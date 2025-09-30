search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
O flotă misterioasă de avioane-cisternă ale SUA traversează Atlanticul. O simplă exercițiu NATO sau preludiul unei operațiuni secrete?

0
0
Publicat:

Deplasarea neobișnuită a unei flote de avioane-cisternă americane KC-135 peste Atlantic a stârnit valuri de speculații în rândul analiștilor militari și observatorilor din comunitatea de informații deschisă. Evenimentul are loc cu doar câteva ore înainte de o întâlnire discretă, dar fără precedent, între președintele Donald Trump și conducerea de vârf a armatei SUA.

Avion cisternă KC-135, însotit de avioane de luptă/FOTO:X
Avion cisternă KC-135, însotit de avioane de luptă/FOTO:X

Potrivit datelor de monitorizare a traficului aerian, în noaptea de duminică spre luni, aproximativ 12 aeronave de tip KC-135R/T Stratotanker au fost detectate în zbor transatlantic, unele cu destinația RAF Mildenhall, o importantă bază aeriană americană din Marea Britanie.

Prezența acestor aeronave – specializate în realimentarea avioanelor de luptă în zbor – este adesea asociată cu pregătiri pentru operațiuni militare majore sau reacții la evoluții critice în teatrele de operațiuni. Trei surse din cadrul Departamentului de Război (două foste, una activă) au confirmat pentru Daily Mail că amploarea actuală a mobilizării este „neobișnuită” și demnă de atenție.

Ecouri ale unui precedent periculos

Ultima dată când un număr comparabil de avioane de realimentare a fost dislocat, Statele Unite au lansat un atac aerian împotriva instalațiilor nucleare ale Iranului. Acea operațiune, cunoscută ulterior sub numele de „Midnight Hammer”, a implicat inclusiv o manevră de dezinformare strategică privind zborul bombardierelor B-2.

Behnam Taleblu, expert în securitate regională și director în cadrul Foundation for Defense of Democracies, a declarat că, deși „corelația nu înseamnă cauzalitate”, asemenea desfășurări trebuie analizate cu prudență:

„Pe timpul mandatului său, Trump este singurul președinte american care a autorizat atacuri directe asupra infrastructurii nucleare iraniene. Mișcările militare de amploare în jurul unor întâlniri strategice trebuie urmărite îndeaproape.”

Întâlnirea de la Quantico – un summit militar învăluit în tăcere

Tensiunile cresc în contextul în care marți, la baza militară de la Quantico, Virginia, este programată o întâlnire secretizată între președintele Trump, secretarul de război Pete Hegseth și sute de generali și amirali americani – inclusiv comandanți din zone active de conflict.

Evenimentul, descris de Washington Post drept „fără precedent” ca amploare și caracter restrâns, a fost anunțat cu doar câteva zile înainte, iar agenda rămâne necunoscută chiar și pentru o parte dintre participanți.

Surse apropiate secretarului de război Hegseth susțin că nici ofițerii de rang înalt nu au fost informați despre temele ce urmează a fi discutate. Un fost oficial din Pentagon a descris situația, nu fără ironie, drept „ceva ce poate varia de la un concurs de flotări la o reuniune strategică privind securitatea națională.”

Ipoteze: de la Iran la Marea Baltică și Arctica

Explicațiile posibile pentru această desfășurare rămân multiple. Un fost consilier diplomatic al Departamentului de Stat a sugerat că Washingtonul ar putea răspunde la intensificarea activităților aeriene și navale ale Rusiei în regiunea Mării Baltice, în special după incidentele recente din spațiul aerian danez.

Într-o declarație pentru Daily Mail, John Sitilides, analist în cadrul Foreign Policy Research Institute, a subliniat importanța regiunii arctice în competiția strategică emergentă dintre SUA, China și Rusia.

„Incapacitatea Danemarcei de a-și apăra propriul spațiu aerian accentuează temerile Casei Albe privind protejarea teritoriului său din Groenlanda – o zonă de interes crescut pentru patrule aeriene și navale sino-ruse.”

O altă posibilă explicație vine din partea NATO. Între 12 septembrie și 2 octombrie, în zona Mării Nordului se desfășoară exercițiul Cobra Warrior 25-2, o operațiune de antrenament multinațional ce implică integrarea forțelor aeriene aliate. Mobilizarea de avioane-cisternă ar putea fi, astfel, un simplu răspuns logistic la nevoile acestui exercițiu.

Totuși, analiștii avertizează că sincronizarea între această desfășurare de forțe și reuniunea de la Quantico nu poate fi ignorată.

Trump: „O întâlnire frumoasă, cu un mesaj bun”

Donald Trump a confirmat duminică prezența sa la summitul militar, pe care l-a descris, în stilul său caracteristic, drept „o întâlnire frumoasă, cu un mesaj bun”. În lipsa unor informații oficiale, observatorii internaționali rămân în alertă, iar întrebările se înmulțesc.

Deși natura întâlnirii este, oficial, neclară, amploarea și caracterul netransparent al organizării indică un moment de importanță strategică majoră pentru viitoarele direcții ale politicii de apărare ale SUA.

SUA

