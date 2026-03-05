Sondajul prin care americanii îi arată lui Trump într-un procent mare că dezaprobă intervenția militară din Iran

Un val de opoziție publică a cuprins Statele Unite după atacurile lansate sâmbătă de SUA și Israel asupra Iranului. Trei sondaje realizate în primele zile de după operațiune arată că aproximativ 60% dintre americani dezaprobă intervenția militară, semnalând o reticență tot mai mare față de implicarea în conflicte externe, potrivit The New York Times.

59% dintre americani au dezaprobat atacurile, potrivit unui sondaj CNN realizat imediat după lovituri. Rezultate similare au indicat și sondajele realizate de Reuters/Ipsos și The Washington Post.

Republicanii tind să susțină acțiunea militară, în ciuda faptului că mulți dintre ei afirmă în același timp că SUA ar trebui să se retragă din războaiele externe.

Democrații se opun aproape în unanimitate intervenției.

Percepția asupra președintelui Trump

La câteva zile după atacuri, mulți americani nu și-au format încă o opinie clară. În sondajul CNN, 29% dintre respondenți au declarat că nu urmăresc îndeaproape situația.

Potrivit sondajului Reuters/Ipsos, 56% dintre americani consideră că președintele Donald Trump este prea dispus să folosească forța militară pentru a promova interesele SUA.

Doar 35% consideră că abordarea sa este adecvată, iar 5% spun că nu recurge suficient la forță.

Un sondaj Fox News a arătat că opinia publică e împărțită aproape egal în privința atacurilor. Experții notează însă că rezultatul ar putea fi influențat de ordinea întrebărilor, care au plasat tema atacurilor după o serie de întrebări despre conflict.

În general, în primele zile ale unui conflict, sprijinul public tinde să fie mai ridicat, dar scade pe măsură ce ostilitățile se prelungesc, potrivit The New York Times.

Războiul din Irak este un exemplu în acest sens: inițial susținut de o largă majoritate, sprijinul a scăzut ulterior cu aproape 30 de puncte procentuale.

Amintim că o rezoluție care viza limitarea puterilor președintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul SUA, pe fondul sprijinului puternic din partea majorității republicane pentru operațiunea americano-israeliană, transmite AFP.