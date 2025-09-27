Experții au descifrat subiectul discuției între Trump și Melania în Air Force One

Imaginile cu Donald și Melania Trump la bordul Air Force One purtând ceea ce a fost interpretată drept o discuție aprinsă ar fi putut fi o conversație despre incidentul cu scările rulante, la sosirea la sediul ONU pentru un discurs, relatează Daily Mail, citând experți în citirea pe buze.

Președintele american și Prima Doamnă au fost filmați prin geamurile avionului prezidențial, în timp ce erau angajați într-o conversație serioasă, când au revenit la Casa Albă, miercuri seară.

La un moment dat, Trump a fost văzut cu degetul în aer, gest interpretat ca unul de furie, în timp ce Melania părea să dea dezaprobator din cap.

Clipul s-a viralizat online, unii internauți speculând că imaginile ar surprinde o ceartă între cei doi,

Experții în citirea pe buze oferă însă o altă explicație, legând conversația de incidentul stânjenitor cu scările rulante, care a avut loc la sosirea soților Trump la ONU.

eremy Freeman, expert în citirea pe buze și folosit ca expert în procese din Marea Britanie, a dezvăluit că cel mai probabil soții Trump își exprimau consternarea în legătură acel incident.

„În interpretarea mea, nu cred că Donald Trump o contrazicea pe Melania Trump, ci vorbea despre șmecheria de la ONU”.

Melania i-ar fi spus lui Trump: „Ai continuat”, la care el a răspuns: „Este incredibil. Cum poți face una ca asta”.

Un alt expert britanic, Nicola Hickling, este de părere că în acele momente Trump se arăta protector față de Melania.

Acesta ar fi spus în Air Force One: „Nu-i pot ierta, au încercat să te rănească”,

„Nu putem face asta, ar trebui să fim în siguranță, nu ești în siguranță”, ar fi răspuns ea.

Replica președintelui american ar fi fost:„Trebuie să ne luăm de ei”.

Când au ajuns la sediul ONU, Melania și Donald Trump abia au pășit pe scara rulantă, când aceasta s-a oprit brusc.

Trump a denunțat un „triplu sabotaj”, după ce a avut probleme și cu teleprompterul, care s-a defectat chiar înainte să-și înceapă discursul, dar și cu sonorizarea.

Ulterior, Trump a scris pe platforma sa Truth Social: „Ceva cu adevărat rușions s-a petrecut ieri la Națiunile Unite. Nu unul, nu două, ci trei evenimente de-a dreptul sinistre!”

Este „uluitor că eu și Melania nu am căzut, lovindu-ne cu fața de marginile ascuțite ale acestor trepte de oțel. Doar pentru că amândoi ne-am ținut strâns de balustradă, am evitat un dezastru”, a spus Trump.

„Ar trebui să le fie rușine. Trimit o copie a acestei scrisori Secretarului General și solicit o anchetă imediată. Nu e de mirare că Națiunile Unite nu au reușit să își facă treaba pentru care au fost create. Toate înregistrările de securitate de la scara rulantă ar trebui păstrate, în special butonul de oprire de urgență. Secret Service investighează. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!”

Președintele a declarat că va trmite o scrisoare secretarului general al ONU, António Guterres, pentru a-l ruga să investigheze problema.

Casa Albă a confirmat anterior că Serviciul Secret investighează incidentul.

După ce secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a citat un articol din Sunday Times care susținea că personalul ONU a făcut glume cu privire la oprirea scărilor rulante și a lifturilor pentru a-i face o farsă președintelui, Trump a fost și mai furios, denunțând incidentul drept„un sabotaj”.

„Cei care au făcut asta ar trebui arestați!”, a spus Trump.

De asemenea, calitatea slabă a sonorizării în timpul discursului său a fost confirmată de soția sa, care a spus că nu a reușit să-l înțeleagă.

„Mi s-a spus că sunetul era inaudibil în sala unde am ținut discursul, că liderii mondiali, dacă nu foloseau căștile interpreților, nu auzeam nimic. Prima persoană pe care am văzut-o la sfârșitul discursului a fost Melania, care stătea chiar în față. Am întrebat: «Cum m-am descurcat?» Iar ea a răspuns: «N-am auzit niciun cuvânt din ce ai spus».”

Un oficial ONU a declarat pentru Daily Mail că sonorizarea este special configurată în acest fel.

„Sistemul de sonorizare a fost gândit în așa fel încât să participanții aflați la locurile lor să audă discursurile traduse în șase limbi diferite prin intermediul căștilor. Așa este de zeci de ani”, a explicat acesta.