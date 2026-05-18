Luni, 18 Mai 2026
De la apărare antiaeriană la lovituri în adâncime. Cum lucrează Palantir cu armata ucraineană și ce întrebări ridică parteneriatul

Compania americană Palantir Technologies colaborează cu Ucraina din vara anului 2022, iar tehnologiile sale bazate pe inteligență artificială sunt utilizate în tot mai multe componente ale războiului modern — de la analiza atacurilor aeriene și recunoașterea țintelor până la planificarea loviturilor la mare distanță împotriva Rusiei, scrie focus.ua.

Directorul executiv al companiei, Alex Karp, întîlnire cu președintele Volodimir Zelenski/FOTO:X
Directorul executiv al companiei, Alex Karp, a afirmat în repetate rânduri că inteligența artificială reprezintă „noua armă nucleară” a secolului XXI. În acest context, apare întrebarea dacă tehnologiile dezvoltate de Palantir pot deveni pentru Ucraina un avantaj strategic capabil să schimbe cursul războiului — dar și ce riscuri implică o astfel de dependență tehnologică.

Ce tehnologii oferă Palantir armatei ucrainene

Compania dezvoltă mai multe platforme de inteligență artificială destinate armatei, serviciilor de informații și structurilor guvernamentale.

Printre cele mai importante se află:

1. Gotham — o platformă care integrează date din surse multiple pentru a crea o imagine completă a câmpului de luptă;

2. Maven — utilizată pentru identificarea și analiza țintelor;

3. TITAN — o platformă mobilă pentru coordonarea operațiunilor de luptă;

4. MetaConstellation — sistem de integrare a imaginilor satelitare și a datelor provenite de la senzori.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat în luna mai că peste 100 de echipe din cadrul forțelor de apărare folosesc tehnologiile Palantir prin intermediul platformei Brave1 Dataroom.

Potrivit oficialului ucrainean, cooperarea se concentrează în prezent pe trei direcții principale:analiza atacurilor aeriene rusești;procesarea informațiilor de intelligence și planificarea loviturilor la mare distanță asupra infrastructurii militare ruse.

Kievul urmărește extinderea parteneriatului pentru a obține un avantaj tehnologic pe front.

Inteligența artificială și noua generație de apărare antiaeriană

Platforma Brave1 Dataroom a fost lansată în ianuarie 2026 și oferă dezvoltatorilor ucraineni acces gratuit la instrumentele AI ale Palantir pentru consolidarea apărării antiaeriene.

Sistemul utilizează volume uriașe de date colectate în timpul atacurilor cu drone Shahed. Aceste informații sunt folosite pentru antrenarea a aproximativ 80 de modele AI specializate.

Unele modele învață să distingă dronele rusești de dronele ucrainene sau chiar de păsări. Altele analizează tipul țintei, traiectoria de zbor și poziția estimată în următoarele secunde. Există inclusiv sisteme capabile să recomande sau să automatizeze decizia de interceptare.

Modelele sunt integrate în radare, camere video, centre de comandă sau drone-interceptor și sunt actualizate constant cu date noi din teren.

Potrivit unor relatări din presa americană, scopul proiectului este construirea unei rețele naționale semi-autonome de apărare antiaeriană, capabilă să reacționeze rapid la atacurile masive cu drone și rachete.

Cum s-a schimbat războiul aerian

În paralel cu integrarea AI, Ucraina și-a modificat radical sistemul de apărare antiaeriană împotriva dronelor.

Autoritățile au introdus turele automatizate conectate la radarele Forțelor Aeriene și au reorganizat structurile responsabile de apărarea la joasă altitudine. Totodată, Ucraina a fost nevoită să facă față unor atacuri rusești fără precedent, unele implicând între 600 și 1.500 de drone simultan.

În ciuda intensificării atacurilor, eficiența sistemelor de apărare nu a scăzut sub 86%, potrivit datelor oficiale ucrainene.

Planificarea loviturilor în adâncime

Una dintre cele mai sensibile componente ale colaborării cu Palantir privește utilizarea inteligenței artificiale pentru planificarea atacurilor asupra unor ținte aflate la sute sau chiar mii de kilometri în interiorul Rusiei.

De la începutul anului 2026, Statul Major ucrainean a raportat în mod regulat lovituri asupra rafinăriilor, porturilor, instalațiilor militare, fabricilor și sistemelor de apărare aeriană rusești aflate la distanțe de până la 2.000 de kilometri.

Analiștii militari consideră că astfel de operațiuni necesită integrarea rapidă a unui volum foarte mare de date — imagini satelitare, informații radar, mișcări de trupe și activitate logistică — exact tipul de procesare pentru care sistemele Palantir au fost concepute.

MetaConstellation și supravegherea frontului

Presa americană a relatat anterior că armata ucraineană utilizează și sistemul MetaConstellation, care coordonează sute de sateliți și rețele de senzori.

Platforma permite colectarea și vizualizarea în timp real a deplasărilor de tehnică militară și personal, oferind o imagine detaliată a activității forțelor ruse.

Experții spun că astfel de sisteme reduc semnificativ timpul necesar identificării țintelor și accelerează procesul decizional pe front.

Cooperare și în afara domeniului militar

Palantir colaborează și cu Ministerul Economiei din Ucraina în domeniul deminării.

Prin intermediul platformei AIP (Artificial Intelligence Platform), autoritățile centralizează date despre teren, mine și operațiuni de deminare pentru a prioritiza intervențiile și a gestiona riscurile.

Sistemul analizează informații provenite de la genişti, imagini aeriene și hărți digitale pentru a accelera curățarea zonelor contaminate.

Îngrijorări privind accesul la date sensibile

Deși tehnologiile Palantir sunt utilizate de armatele SUA și Israelului, unele state europene privesc cu rezerve extinderea influenței companiei în domeniul securității.

În Germania, de exemplu, au existat dezbateri privind riscul ca o companie americană să obțină acces la baze de date naționale și informații sensibile.

În Ucraina, criticii ridică întrebări similare. Fostul sergent ucrainean Valeri Markus a afirmat că termenii colaborării nu sunt suficient de transparenți și că nu este clar ce primește exact compania în schimbul accesului la date colectate pe front.

„Noi plătim cu sânge pentru date care pot fi transformate ulterior în capitalizare, influență internațională și profit”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Alți comentatori resping însă criticile și susțin că Ucraina are nevoie de astfel de tehnologii pentru a compensa avantajul numeric și industrial al Rusiei.

Inteligența artificială, noul câmp de luptă

Palantir promovează deschis ideea că marile companii tehnologice trebuie să joace un rol activ în conflictele geopolitice și în apărarea democrațiilor occidentale.

Într-un manifest publicat recent, compania a comparat inteligența artificială cu arma nucleară din secolul trecut și a susținut că Silicon Valley trebuie să participe direct la competiția strategică globală.

Pentru Ucraina, această colaborare poate reprezenta atât o oportunitate militară majoră, cât și începutul unei dependențe profunde de infrastructura tehnologică a unei corporații private străine.

Deocamdată, multe dintre condițiile exacte ale parteneriatului rămân necunoscute publicului, notează focus.ua.

