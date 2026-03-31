Video Momentul în care o jurnalistă americană a fost răpită de pe o stradă principală din Irak

O jurnalista americană, Shelly Kittleson, a fost răpită marți în Irak, potrivit autorităților de la Bagdad și unor surse media internaționale. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de căutare, care este în continuare în desfășurare.

Jurnalista a fost luată de persoane necunoscute de pe strada Saadoun, una dintre cele mai circulate artere din capitală. Răpitorii ar fi fugit cu două autoturisme în direcția sud-vest, către provincia Babil, conform Ministerului de Interne irakian, relatează Reuters.

Forțele de securitate au intervenit imediat și au pornit în urmărirea suspecților. În timpul operațiunii, unul dintre vehiculele folosite de răpitori s-a răsturnat, iar un suspect a fost capturat.

Cu toate acestea, a doua mașină, în care se afla jurnalista, a reușit să scape, iar căutările continuă.

Platforma media Al-Monitor, pentru care Kittleson a realizat numeroase reportaje și analize, a transmis că este „alarmată” de situație și a cerut eliberarea imediată și în siguranță a corespondentei.

Autoritățile irakiene au anunțat că localizarea răpitorilor este o prioritate. Potrivit acestora, forțele de securitate desfășoară acțiuni intensive pe baza unor informații de intelligence, în încercarea de a da de urma grupării.

Deocamdată, motivele răpirii nu sunt clare, iar autoritățile nu au confirmat o legătură directă cu tensiunile regionale sau cu activitatea milițiilor sprijinite de Iran.

Shelly Kittleson este o jurnalistă cu experiență în zone de conflict, cunoscută pentru relatările sale de pe teren și analizele dedicate evoluțiilor politice din Orientul Mijlociu.