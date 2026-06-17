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Summitul G7. Liderii marilor economii promit mai mult sprijin militar pentru Ucraina și analizează acordarea de licențe de producție de arme

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Liderii celor mai mari șapte economii mondiale (G7), reuniți în Franța, au adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și anunță noi măsuri menite să consolideze capacitatea de apărare a Kievului. Printre deciziile discutate se numără majorarea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană și posibilitatea acordării unor licențe care să permită producerea de echipamente militare direct pe teritoriul ucrainean.

Liderii Grupului G 7 reuniți în Franța/FOTO:X
Liderii Grupului G 7 reuniți în Franța/FOTO:X

„Noi, liderii G7, suntem uniți în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale. Ne exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean, care continuă să sufere în urma atacurilor asupra infrastructurii critice și a patrimoniului cultural”, se arată în documentul comun.

Semnatarii declarației au apreciat rezistența demonstrată de Ucraina și rezultatele obținute de forțele sale armate în ultimele luni, subliniind că pe front se conturează un nou impuls favorabil Kievului.

Pentru susținerea acestui efort, statele G7 au convenit să intensifice furnizarea de sisteme și interceptoare antiaeriene, precum și de armament cu rază lungă de acțiune. În același timp, liderii grupului și-au exprimat disponibilitatea de a examina acordarea unor licențe care să permită extinderea producției militare în Ucraina.

Posibilă producție locală de interceptoare pentru apărarea antiaeriană

Una dintre cele mai importante noutăți ale summitului vizează perspectiva producerii în Ucraina a unor componente esențiale pentru apărarea antiaeriană. Liderii G7 au declarat că sunt pregătiți să analizeze acordarea licențelor necesare pentru fabricarea de sisteme și rachete interceptoare.

Subiectul este deosebit de important pentru Kiev. Președintele Volodimir Zelenski a solicitat în repetate rânduri Statelor Unite să permită producerea locală a unor sisteme precum Patriot, argumentând că Ucraina se confruntă cu un deficit acut de interceptoare în contextul atacurilor constante cu rachete balistice lansate de Rusia.

La începutul lunii iunie, liderul ucrainean declara că autoritățile de la Kiev poartă discuții cu parteneri europeni și americani privind dezvoltarea unor capacități de producție în Europa pentru sisteme capabile să intercepteze rachete balistice.

Pe 16 iunie, în marja summitului G7, Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump. Potrivit șefului statului ucrainean, acesta i-a solicitat direct liderului de la Casa Albă acordarea licențelor necesare pentru producerea în Ucraina a sistemelor antirachetă și a interceptoarelor destinate inclusiv complexelor Patriot. Zelenski a afirmat că reacția lui Trump a fost „pozitivă”, iar echipele celor două țări urmează să înceapă consultările tehnice.

Sprijin energetic înaintea iernii

Declarația finală acordă o atenție specială securității energetice a Ucrainei. Liderii G7 au convenit să ofere sprijin suplimentar pentru consolidarea rezilienței sistemului energetic ucrainean înaintea sezonului rece.

Grupul celor mai dezvoltate șapte state va discuta eliberarea rezervelor petroliere de urgență

„Am convenit să acordăm sprijin suplimentar pentru a ajuta Ucraina să traverseze următoarea iarnă”, se precizează în document.

În ultimii ani, infrastructura energetică a Ucrainei a fost ținta unor atacuri repetate, care au provocat pene de curent și distrugeri semnificative în mai multe regiuni ale țării.

Noi sancțiuni împotriva economiei ruse

Liderii G7 s-au angajat, de asemenea, să intensifice presiunea asupra economiei ruse, în special asupra sectoarelor petrolier și gazier.

„Vom consolida regimul de sancțiuni, inclusiv în domeniul petrolului și gazelor”, au transmis reprezentanții grupului.

Totodată, declarația salută acordul dintre Statele Unite și Iran și susține misiunea internațională coordonată de Marea Britanie și Franța pentru protejarea navigației comerciale în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel mondial. Liderii au subliniat și necesitatea dezvoltării unor rute alternative de aprovizionare cu resurse energetice.

Mesaje pentru China și Coreea de Nord

Documentul final nu se limitează la războiul din Ucraina. Liderii G7 și-au exprimat opoziția față de orice încercare unilaterală de modificare a status quo-ului în Marea Chinei de Est, Marea Chinei de Sud și în Strâmtoarea Taiwan, inclusiv prin utilizarea forței sau a constrângerii.

În același timp, grupul și-a manifestat îngrijorarea profundă față de programele nuclear și balistic ale Coreei de Nord, reafirmând obiectivul denuclearizării complete a regimului de la Phenian, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.

Un summit marcat de convergența pozițiilor

Reuniunea din Franța a fost remarcată și prin apropierea pozițiilor dintre președintele american Donald Trump și ceilalți lideri ai G7. Trump a sugerat că este dispus să reia măsuri restrictive împotriva exporturilor de petrol rusesc, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a descris summitul drept „un moment de trezire strategică”.

Pe lângă dosarele de securitate și geopolitică, liderii G7 au aprobat declarații tematice privind parteneriatele globale, combaterea cancerului, coordonarea răspunsului la epidemia de Ebola, lupta împotriva traficului de droguri și combaterea migrației ilegale. G7 reunește Statele Unite, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Canada, la lucrările grupului participând și Uniunea Europeană.

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