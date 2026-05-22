Consiliul Concurenței a amendat cinci companii pentru înțelegeri pe piața echipamentelor medicale

Consiliul Concurenței transmite vineri, 22 mai, că a sancționat cinci companii cu amenzi totale de 6,42 milioane de lei pentru o înțelegere pe piața echipamentelor de imagistică medicală din România. Instituția precizează că firmele s-au înțeles să limiteze comercializarea echipamentelor de imagistică medicală marca Esaote pe teritoriul României.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, este vorba despre companiile Esaote SpA (Italia), Esaote Europe BV (Olanda), DTL Medical SRL (România), Camed Medical Systems GmbH (Germania) și BMS Ultraschall (Germania).

„În urma investigației, autoritatea de concurență a constatat că Esaote SpA, filiala sa Esaote Europe B.V. și distribuitorii DTL Medical SRL, Camed Medical Systems GmbH și BMS Ultraschall, s-au înțeles să limiteze comercializarea echipamentelor de imagistică medicală marca Esaote pe teritoriul României”, subliniază Conciliul Concurenței.

Instituția precizează că, în perioada 2020-2022, companiile sancționate au încheiat contracte și au adoptat un comportament prin care au restricționat vânzările paralele în și dinspre România, având ca efect izolarea teritoriului național în cadrul pieței europene.

Mai exact, prin contractele încheiate cu distribuitorii DTL și Camed și prin modul în care au acționat după unele licitații publice, furnizorii au împiedicat distribuitorii să accepte cereri venite din alte țări.

„În acest context, Camed Medical Systems GmbH și BMS Ultraschall, ambele din Germania, nu puteau vinde echipamente către clienți din România, la solicitarea acestora, iar DTL Medical SRL nu putea vinde la cererea unor clienți din afara teritoriului României.

Prin această practică, România a fost izolată de restul pieței interne, fiind restricționată concurența intra-marcă pentru echipamentele Esaote.”

Consiliul Concurenței susține că înțelegerea dintre companiile implicate a restrâns concurența pe piața echipamentelor de imagistică medicală marca Esaote, afectând în special prețurile și accesul spitalelor la oferte mai avantajoase.

Instituția amintește că legea concurenței interzice acordurile care limitează concurența și precizează că amenzile aplicate sunt executorii și vor fi încasate de stat prin Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorității după eliminarea informațiilor confidențiale.