Lunetiștii, în fața unei noi realități: mai pot supraviețui pe un câmp de luptă dominat de drone?

Ascensiunea rapidă a dronelor pe câmpul de luptă rescrie regulile războiului modern, iar una dintre cele mai expuse categorii de militari este cea a lunetiștilor. Într-un mediu saturat de senzori și tehnologii de supraveghere, aceștia sunt obligați să se adapteze permanent pentru a evita detectarea.

La baza militară Fort Benning, din statul american Georgia, pregătirea lunetiștilor a intrat într-o nouă etapă. Pentru prima dată, programul de instruire include tehnologii avansate menite să contracareze amenințarea tot mai prezentă a dronelor, echipate cu senzori termici și sisteme sofisticate de recunoaștere.

Instructorii subliniază că adversarii de același nivel dispun deja de astfel de capabilități în operațiuni la scară largă, ceea ce a impus o schimbare de paradigmă. Obiectivul este clar: dezvoltarea unor metode eficiente de evitare a detectării de către senzori termici, infraroșii sau electromagnetici, atât de la sol, cât și din aer, scrie slate.fr.

Dronele moderne, în special cele capabile să opereze pe distanțe mari sau conectate prin fibră optică, extind semnificativ capacitățile de supraveghere. Ele pot monitoriza zone extinse și pot transmite în timp real imagini de înaltă rezoluție. Dotate cu camere termice performante, aceste sisteme pot identifica chiar și semnătura termică a unui militar ascuns sub plase de camuflaj – o amenințare directă pentru lunetiști, a căror eficiență depinde de invizibilitate.

În acest context, armata americană și-a regândit complet instruirea. Cursanții învață acum nu doar tehnici clasice de camuflaj, ci și modul de funcționare al dronelor și al senzorilor integrați. Accentul cade pe dezvoltarea unor contramăsuri eficiente împotriva detectării termice și electromagnetice.

O doctrină militară în transformare

Din vara anului 2025, programul de instruire colaborează direct cu producători de drone, pentru a testa în condiții reale noile tehnologii de detecție și metodele de disimulare. Exercițiile includ scenarii complexe, în care sunt evaluate diverse materiale, echipamente și combinații capabile să reducă semnătura termică a unui soldat.

Scopul este reproducerea fidelă a condițiilor de luptă actuale, unde orice detaliu – o mișcare minoră sau o diferență de temperatură – poate trăda poziția unui lunetist.

Această evoluție marchează un punct de cotitură în doctrina militară americană. Standardele tradiționale, bazate pe camuflaj vizual, nu mai sunt suficiente într-un mediu dominat de tehnologie. Supraviețuirea depinde acum de capacitatea de a înțelege și contracara sistemele automate de detecție.

Competiția dintre lunetiști și tehnologiile autonome reflectă transformarea profundă a războiului contemporan. Rămâne însă o întrebare esențială: vor fi suficiente aceste inovații pentru a menține relevanța lunetiștilor pe câmpul de luptă? Răspunsul este, cel puțin pentru moment, incert.