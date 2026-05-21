Discuție tensionată între Donald Trump și Netanyahu privind Iranul. SUA încearcă un nou acord pentru evitarea reluării războiului

Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut marți o convorbire telefonică „lungă și dificilă” despre un nou efort diplomatic menit să evite reluarea conflictului cu Iranul.

Trump i-ar fi transmis lui Netanyahu că mediatorii internaționali lucrează la o „scrisoare de intenție” care ar urma să fie semnată de SUA și Iran pentru a pune capăt oficial războiului și pentru a deschide o perioadă de negocieri de 30 de zile privind programul nuclear iranian și securitatea în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor surse citate de Axios.

Sursele citate susțin că între cei doi lideri există divergențe mari privind strategia de urmat. În timp ce Trump continuă să creadă că poate fi obținut un acord diplomatic, Netanyahu ar fi extrem de sceptic și ar susține reluarea operațiunilor militare pentru slăbirea suplimentară a regimului iranian și distrugerea infrastructurii sale strategice. „Bibi este mereu îngrijorat”, a declarat o sursă.

„Singura întrebare este dacă mergem să terminăm sau vor semna un document. Să vedem ce se întâmplă”, a declarat Trump miercuri, la Academia Gărzii de Coastă a SUA.

Potrivit Axios, Qatarul și Pakistanul, împreună cu alți mediatori regionali, inclusiv Arabia Saudită, Turcia și Egiptul, au lucrat în ultimele zile la o nouă variantă de acord pentru reducerea tensiunilor dintre Washington și Teheran. Un oficial arab a declarat că o delegație qatareză s-a deplasat recent la Teheran pentru discuții cu autoritățile iraniene privind noua propunere.

Ministerul iranian de Externe a confirmat că negocierile continuă și a transmis că discuțiile se poartă pe baza unei „propuneri în 14 puncte” formulate de Iran. În același timp, Teheranul cere SUA să deblocheze fondurile iraniene înghețate și să oprească ceea ce oficialii iranieni numesc „piraterie” împotriva navelor iraniene.

Trump a avertizat însă că războiul s-ar putea relua „foarte repede” dacă negocierile nu vor produce „răspunsul corect”, deși s-a declarat dispus să acorde câteva zile suplimentare diplomației.

Surse israeliene afirmă că Benjamin Netanyahu intenționează să ajungă la Washington în următoarele săptămâni pentru o nouă întâlnire cu liderul de la Casa Albă.