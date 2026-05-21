Joi, 21 Mai 2026
Miniștrii de Externe ai NATO se reunesc în Suedia după anunțurile SUA legate de reducerea implicării în securitatea Europei

Miniștrii de Externe ai statelor NATO se reunesc timp de două zile în Suedia, într-un context marcat de discuții privind viitorul implicării Statelor Unite în securitatea europeană, după anunțurile administrației președintelui Donald Trump privind o posibilă reducere treptată a rolului american în cadrul Alianței.

SUA anunță reducerea implicării în securitatea Europei și cresc tensiunile din Alianță
Miniștrii de externe ai statelor NATO se reunesc timp de două zile în Suedia. FOTO: Shutterstock

Discuțiile vizează în special modul în care Washingtonul își va ajusta contribuția la NATO în situații de criză sau conflict, dar și impactul acestor schimbări asupra echilibrului de securitate din Europa, potrivit Euronews.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat înaintea reuniunii că evoluțiile sunt anticipate de aliați, chiar dacă vor avea efecte importante asupra arhitecturii de securitate.

„Acest lucru era de așteptat. Știm că vor avea loc ajustări, SUA trebuie să se orienteze, de exemplu, către Asia”, a spus Rutte la Bruxelles.

El a subliniat însă că procesul va fi unul gradual: „Acest lucru va avea loc în timp, într-un mod structurat”, adăugând că „SUA va rămâne implicată în Europa”.

Discuții despre armament și sprijinul pentru Ucraina

Un alt punct central al reuniunii îl reprezintă capacitatea de apărare a Alianței, în contextul în care stocurile de armament au fost afectate de sprijinul militar acordat Ucrainei și de conflictele recente, inclusiv din Orientul Mijlociu.

Pe agendă se află și creșterea producției de armament în statele membre NATO, inclusiv pentru sisteme esențiale precum apărarea antiaeriană Patriot.

Secretarul de stat american Marco Rubio urmează să participe la reuniune, unde va discuta cu aliații despre necesitatea accelerării producției de armament în cadrul Alianței și despre împărțirea responsabilităților între Europa și Statele Unite.

Summitul are loc și pe fondul unor tensiuni între Washington și Berlin, după decizia președintelui Donald Trump de a retrage aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, potrivit presei internaționale.

„Acest lucru vine după conflicte cu cancelarul german Friedrich Merz legate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran”, notează sursele citate.

În paralel, administrația americană ar fi blocat desfășurarea a mii de militari în Polonia, ceea ce alimentează îngrijorările europene privind angajamentul pe termen lung al SUA în regiune.

Pe agenda reuniunii se mai află și discuții privind sprijinul pentru Ucraina, inclusiv posibilitatea transmiterii unei invitații oficiale către președintele Volodimir Zelenski pentru participarea la viitorul summit NATO.

Oficialii europeni avertizează că reducerea implicării americane ar putea pune presiune suplimentară pe capacitatea Europei de a susține militar Kievul, în condițiile în care consumul de muniție rămâne ridicat.

