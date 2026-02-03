Ninsori record în Japonia: cel puţin 30 de morți și nămeți de până la 4,5 metri. Guvernul a mobilizat armata

Ninsorile extreme care au lovit Japonia în ultimele două săptămâni au provocat moartea a 30 de persoane. În departamentului Aomori, unde stratul de zăpadă a ajuns până la 4,5 metri, a fost mobilizată armata.

Cel puţin 30 de persoane și-au pierdut viața în Japonia în urma ninsorilor abundente din ultimele două săptămâni. Cele mai recente decese sunt cele ale unui bărbat de 80 de ani care a fost găsit îngropat sub zăpadă în adăpostul pentru mașină al locuinței sale. Deși a fost transportat de urgență la spital, acesta a fost declarat ulterior decedat. În ziua următoare, un fermier în vârstă de 54 de ani a fost găsit mort în zăpada acumulată pe acoperișul casei sale. Poliția din Aomori a precizat că bărbatul curăța zăpada de pe acoperiș încă de la prânz în acea zi. O femeie de 91 de ani a murit îngropată sub un strat de 3 metri de zăpadă în fața locuinței sale, a anunțat marți poliția și autoritățile locale, potrivit trtworld.

Până marți, în orașul nordic Aomori, cel mai grav afectat, se acumulaseră 175 de centimetri de zăpadă la sol, mai mult decât dublul mediei obișnuite pentru această perioadă a anului, potrivit NHK. În zone izolate, stratul de zăpadă a atins recordul de 4,5 metri. În acest context, guvernul japonez a mobilizat militari pentru a veni în sprijinul localnicilor și a facilita operațiunile de deszăpezire, în special pentru persoanele în vârstă.

Prim-ministrul nipon, Sanae Takaichi, a organizat marți, 3 februarie, o ședință extraordinară de guvern, solicitând miniștrilor să depună toate eforturile pentru a proteja viețile oamenilor. În cadrul întâlnirii, oficialii au discutat și despre prioritizarea resurselor pentru evacuarea zonelor cele mai expuse și pentru asigurarea accesului la servicii medicale de urgență.

O masă de aer extrem de rece a provocat căderi masive de zăpadă în ultimele săptămâni de-a lungul coastei Mării Japoniei, în anumite zone cantitatea de zăpadă fiind mai mult decât dublul valorilor obișnuite. În perioada 20 ianuarie - 3 februarie, Agenția pentru gestionarea incendiilor și catastrofelor a raportat 30 de decese cauzate de condițiile meteo extreme.

Printre victime se numără și o femeie de 91 de ani, al cărei trup neînsuflețit a fost găsit sub trei metri de zăpadă, în faţa casei sale din Aomori. Poliția suspectează că femeia a fost îngropată de zăpada căzută de pe acoperișul casei și a murit prin sufocare. Lângă corpul victimei a fost găsită o lopată, indicând că aceasta încercase probabil să cureţe zăpada din curte.

Guvernatorul departamentului Aomori, Soichiro Miyashita, a declarat că a cerut armatei să intervină pentru a sprijini autoritățile locale și pentru a facilita accesul persoanelor vârstnice la locuințe sigure, prin deszăpezirea porțiunilor din fața acestora.

„Mormane de zăpadă cu înălțimi de până la 183 de centimetri acoperă solul capitalei departamentului, Aomori, iar agenții însărcinați cu deszăpezirea sunt depășiți de situație”, a precizat Miyashita.

Oficialul a avertizat asupra riscurilor iminente pentru populație: „Riscul unor accidente potențial mortale, cauzate, spre exemplu, de căderea zăpezii de pe acoperișuri sau de prăbușirea unor construcții, este iminent”.

Autoritățile continuă să facă apel la cetățeni să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările privind siguranța.