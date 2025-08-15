search
Vineri, 15 August 2025
Linia frontului înaintea întâlnirii Trump–Putin: unde se află și ce urmează?

Război în Ucraina
Publicat:

Înaintea întrevederii dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, conflictul din estul Ucrainei intră într-o nouă fază critică. Armata rusă pare să fi realizat un avans semnificativ la nord-est de orașul ucrainean Pokrovsk, evidențiind o vulnerabilitate cunoscută de multă vreme în rândul analiștilor militari: o breșă în apărarea ucraineană între Pokrovsk și Kostiantînivka. Pe măsură ce forțele ruse continuă să preseze linia frontului, aceste breșe se lărgesc, punând presiune crescută pe apărarea ucraineană.

Lupte grele pe fronul din Donbas/FOTO:rhiva
Lupte grele pe fronul din Donbas/FOTO:rhiva

Avansuri limitate, dar semnificative

Deși sursele ucrainene au descris situația drept un „pătrundere” a trupelor ruse, este probabil vorba despre o ofensivă locală, realizată de unități relativ restrânse. Lipsa unor imagini video din zona confruntărilor – o absență neobișnuită pentru acest conflict – face dificilă evaluarea exactă a proporției atacurilor. Totuși, autoritățile militare de la Kiev sunt nevoite să reconsidere prioritățile defensive. Apărarea prelungită a unor orașe aproape încercuite, precum Pokrovsk și Kostiantînivka, ar putea fi înlocuită de o strategie concentrată pe protejarea aglomerării urbane Kramatorsk–Sloviansk, posibil prin retragerea controlată a unor trupe și formarea unei noi linii defensive.

Situația pe teren: Pokrovsk, Kostiantînivka și Dobropillia

Imagini recente sugerează prezența trupelor ruse în cartierele sudice și centrale ale Pokrovskului, cu unități mici, de regulă formate din doi până la câțiva soldați. Pe partea ucraineană, apărarea pare să se bazeze preponderent pe drone kamikaze. În prezent, accesul principal al forțelor ucrainene în oraș este pe ruta Pokrovsk–Dnipro, însă și această cale este sub amenințarea constantă a atacurilor cu drone. În ultimele zile, forțele ruse au reluat ofensiva în direcția sud-vestică, reușind să cucerească o parte din localitatea Udacine.

La est, forțele ruse au încheiat ocuparea localităților Iablonivka și Oleksandro-Kalînove și au avansat până la barajul Kleban-Bîk, tăind astfel liniile de aprovizionare ale unităților ucrainene rămase la periferia orașului Torețk. Alte forțe ruse, avansând prin Katerinivka, amenință să izoleze complet aceste trupe de restul apărării ucrainene. În unele cazuri, forțele ucrainene au fost nevoite să recurgă la transport naval pentru aprovizionare, folosind barajul în condiții dificile.

La vest de Kostiantînivka, avansul rusesc continuă din direcția Poltavka, cu obiectivul aparent de a încercui orașul din nord.

Înaintarea în zona Rodinske–Poltavka

Potrivit surselor ucrainene, unități semnificative ale armatei ruse ar fi pătruns în zona cuprinsă între localitățile Rodinske și Poltavka, în spatele liniilor ucrainene. Ofensiva ar fi început în apropierea localităților Zapovidne (fosta Nikanorivka) și Zatyshne (fostul Suvorove), de unde trupele ruse au avansat aproximativ 12 kilometri spre nord, ajungând până la marginea orașului Dobropillia. Deși nu există dovezi vizuale directe ale acestei pătrunderi, voluntari ucraineni susțin că evacuarea populației din Zolotî Kolodiaz a fost imposibilă, deoarece localitatea ar fi căzut sub control rusesc. Cu toate acestea, imaginile publicate ulterior arată că trupele ucrainene dețin în continuare controlul asupra drumului Dobropillia–Kramatorsk.

Oficialii ruși au confirmat doar ocuparea localităților Zapovidne și Zatușne, în data de 13 august. Statul Major ucrainean a declarat că a trimis rezerve în zonă, iar în prezent nu există semnale că Rusia ar mobiliza forțe suplimentare pentru un atac major asupra Dobropilliei sau Kramatorskului.

Implicații strategice

Chiar dacă ofensiva rusă în zona Pokrovsk–Kostiantînivka nu pare să fi fost decisivă până în acest moment, slăbiciunea apărării ucrainene pe acest segment ar putea avea consecințe serioase. Un avans gradual, chiar lent, ar putea permite forțelor ruse să ajungă la Kramatorsk – centrul administrativ și simbolic al Ucrainei în Donbas – și să înceapă un asalt asupra ultimei mari aglomerări urbane rămase sub control ucrainean în regiune.

Situația pe alte direcții

Ofensiva rusă asupra Kramatorskului și Slovianskului continuă nu doar din sud, ci și din est și nord. La est, trupele ruse au ajuns la periferia orașului Siversk, iar în nord se duc lupte în apropiere de Șadrîholove și în zona de sud a localității Torske. Este posibil ca forțele ucrainene să fie nevoite să se retragă din pădurile Kreminske – o zonă strategică între Kreminna și Lîman – sau chiar să cedeze orașul Lîman, retrăgându-se peste râul Siverski Doneț.

O posibilă sursă de rezerve pentru armata ucraineană o reprezintă direcția Sumi, unde Ucraina a concentrat trupe considerabile și încearcă să recupereze teritorii ocupate în regiune. După lupte intense, armata ucraineană a recucerit localitățile Kondrativka și Andriivka. Totuși, Rusia continuă să mențină presiunea și chiar să avanseze pe flancul estic al acestui front, apropiindu-se de zona Iunakivka.

