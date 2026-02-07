Cum a încercat Epstein să-și folosească propriul ADN pentru medicina regenerativă și longevitate

Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-şi utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care îşi propune să repare organismul prin creşterea de noi ţesuturi şi organe.

Potrivit Agerpres, informaţia se regăseşte în unele dintre miile de e-mailuri ale lui Epstein publicate recent de Departamentul de Justiție (DOJ) şi accesate de CNN.

Infractorul sexual plătise pentru teste inovatoare efectuate de un medic la unul dintre cele mai prestigioase spitale din SUA şi a explorat crearea de celule stem, care sunt esenţiale pentru imunitate şi vindecare.

Cercetătorul Joseph Thakuria era la acea vreme medic şef la Spitalul General din Massachusetts (MGH) din Boston şi era afiliat unui proiect de studiu al genomului la scară largă la Facultatea de medicină Harvard.

Cercetătorul Thakuria a declarat pentru CNN că Jeffrey Epstein era înscris în Proiectul Genomului Personal de la Harvard, o bază de date publică cu informații genetice.

Documentele DOJ arată că, în februarie 2014, Thakuria i-a propus lui Epstein să finanțeze un proiect privat de secvențiere a genomului pacienților săi și a inclus opțiuni pentru cercetări genetice specifice lui Epstein.

În iunie 2014, Thakuria i-a trimis o factură pentru mai multe proiecte, inclusiv o secvențiere parțială a genomului lui Epstein, cu o investiție inițială de 2.000 de dolari, care prevedea și „studii personalizate de longevitate” ce implicau editarea genetică, folosind o mostră de salivă furnizată de Epstein.

„Domnul Epstein s-a înscris în Proiectul Genomului Personal, care urma să studieze predispoziţia sa genetică la diverse boli. La un moment dat, a fost emis un cec de 2.000 de dolari pentru a acoperi secvenţierea ADN-ului”, a declarat Thakuria într-un comunicat, potrivit CNN.

Propunerea lui Thakuria prevedea editarea celulelor stem ale lui Epstein folosind CRISPR pentru a introduce mutații asociate cu longevitatea. Nu există dovezi că Epstein a plătit pentru aceste servicii, dar corespondența prin e-mail între Thakuria, Epstein și asistenții săi a continuat până în 2015.

În e-mailuri, asistenții încercau să ducă mai departe proiectul, iar Epstein s-a arătat nemulțumit de întârzieri și a amenințat că va raporta medicul superiorilor săi.

Pe 30 ianuarie, DoJ anunțase publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate.

Afaceristul new yorkez s-a sinucis în 2019 în închisoare, în timp ce îşi aştepta procesul pentru acuzaţii federale de trafic sexual.

Ce este medicina regenerativă

Medicina regenerativă reprezintă un progres major în tratamentele medicale, bazată pe principiile tehnologiei celulelor stem și ingineriei tisulare, având ca scop înlocuirea sau regenerarea țesuturilor și organelor umane și restabilirea funcțiilor acestora, potrivit National Library of Medicine.

Totuși, este un domeniu de cercetare încă puțin cunoscut. Scopul acestei recenzii este de a prezenta stadiul actual al medicinei regenerative, în termeni de pași istorici, strategii utilizate și probleme stringente care trebuie rezolvate în viitor.