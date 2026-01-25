search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Furtună de iarnă istorică în SUA: mii de zboruri anulate, pene de curent și victime în New York

O furtună de iarnă de proporții a afectat vaste zone ale Statelor Unite, paralizând transportul aerian, perturbând rețelele de energie și lăsând sute de mii de oameni fără electricitate, în timp ce temperaturile au coborât mult sub pragul înghețului, relatează Bloomberg.

Furtuna, denumită „Fern”, se întinde pe teritoriul a 32 de state/FOTO:X
Furtuna, denumită „Fern”, se întinde pe teritoriul a 32 de state/FOTO:X

Potrivit datelor furnizate de platforma FlightAware, peste 15.000 de zboruri au fost anulate la nivel național până luni, 25 ianuarie – un nivel al perturbărilor care nu a mai fost înregistrat de la închiderea guvernamentală de anul trecut. Companiile aeriene au îndemnat pasagerii să își reprogrameze călătoriile, avertizând asupra unor întârzieri și anulări suplimentare.

În paralel, site-ul PowerOutage.us arată că aproximativ 167.000 de locuințe și firme au rămas fără curent electric, cele mai afectate fiind statele Texas și Louisiana. Numeroase întreprinderi au fost nevoite să își suspende temporar activitatea din cauza condițiilor meteo extreme.

Furtuna, denumită „Fern”, se întinde pe teritoriul a 32 de state și afectează aproape jumătate din populația Statelor Unite. Potrivit Centrului Național de Prognoză Meteo, este vorba despre un fenomen neobișnuit atât prin amploare, cât și prin durată, cu acumulări semnificative de gheață și ninsori abundente în sud-estul țării. Meteorologii avertizează că efectele pot varia de la „extrem de distructive” la „local catastrofale”.

„Cod Albastru” la New York

În New York, autoritățile se pregătesc pentru ninsori de până la 20–23 de centimetri. Administrația transportului public a cerut populației să evite deplasările neesențiale, avertizând asupra posibilelor întreruperi ale circulației metroului, autobuzelor și trenurilor suburbane.

Între timp, trei persoane au fost găsite decedate pe străzile orașului, în contextul temperaturilor extrem de scăzute. Poliția din New York a anunțat că victimele – două descoperite în Brooklyn și una în Manhattan – nu prezentau semne de violență, iar anchetatorii suspectează decese cauzate de condițiile meteorologice. Temperaturile au coborât în timpul nopții până la valori de -10 grade Celsius, iar senzația termică a fost amplificată de vânt.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat stare de „Cod Albastru”, o măsură care activează servicii suplimentare pentru persoanele fără adăpost, garantând accesul acestora la adăposturi încălzite. „Nimeni nu va fi refuzat”, a dat asigurări edilul.

Furtuna ar putea provoca pagube economice de până la 24 de miliarde de dolari

La nivel federal, președintele Donald Trump a catalogat furtuna drept „istorică” și a aprobat declararea stării de urgență în cel puțin 12 state, inclusiv Carolina de Sud, Georgia, Louisiana, Tennessee și Virginia. Alte state au activat unități ale Gărzii Naționale pentru a interveni în sprijinul autorităților locale.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă, condiții meteo critice sunt raportate în cel puțin 17 state și în Districtul Columbia. Transportul public a fost suspendat în mai multe orașe, inclusiv în New Jersey și Austin, Texas.

Meteorologii avertizează că ninsorile, lapovița și ploile înghețate vor continua să afecteze aproximativ două treimi din estul țării în zilele următoare. Unele orașe nu au mai înregistrat astfel de cantități de zăpadă de peste un secol.

Potrivit estimărilor companiei de analiză Enki Research, furtuna ar putea provoca pagube economice de până la 24 de miliarde de dolari, pe fondul întreruperilor de curent, blocajelor de transport și impactului asupra activității economice.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația, în timp ce milioane de americani se pregătesc pentru zile suplimentare de vreme extremă.

