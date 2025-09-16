search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Marco Rubio: Trump ar putea avea o nouă întâlnire cu Zelenski săptămâna viitoare

0
0
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, ar putea să se vadă din nou cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale ONU de la New York, care începe săptămâna viitoare. Informația a fost făcută publică de secretarul de stat american Marco Rubio, citat de AFP.

Volodimir Zelenski și DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE
Volodimir Zelenski și DOnald Trump/FOTO:EPA/EFE

Rubio a explicat că Trump „a avut mai multe discuții cu Vladimir Putin și câteva întâlniri cu Zelenski, iar probabil una nouă va avea loc chiar săptămâna viitoare, la New York”. Liderii lumii se reunesc acolo pentru sesiunea ONU, în cadrul căreia tema păcii în Ucraina rămâne pe agendă.

„El va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, își dorește să o obțină. Într-un punct însă, ar putea ajunge la concluzia că nu există soluție. Încă nu suntem acolo, dar acest moment ar putea veni”, a subliniat Rubio, prezentându-l pe Trump drept „unic” în modul în care ar putea discuta atât cu Putin, cât și cu liderii europeni.

Oficialul american a insistat că, dacă Washingtonul își pierde rolul de mediator și intră într-o logică de sancțiuni dure împotriva Rusiei, „nu va mai exista nimeni care să poată juca acest rol la final”.

Mesajul lui Zelenski: sancțiunile întârzie, iar Occidentul nu face destul

Pe acest fundal, Zelenski nu și-a ascuns frustrarea față de lentoarea Occidentului. Într-un interviu pentru Sky News, el a spus tranșant că doar Trump are astăzi puterea de a-l opri pe Vladimir Putin. „Sancțiunile împotriva Rusiei sunt de mult timp necesare. În loc să fie izolat, Putin a fost reintegrat, chiar în condițiile în care războiul escaladează”, a punctat președintele ucrainean.

Zelenski a criticat fără ocolişuri summitul dintre Trump și Putin din Alaska, pe care îl consideră o greșeală: „El trebuia să fie înfrânt și să se oprească. În schimb, a primit o ridicare a izolării”.

În opinia sa, SUA nu ar trebui să aștepte Europa pentru a bloca resursele energetice rusești și a impune tarife asupra clienților Moscovei, precum China și India. „America este suficient de puternică să facă singură acest pas. Tot ce lipsește acum este un pachet real de sancțiuni”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean insistă că presiunile pentru semnarea rapidă a unui acord de pace ascund, de fapt, interese divergente. „Ni se spune: Semnați acum și războiul se termină. Dar pentru cine e pacea asta? Pentru Putin – ca să-și fixeze cuceririle. Pentru Trump – ca să ia un Nobel. Pentru Ucraina însă?”, întreabă retoric Zelenski.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
digi24.ro
image
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
stirileprotv.ro
image
Patru zodii binecuvântate de DIVINITATE din 16 septembrie 2025. Vor avea noroc la bani și șanse uriașe în viață
gandul.ro
image
Dominic Fritz recunoaște: Liderii coaliției nu reușesc să se înțeleagă pe reforma administrației, se transmite „un semnal prost”
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
libertatea.ro
image
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
În „Caraibele Europei”, vara ține până în octombrie. Una din plajele de acolo are „cea mai albastră apă din lume”
antena3.ro
image
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
observatornews.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Ce dimensiune trebuie să aibă o fosă septică pentru o casă cu 2, 3 sau 4 camere. Cât costă vidanjarea în 2025
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața profesioniștilor
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Pâinea și uleiul se scumpesc de la 1 octombrie. Lista completă a alimentelor la care plafonarea ar putea fi eliminată de Guvern
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România
romaniatv.net
image
Doliu în lumea sportului. A murit la vârsta de 25 de ani în urma unui accident suferit în timpul antrenamentelor
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes
click.ro
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu la Palatul Elisabeta, sept 2025 Alexandra Gogu, Casa Majestății Sale (4) jpeg
Au petrecut cu tort și șampanie! Ce ocazie specială au sărbătorit Margareta și Radu ai României?
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
velica jpg
Femeile fatale ale Evului Mediu românesc: iubiri interzise, intrigi și destine frânte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”

OK! Magazine

image
Veste de ultimă oră despre Regele Juan Carlos și Regina Sofia! Nimeni nu se mai aștepta la asta de la părinții Regelui Felipe

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!