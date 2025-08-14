search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Donald Trump anunță ce va face dacă întâlnirea cu Putin „nu se termină bine”

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a declarat joi că ar putea decide să țină o conferință de presă de unul singur, în loc de una comună, după summitul său din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, dacă „întâlnirea nu se termină bine”.

Donald Trump. președintele SUA FOTO: EPA EFE
Donald Trump. președintele SUA FOTO: EPA EFE

„Voi susține o conferință de presă. Nu știu dacă va fi una comună. Nici măcar nu am discutat despre asta. Cred că ar fi frumos să avem una comună și apoi (conferințe) separate”, a declarat președintele republican la Fox Radio.

„Deci, se va întâmpla ceva de genul acesta. Sau, dacă întâlnirea nu se termină bine, voi susține doar o conferință de presă și voi pleca. Mă voi întoarce la Washington”, a mai declarat Trump, scrie CNN.

Precizările liderului american vin după ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că planul este ca cei doi lideri să țină o conferință de presă comună. Acest lucru a fost anunțat inițial de Kremlin.

Trump a mai indicat joi că va vorbi cu presa indiferent de situație.

Dacă întâlnirea va fi „negativă”, Trump a spus că va ține o conferință de presă pentru a declara că „războiul va continua”.

Trump a mai declarat joi, tot la postul Fox Radio, că este convins că liderul rus Vladimir Putin vine la summitul de mâine din Alaska cu intenția de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

Mai devreme în cursul zilei de joi, Kremlinul a anunțat că programul summitului a fost convenit, urmând să aibă loc o întâlnire bilaterală între cei doi lideri.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora României), a anunțat joi Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului.

Ușakov a declarat că cei doi lideri se vor întâlni mai întâi între patru ochi, însoțiți doar de traducători.

El a adăugat că delegațiile celor două țări se vor reuni după aceea, iar președinții vor susține o conferință de presă comună.

Cei doi lideri vor discuta despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, a spus oficialul rus.

Ulterior, Kremlinul a avertizat că ar fi „o mare greșeală” să fie anticipat un rezultat al viitorului summit din Alaska, după cum a relatat agenția rusă de știri Interfax.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a mai declarat că nu există planuri de semnare a vreunui document în urma summitului din Alaska. „Președintele Putin și președintele Trump sunt gata să discute și vor aborda cele mai dificile probleme”, a adăugat Peskov.

Posibila strategie a lui Trump

Donald Trump ar putea să pună presiune asupra lui Vladimir Putin, pentru a obține un angajament de încetare a focului necondiționată în Ucraina ca prim gest de bunăvoință care să ducă la pace, au scris anterior în cursul zilei de joi agențiile EFE și Agerpres.

Potrivit mai multor articole apărute în mass-media americane, președintele Donald Trump ar fi înclinat să încerce să obțină un angajament de încetare a focului ca marea realizare a summitului cu președintele rus Vladimir Putin care va avea loc vineri la o bază militară din apropiere de Anchorage, în Alaska.

Ziarul The New York Post, care citează surse de la Casa Albă, a afirmat că, potrivit consilierilor președintelui Donald Trump, ar fi considerat un succes obținerea unui angajament de încetare a focului din partea președintelui Putin înaintea unor discuții de pace la care să participe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Conform participanților la întâlnirea pe care președintele SUA a avut-o miercuri cu lideri europeni și cu președintele Ucrainei, Donald Trump a sugerat că prioritatea sa principală în întâlnirea de la Anchorage va fi obținerea unei încetări necondiționate a focului în Ucraina.

„Acesta este un moment care îi poate defini moștenirea. Dacă Trump rămâne ferm și insistă asupra unei încetări a focului înainte de a exista discuții (de pace), insistă ca în discuții să se includă partenerii europeni și ca discuțiile să conțină garanții de securitate, poate obține ceva care să îi aducă Premiul Nobel pentru Pace”, a estimat joi senatorul democrat Richard Blumenthal.

Donald Trump l-a avertizat miercuri pe Vladimir Putin că Rusia riscă să se confruntă cu „consecințe foarte grave” dacă nu se ajunge la o încetare a focului, deși a asigurat că principalul său obiectiv în cadrul așteptatei întâlniri este să îl asculte pe președintele Rusiei și să vadă ce progrese pot fi realizate în întâlniri ulterioare.

Joi, președintele Rusiei a declarat că apreciază eforturile „energice” și „sincere” ale liderului american de a pune capăt războiului din Ucraina și a considerat că la summitul din Alaska s-ar putea discuta un acord privind „controlul armelor strategice” nucleare.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
mediafax.ro
image
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Imagini șocante cu vedeta care a albit peste noapte în lupta pentru custodia copilului: 'Karma vine, nu-ți face griji!'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu noua apariție
playtech.ro
image
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a convins: ”El va fi Balonul de Aur”
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul sprijină românii la plata facturilor! Iată cum
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Dorința neîmplinită a Prințesei Diana pentru fiii săi
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!