Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată o companie a miliardarului: Grok ar fi generat imagini deepfake sexuale

Ashley St. Clair, influencer de extremă dreaptă și mama unuia dintre copiii lui Elon Musk, a dat în judecată compania de inteligență artificială a miliardarului, xAI. Ea acuză că asistentul virtual Grok a generat și distribuit public „nenumărate” imagini deepfake cu conținut sexual explicit care o reprezintă în ipostaze degradante.

În plângerea depusă la tribunal, St. Clair detaliază gravitatea acțiunilor. Printre imaginile create de AI se numără și o fotografie cu ea de la vârsta de 14 ani, care a fost modificată. De asemenea, ea afirmă că a raportat companiei xAI imagini în care era ilustrată în bikini, cu svastici naziste desenate pe corp. După aceste raportări, contul ei de pe platforma X i-a fost restricționat, fiind privat de verificarea oficială, de abonamentul premium și de posibilitatea de a-și monetiza conținutul.

„[După ce a solicitat companiei să înceteze] cu toate acestea, nenumărate conținuturi deepfake cu caracter sexual abuziv, intim și degradant ale lui St. Clair au fost produse și distribuite public de Grok”, se arată în actele procesului. Cazul a fost transferat la o curte federală, potrivit The Guardian.

Reacții globale și măsuri tardive

Acuzațiile vin într-un context de critici la adresa lui Elon Musk și a xAI, după ce Grok a fost folosit pe scară largă pentru a genera imagini sexuale cu persoane reale, inclusiv cu minori. Situația a stârnit avertismente și anchete din partea autorităților din Uniunea Europeană, Marea Britanie și California, iar utilizarea chatbot-ului a fost deja interzisă în țări precum Indonezia și Malaezia.

Ca reacție la presiuni, xAI a anunțat miercuri că a restricționat funcția Grok de a genera imagini cu ipostaze sexuale și susține că a eliminat materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și nuditate neconsensuală.

Într-o întorsătură surprinzătoare, joi, xAI a intentat la rândul ei un proces împotriva lui Ashley St. Clair în Texas. Compania o acuză că a încălcat termenii și condițiile de utilizare prin alegerea de a da în judecată într-un tribunal din New York, în loc să o facă în statul Texas, conform unei clauze contractuale.

Ashley St. Clair, în vârstă de 27 de ani, este mama unui copil născut în 2024 al lui Elon Musk (54 de ani), care are în total cel puțin 14 copii cu trei femei diferite. Musk este cunoscut pentru susținerea publică a unor idei pronataliste.