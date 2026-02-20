search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Trump îl acuză pe Obama că a divulgat „informații clasificate” despre extratereștri și promite că va publica chiar el documente despre OZN-uri

Preşedintele american Donald Trump a susţinut că Barack Obama ar fi divulgat „informaţii clasificate” după ce a glumit, într-un podcast, pe tema extratereştrilor, şi a anunţat că va cere agenţiilor federale să identifice şi să publice documente despre OZN-uri.

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

„Având în vedere interesul mare, voi ordona secretarului apărării şi altor departamente şi agenţii relevante să înceapă procesul de identificare şi publicare a dosarelor guvernamentale referitoare la viaţa extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate şi obiectele zburătoare neidentificate”, a scris el pe platforma sa, Truth Social.

Mai devreme în cursul zilei, preşedintele republican a afirmat că predecesorul său democrat a divulgat „informaţii clasificate” atunci când a sugerat, pe un ton glumeţ, într-un interviu la un podcast, că extratereştrii chiar există, potrivit Agerpres.

„A oferit informaţii clasificate, nu ar trebui să facă asta”, a deplâns Trump, întrebat la bordul Air Force One despre recentele afirmaţii ale lui Obama, care au reaprins teoriile conspiraţiei pe această temă.

„Nu ştiu dacă sunt reali sau nu”, dar fostul preşedinte democrat „a făcut o greşeală uriaşă”, a subliniat Trump, care nu ratează nicio ocazie de a-l critica pe predecesorul său, recent deghizat în maimuţă alături de soţia sa, Michelle Obama, într-un videoclip postat pe contul său de pe Truth Social.

La sfârşitul unui podcast difuzat weekendul trecut, Barack Obama, relaxat, a răspuns la o întrebare despre existenţa extratereştrilor: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”.

În timpul interviului, el a adăugat că, din câte ştie, nu există „facilităţi subterane” menite să le ascundă existenţa, aşa cum sugerează unele teorii ale conspiraţiei.

Confruntat cu reacţiile de pe reţelele de socializare, fostul preşedinte a publicat duminică seara un mesaj pe contul său de Instagram pentru a-şi clarifica poziţia, susţinând că a făcut acele afirmaţii pentru a se încadra în atmosfera relaxată a podcastului.

„Statistic, universul este atât de vast încât şansele ca viaţa să existe în alte părţi sunt mari”, a explicat el. „Dar distanţele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât şansele să fim vizitaţi de extratereştri sunt slabe şi nu am văzut nicio dovadă în timpul preşedinţiei mele că extratereştrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”, a mai spus Obama.

SUA

