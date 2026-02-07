search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a încercat Epstein să-și folosească propriul ADN pentru medicina regenerativă și longevitate

0
0
Publicat:

Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-şi utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care îşi propune să repare organismul prin creşterea de noi ţesuturi şi organe.

Jeffrey Epstein/FOTO: New York Post
Jeffrey Epstein/FOTO: New York Post

Potrivit Agerpres, informaţia se regăseşte în unele dintre miile de e-mailuri ale lui Epstein publicate recent de Departamentul de Justiție (DOJ) şi accesate de CNN.

Infractorul sexual plătise pentru teste inovatoare efectuate de un medic la unul dintre cele mai prestigioase spitale din SUA şi a explorat crearea de celule stem, care sunt esenţiale pentru imunitate şi vindecare.

Cercetătorul Joseph Thakuria era la acea vreme medic şef la Spitalul General din Massachusetts (MGH) din Boston şi era afiliat unui proiect de studiu al genomului la scară largă la Facultatea de medicină Harvard.

Cercetătorul Thakuria a declarat pentru CNN că Jeffrey Epstein era înscris în Proiectul Genomului Personal de la Harvard, o bază de date publică cu informații genetice.

Documentele DOJ arată că, în februarie 2014, Thakuria i-a propus lui Epstein să finanțeze un proiect privat de secvențiere a genomului pacienților săi și a inclus opțiuni pentru cercetări genetice specifice lui Epstein.

În iunie 2014, Thakuria i-a trimis o factură pentru mai multe proiecte, inclusiv o secvențiere parțială a genomului lui Epstein, cu o investiție inițială de 2.000 de dolari, care prevedea și „studii personalizate de longevitate” ce implicau editarea genetică, folosind o mostră de salivă furnizată de Epstein.

Domnul Epstein s-a înscris în Proiectul Genomului Personal, care urma să studieze predispoziţia sa genetică la diverse boli. La un moment dat, a fost emis un cec de 2.000 de dolari pentru a acoperi secvenţierea ADN-ului”, a declarat Thakuria într-un comunicat, potrivit CNN.

Propunerea lui Thakuria prevedea editarea celulelor stem ale lui Epstein folosind CRISPR pentru a introduce mutații asociate cu longevitatea. Nu există dovezi că Epstein a plătit pentru aceste servicii, dar corespondența prin e-mail între Thakuria, Epstein și asistenții săi a continuat până în 2015.

În e-mailuri, asistenții încercau să ducă mai departe proiectul, iar Epstein s-a arătat nemulțumit de întârzieri și a amenințat că va raporta medicul superiorilor săi.

Pe 30 ianuarie, DoJ anunțase publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate.

Afaceristul new yorkez s-a sinucis în 2019 în închisoare, în timp ce îşi aştepta procesul pentru acuzaţii federale de trafic sexual.

Ce este medicina regenerativă

Medicina regenerativă reprezintă un progres major în tratamentele medicale, bazată pe principiile tehnologiei celulelor stem și ingineriei tisulare, având ca scop înlocuirea sau regenerarea țesuturilor și organelor umane și restabilirea funcțiilor acestora, potrivit National Library of Medicine.

Totuși, este un domeniu de cercetare încă puțin cunoscut. Scopul acestei recenzii este de a prezenta stadiul actual al medicinei regenerative, în termeni de pași istorici, strategii utilizate și probleme stringente care trebuie rezolvate în viitor. 

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
De ce Nicolae Ceaușescu bea sucul doar cu paiul. Motivul din spatele acestui gest ciudat
gandul.ro
image
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
mediafax.ro
image
Cum a apărut Mihaela Buzărnescu la piscină. Jucătoarea de tenis a uimit cu o imagine în costum de baie
fanatik.ro
image
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
libertatea.ro
image
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"
observatornews.ro
image
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: 'Să vedem cum se dezvoltă'
cancan.ro
image
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
prosport.ro
image
Primăvara vine înainte de 1 martie în România. ANM anunță când încep temperaturile să crească
playtech.ro
image
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După ce Ion Țiriac i-a dat pe mână toată averea de 2,5 miliarde $, a anunțat în ce va investi 100.000.000
digisport.ro
image
Statul pregătește reducere de impozit pentru cei care plătesc la timp: cine poate primi bonificația
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Mercur intră în Pești pe 7 februarie 2026! Cum influențează acest fenomen astrologic fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?