Donald Trump anunță ce va face dacă întâlnirea cu Putin „nu se termină bine”

Președintele american Donald Trump a declarat joi că ar putea decide să țină o conferință de presă de unul singur, în loc de una comună, după summitul său din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, dacă „întâlnirea nu se termină bine”.

„Voi susține o conferință de presă. Nu știu dacă va fi una comună. Nici măcar nu am discutat despre asta. Cred că ar fi frumos să avem una comună și apoi (conferințe) separate”, a declarat președintele republican la Fox Radio.

„Deci, se va întâmpla ceva de genul acesta. Sau, dacă întâlnirea nu se termină bine, voi susține doar o conferință de presă și voi pleca. Mă voi întoarce la Washington”, a mai declarat Trump, scrie CNN.

Precizările liderului american vin după ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că planul este ca cei doi lideri să țină o conferință de presă comună. Acest lucru a fost anunțat inițial de Kremlin.

Trump a mai indicat joi că va vorbi cu presa indiferent de situație.

Dacă întâlnirea va fi „negativă”, Trump a spus că va ține o conferință de presă pentru a declara că „războiul va continua”.

Trump a mai declarat joi, tot la postul Fox Radio, că este convins că liderul rus Vladimir Putin vine la summitul de mâine din Alaska cu intenția de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

Mai devreme în cursul zilei de joi, Kremlinul a anunțat că programul summitului a fost convenit, urmând să aibă loc o întâlnire bilaterală între cei doi lideri.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora României), a anunțat joi Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului.

Ușakov a declarat că cei doi lideri se vor întâlni mai întâi între patru ochi, însoțiți doar de traducători.

El a adăugat că delegațiile celor două țări se vor reuni după aceea, iar președinții vor susține o conferință de presă comună.

Cei doi lideri vor discuta despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, a spus oficialul rus.

Ulterior, Kremlinul a avertizat că ar fi „o mare greșeală” să fie anticipat un rezultat al viitorului summit din Alaska, după cum a relatat agenția rusă de știri Interfax.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a mai declarat că nu există planuri de semnare a vreunui document în urma summitului din Alaska. „Președintele Putin și președintele Trump sunt gata să discute și vor aborda cele mai dificile probleme”, a adăugat Peskov.

Posibila strategie a lui Trump

Donald Trump ar putea să pună presiune asupra lui Vladimir Putin, pentru a obține un angajament de încetare a focului necondiționată în Ucraina ca prim gest de bunăvoință care să ducă la pace, au scris anterior în cursul zilei de joi agențiile EFE și Agerpres.

Potrivit mai multor articole apărute în mass-media americane, președintele Donald Trump ar fi înclinat să încerce să obțină un angajament de încetare a focului ca marea realizare a summitului cu președintele rus Vladimir Putin care va avea loc vineri la o bază militară din apropiere de Anchorage, în Alaska.

Ziarul The New York Post, care citează surse de la Casa Albă, a afirmat că, potrivit consilierilor președintelui Donald Trump, ar fi considerat un succes obținerea unui angajament de încetare a focului din partea președintelui Putin înaintea unor discuții de pace la care să participe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Conform participanților la întâlnirea pe care președintele SUA a avut-o miercuri cu lideri europeni și cu președintele Ucrainei, Donald Trump a sugerat că prioritatea sa principală în întâlnirea de la Anchorage va fi obținerea unei încetări necondiționate a focului în Ucraina.

„Acesta este un moment care îi poate defini moștenirea. Dacă Trump rămâne ferm și insistă asupra unei încetări a focului înainte de a exista discuții (de pace), insistă ca în discuții să se includă partenerii europeni și ca discuțiile să conțină garanții de securitate, poate obține ceva care să îi aducă Premiul Nobel pentru Pace”, a estimat joi senatorul democrat Richard Blumenthal.

Donald Trump l-a avertizat miercuri pe Vladimir Putin că Rusia riscă să se confruntă cu „consecințe foarte grave” dacă nu se ajunge la o încetare a focului, deși a asigurat că principalul său obiectiv în cadrul așteptatei întâlniri este să îl asculte pe președintele Rusiei și să vadă ce progrese pot fi realizate în întâlniri ulterioare.

Joi, președintele Rusiei a declarat că apreciază eforturile „energice” și „sincere” ale liderului american de a pune capăt războiului din Ucraina și a considerat că la summitul din Alaska s-ar putea discuta un acord privind „controlul armelor strategice” nucleare.