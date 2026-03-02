search
Luni, 2 Martie 2026
Misterul petei roșii de pe gâtul lui Trump: medicul liderului american spune că iritația va persista câteva săptămâni

Publicat:

O pată roșie vizibilă pe gâtul președintelui Donald Trump, prezent luni, 2 martie, la ceremonia de decernare a Medaliei de Onoare, a declanșat un val de speculații în presa americană și pe rețelele sociale. 

Donald Trump, cu o pată roșie pe gât FOTO Profimedia
Donald Trump, cu o pată roșie pe gât FOTO Profimedia

Iritația apărută pe partea dreaptă a gâtului este rezultatul unei creme pe care președintele american o folosește ca „tratament preventiv pentru piele”, a declarat luni medicul său personal pentru CNN.

Președintele Trump folosește o cremă foarte comună pe partea dreaptă a gâtului, care reprezintă un tratament preventiv pentru piele”, a transmis dr. Sean Barbabella într-un comunicat. „Președintele va urma tratamentul timp de o săptămână, iar roșeața este estimată să persiste câteva săptămâni”.

Barbabella nu a specificat motivul pentru care Trump are nevoie de acest tratament, iar Casa Albă nu a răspuns imediat întrebărilor referitoare la starea sa de sănătate.

Pata roșiatică a fost vizibilă pe gâtul președintelui în timpul unei apariții la o ceremonie pentru decernarea Medaliei de Onoare, aceasta ridicându-se deasupra gulerului cămășii și oprindu-se chiar sub ureche.

Trump, care la 79 de ani este cel mai în vârstă președinte care a depus jurământul, s-a confruntat, de asemenea, cu vânătăi  periodice pe dosul ambelor mâini, fapt ce a ridicat semne de întrebare cu privire la sănătatea sa.

El a pus aceste vânătăi pe seama strângerilor de mână frecvente și a insistenței sale de a lua o doză zilnică de aspirină mai mare decât cea recomandată, ceea ce îl face mai predispus la echimoze.

Donald Trump a fost surprins cu vânătăi pe mâini FOTO: AFP
Donald Trump a fost surprins cu vânătăi pe mâini FOTO: AFP

Anul trecut, Trump a trecut prin două examinări la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, inclusiv una despre care Barbabella a declarat ulterior că a inclus „imagistică cardiovasculară”.

Casa Albă a declarat în iulie că Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune comună asociată cu umflarea picioarelor, dar că, în rest, medicii au constatat că președintele are o „sănătate excelentă”.

SUA

loading Se încarcă comentariile...
