Marco Rubio: Trump ar putea avea o nouă întâlnire cu Zelenski săptămâna viitoare

Președintele SUA, Donald Trump, ar putea să se vadă din nou cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale ONU de la New York, care începe săptămâna viitoare. Informația a fost făcută publică de secretarul de stat american Marco Rubio, citat de AFP.

Rubio a explicat că Trump „a avut mai multe discuții cu Vladimir Putin și câteva întâlniri cu Zelenski, iar probabil una nouă va avea loc chiar săptămâna viitoare, la New York”. Liderii lumii se reunesc acolo pentru sesiunea ONU, în cadrul căreia tema păcii în Ucraina rămâne pe agendă.

„El va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, își dorește să o obțină. Într-un punct însă, ar putea ajunge la concluzia că nu există soluție. Încă nu suntem acolo, dar acest moment ar putea veni”, a subliniat Rubio, prezentându-l pe Trump drept „unic” în modul în care ar putea discuta atât cu Putin, cât și cu liderii europeni.

Oficialul american a insistat că, dacă Washingtonul își pierde rolul de mediator și intră într-o logică de sancțiuni dure împotriva Rusiei, „nu va mai exista nimeni care să poată juca acest rol la final”.

Mesajul lui Zelenski: sancțiunile întârzie, iar Occidentul nu face destul

Pe acest fundal, Zelenski nu și-a ascuns frustrarea față de lentoarea Occidentului. Într-un interviu pentru Sky News, el a spus tranșant că doar Trump are astăzi puterea de a-l opri pe Vladimir Putin. „Sancțiunile împotriva Rusiei sunt de mult timp necesare. În loc să fie izolat, Putin a fost reintegrat, chiar în condițiile în care războiul escaladează”, a punctat președintele ucrainean.

Zelenski a criticat fără ocolişuri summitul dintre Trump și Putin din Alaska, pe care îl consideră o greșeală: „El trebuia să fie înfrânt și să se oprească. În schimb, a primit o ridicare a izolării”.

În opinia sa, SUA nu ar trebui să aștepte Europa pentru a bloca resursele energetice rusești și a impune tarife asupra clienților Moscovei, precum China și India. „America este suficient de puternică să facă singură acest pas. Tot ce lipsește acum este un pachet real de sancțiuni”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean insistă că presiunile pentru semnarea rapidă a unui acord de pace ascund, de fapt, interese divergente. „Ni se spune: Semnați acum și războiul se termină. Dar pentru cine e pacea asta? Pentru Putin – ca să-și fixeze cuceririle. Pentru Trump – ca să ia un Nobel. Pentru Ucraina însă?”, întreabă retoric Zelenski.