier. Ce presupune exact proiectul anunţat de MAI
playtech.ro
image
Gică Hagi, prima reacție după anunțul momentului în fotbalul românesc: „Am făcut un pas firesc”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă? Săracul...”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Azi apare o nouă monedă în România. Anunțul BNR
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Sebastian Ghiță rupe tăcerea despre întâlnirea cu Călin Georgescu la Belgrad: „Mi-a spus că are suport masiv din servicii și sprijin de la ruși și sârbi”
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (65) jpg
Premiile Oscar 2026 - covorul roșu. Cine a strălucit cel mai tare în noaptea cea mare de la Hollywood
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
A câștigat Oscarul, dar n-a urcat pe scenă ca să-și primească premiul. Sean Penn a avut altceva mai bun de făcut!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte