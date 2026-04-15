„O presiune uriașă”. Tacticile agresive prin care Rusia încearcă să atragă studenți în armată

Mesaje trimise de studenți ruși către CNN via Telegram surprind ceea ce aceștia descriu ca fiind o campanie accelerată de atragere a tinerilor în armata rusă. Studenții nu sunt identificați după nume, iar universitățile lor nu sunt numite din motive de siguranță și teama de represalii. Totuși, relatările lor, susținute de materiale din surse deschise analizate de CNN, indică o campanie sistematică și agresivă de recrutare a studenților în unitățile rusești de drone.

Experții apreciază că această nouă campanie reflectă presiunea crescândă asupra capacității Rusiei de a susține războiul din Ucraina, dar și un efort de a evita o nouă mobilizare masivă, precum cea nepopulară din 2022.

Un nou front al recrutării

„Totul s-a schimbat anul acesta”, „Toți cei ‘importanți’ din universitate îi îndeamnă acum pe studenți să meargă la război”, „În toată universitatea sunt afișe despre forțele UAV peste tot, literalmente peste tot”, „Presiunea este colosală” - sunt doar o parte dintre mesajele trimise de studenți.

În ciuda pierderilor mari de pe front, Kremlinul a evitat până acum o nouă mobilizare precum cea din 2022, care a determinat sute de mii de bărbați eligibili să părăsească țara. În schimb, Rusia folosește stimulente financiare, recrutări țintite și presiuni indirecte.

Acum, studenții și experții spun că se duce o campanie mai concentrată în universități, ce combină promisiuni de carieră cu presiuni, amenințări și, în unele cazuri, constrângere.

Oferta este prezentată ca o oportunitate: contracte pe un an, instruire tehnică și serviciu departe de linia frontului. Însă avocații și organizațiile pentru drepturi omului avertizează că realitatea este diferită, ei avertizând că aceste contracte funcționează de fapt ca angajamente militare deschise, fără termen clar.

CNN a analizat site-uri universitare, rețele sociale și relatări locale, precum și interviuri cu studenți din Rusia, identificând dovezi ale unei campanii extinse de recrutare începută în ianuarie.

Aceasta vine în urma anunțului Ministerului rus al Apărării privind crearea Forțelor Sistemelor fără Pilot, dedicate războiului cu drone.

Universitățile din Rusia au început să publice videoclipuri de recrutare, să organizeze prelegeri cu militari și veterani susținute de soldați și veterani ai așa-numitei „operațiuni militare speciale" (OMS) și să afișeze postere promoționale pentru aceste unități.

„Studenții sunt supuși unei presiuni colosale. Desigur, să fi bombardat de apeluri de a te alătura OMS este foarte neplăcut. Să realizezi că universitatea face tot posibilul să te trimită la război este și mai rău.”

Un portal independent, Groza, a împărtășit cu CNN o bază de date cu 269 de universități și colegii din Rusia și teritoriile ocupate ale Ucrainei implicate în această campanie - aceasta se bazează pe pe informații open-source și pe relatări ale studenților care au contactat publicația.

Printre acestea se numără instituții de prestigiu, inclusiv Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, care promovează deschis contracte militare pe site-ul său web, precum și prelegeri video despre beneficiile înrolării.

La Higher School of Economics din Moscova a avut loc chiar și un „Festival al Sistemelor fără Pilot”, unde materialele de recrutare au fost expuse la vedere.

Mesaje inspirate din cultura gaming-ului

Campaniile par adaptate publicului tânăr, în special studenților familiarizați cu jocurile video.

Un videoclip de recrutare arată un gamer transformându-se într-un operator de drone, cu sloganul: „Devino pilotul noii ere.”

„Vi s-a spus că pierdeți timpul cu jocuri video. Dar există un loc unde experiența voastră este deosebit de valoroasă”, se arată într-un video distribuit de Universitatea de Arhitectură și Inginerie Civilă din Kazan.

Un videoclip din campusul Universității Ruse de Economie Plekhanov din Volgograd arată un ecran împărțit între un jucător și un operator de dronă, însoțit de textul: „Alege skin-ul potrivit”. În același fel, mai multe postări de recrutare văzute de CNN precizează că „jucătorii de e-sports” sau „gamerii” vor avea prioritate la aplicare.

„Nu am fost la întâlniri; nu merg din principiu. Cei care au fost spun că li s-au promis munți de aur (lucrurile obișnuite), ștergerea datoriilor universitare, alte beneficii și, desigur, doar un an de serviciu în spate, departe de linia frontului.”

Stimulente, promisiuni și dispute legale

Potrivit avocatului militar rus Artem Klyga, care locuiește la Berlin, campania este coordonată de Ministerul Apărării, care trimite instrucțiuni oficiale la universități.

El a publicat documente pe care spune că le-a primit de la o universitate din Moscova, în care se solicită organizarea de campanii de recrutare în colaborare cu reprezentanți ai armatei și raportarea zilnică către structurile centrale ale ministerului.

Documentele menționează stimulente precum reducerea riscului de expunere la foc inamic și acces la „cunoștințe și abilități unice”. Aceste promisiuni apar și în materialele publice analizate de CNN.

De asemenea, sunt oferite bonusuri financiare de cel puțin 400.000 de ruble (aproximativ 5.000 de dolari), la nivel federal și regional. Unele universități oferă mult mai mult: Universitatea de Stat din Sankt Petersburg promite un bonus unic de aproximativ 56.000 de dolari și un salariu anual de bază de aproape 70.000 de dolari.

Însă Klyga spune că doar componenta financiară este credibilă.

„Totul (în afară de bani) este o minciună. Este un contract simplu cu armata rusă, fără termen, fără condiții speciale.”

El și alți experți afirmă că decretul de mobilizare parțială semnat de Vladimir Putin în 2022 rămâne în vigoare, ceea ce permite prelungirea contractelor militare.

„Este o capcană. Când anul se termină, studentul (deja militar) nu va fi eliberat, la fel cum nu sunt eliberați alți militari ale căror contracte au expirat”, spune Sergey Krivenko, de la organizația pentru drepturile recruților Citizen. Army. Law.

„De îndată ce persoana semnează contractul, este literalmente un sclav al Ministerului Apărării. Poate fi trimis în orice unitate are nevoie ministerul. Nu există nicio posibilitate de alegere”, a adăugat Grigory Sverdlin, președintele fundației anti-război „Idite Lesom”, care ajută rușii să evite recrutarea.

„Pici, mergi la război”

Nu este clar câți studenți au semnat contracte în cadrul acestei campanii. Totuși, mesajele acestor studenți sugerează un scepticism larg răspândit.

„Printre colegii mei, prietenii mei de la universitate, nimeni nu ia în considerare semnarea unui contract, chiar și cei aflați în situație financiară dificilă.”

„Nu găsesc această prostie convingătoare; sunt profund împotriva propagandei militare și nu cred în ea. Cel mai important este că și colegii mei înțeleg că totul este o înșelătorie și nimeni nu a cedat presiunii.”

Unii studenți spun că presiunea academică este folosită ca mijloc de recrutare.

Un student a vorbit despre întâlniri dedicate celor cu restanțe academice („debts”), în cadrul căroa li s-a sugerat că serviciul militar ar putea fi o soluție.

„Au sugerat puternic că acest lucru ar fi benefic pentru cei cu multe datorii.”

Alt student a relatat că administrația universității ar fi pus presiune pe cei cu rezultate slabe să semneze contracte pentru a evita exmatricularea.

„Ea îi exmatriculează pe toți cei care au chiar și o restanță din anul doi - asta e o prostie!”

Într-un grup de chat, studenții se avertizează reciproc să nu semneze sub presiune.

„Luni va fi prea târziu… cei expuși riscului fie vor merge la serviciul militar obligatoriu, iar acolo îi vor face să semneze contractul, fie semnează imediat și vir opera drone la 30-40km de cea mai fierbinte zonă”, spune un student din grup care fusese deja exmatriculat.

Alții spun că termenele pentru lucrări sunt reduse, crescând riscul de exmatriculare.

„La începutul lunii martie, toți cei cu restanțe au fost anunțați că termenul limită este 31 martie…”

O studentă a relatat că personalul ar viza studenții vulnerabili, în special pe cei cu probleme de sănătate mintală sau de adaptare, care sunt invitați pentru discuție, cu rugămintea de a nu spune nimănui despre aceasta.

Li s-a spus că aceasta este cea mai bună metodă de a evita datoriile financiare și de a nu pica anul, a povestit ea.

Presiune asupra sistemului de recrutare

Rusia a reușit până recent să își completeze pierderile prin salarii mari, bonusuri și recrutări din grupuri vulnerabile, inclusiv deținuți și cetățeni străini.

Însă datele sugerează că sistemul este sub presiune.

Analiștii estimează că pierderile din ultimele luni au depășit numărul de recrutări în anumite perioade.

În consecință, Kremlinul a extins mecanismele care permit mobilizarea rezerviștilor, ceea ce experții consideră drept un posibil pas spre o mobilizare mai amplă.

„Acesta este un indiciu foarte grăitor că Kremlinul... încearcă să-și extindă autoritatea pentru a recurge la o formă de recrutare mai coercitivă ca niciodată”, a explicat Kateryna Stepanenko, de la Institutul pentru Studiul Războiului.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că universitatea mea iubită va deveni ceva de care trebuie să îmi protejez prietenii”, a scris un student într-un mesaj către CNN.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a admis o campanie în curs de recrutare pe care a descris-o drept „o ofertă complet deschisă pentru o nouă ramură a armatei.”

Însă experții spun că transformarea universităților, altădată refugii în fața recrutării, în centre de recrutare reprezintă un risc politic pentru Kremlin.

„(Studenții) înțeleg, în mare parte, ce se întâmplă și nu le place această opresiune” exercitată de autorități, a spus Klyga. „Prin aceste acțiuni, ei nu formează... un grup de susținători ai actualului regim politic.”

„Instituțiile statului au devenit o sursă de amenințare, pline de propagandă, care afectează tineri care ieri erau practic elevi”, a spus un student.

„Pentru mine, fiecare an care trece devine tot mai înfricoșător”, a comentat un altul.