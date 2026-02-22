Mii de zboruri anulate la New York din cauza furtunii de zăpadă ce va lovi regiunea

Peste 3.000 de zboruri au fost anulate la New York, pe fondul unei furtuni de zăpadă istorice care ar putea depune peste doi metri de zăpadă în regiune.

New York Post scrie că mai multe companii aeriene importante și-au suspendat zborurile sâmbătă la aeroporturile cheie JFK, LaGuardia, Newark, precum și în Philadelphia și Boston. Numărul de anulări este așteptat să crească odată cu debutul ninsorii.

Marile companii, inclusiv Delta, American și United, și-au anulat zborurile în zona New York și la aeroportul Logan din Boston, iar JetBlue a tăiat 40% din programul de duminică și 24% din zborurile de luni, potrivit datelor FlightAware.

American Airlines va suspenda operațiunile la LaGuardia, JFK și Philadelphia începând de duminică după-amiază, urmând ca zborurile să reia marți.

„Echipele companiei lucrează nonstop și vor fi pregătite să reia operațiunile la aeroporturile afectate marți, 24 februarie, de îndată ce condițiile permit zboruri în siguranță”, a transmis compania, citată de WABC.

Anulările și întârzierile ar putea continua până miercuri, pe măsură ce marile companii aeriene aplică derogări pentru călătoriile de iarnă la aeroporturile afectate.

Furtuna uriașă va lovi duminică și va continua până luni, aducând rafale de vânt de peste 60 mph (96 km/h) și ninsori de până la 7 centimetri pe oră, cu risc de pene de curent și inundații de coastă pentru peste 30 de milioane de persoane, de la Delaware și Maryland până la New York și Boston, potrivit meteorologilor.

A fost declarat stare de urgență pentru New York City, Long Island și Westchester County începând de duminică dimineață, furtuna fiind prognozată să depună între 46 și 61 cm de zăpadă doar în Big Apple.

„Descriem această furtună ca un nor’easter major”, a declarat pentru The Post meteorologul senior de la AccuWeather, Carl Erickson, adăugând că viscolul va aduce „vânturi foarte puternice” și „condiții de călătorie extrem de periculoase”.

NYC, Long Island și New Jersey vor fi sub alertă de viscol de la ora 6 dimineața de duminică până luni la ora 18. Ninsorile vor rămâne intense până luni dimineața, urmând să se reducă după-amiaza târziu.