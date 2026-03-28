Video „Strâmtoarea Trump”. Moment controversat la Miami. Liderul SUA a numit Strâmtoarea Ormuz cu propriul nume și a spus că nu a fost o greșeală

Război în Orientul Mijlociu
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o greșeală de exprimare aparent intenționată referitoare la situația din Orientul Mijlociu. Liderul american a declarat că ar trebui „redeschisă Strâmtoarea Trump”, după care a făcut o scurtă pauză și s-a corectat.

Președintele SUA, Donald Trump. FOTO: AFP

„Scuze, Ormuz”, a spus Trump, adăugând că presa va spune că a fost o eroare. „Nu există niciodată greșeli la mine. Spun ceea ce vreau să spun”, a insistat președintele american.

În cadrul aceluiași discurs, susţinut în Miami (Florida), Trump a susținut că Iranul este sub presiune și ar fi dispus să negocieze un acord, afirmând că autoritățile de la Teheran cer încheierea unei înțelegeri. Potrivit acestuia, discuțiile sunt deja în desfășurare, iar redeschiderea strâmtorii ar reprezenta un element-cheie al unui eventual acord.

„Sunt loviți atât de tare. Oricine ar fi negociat. Ei negociază. Își doresc cu disperare să încheie un acord. S-a dovedit că am avut dreptate. Negociau, lucru pe care l-au recunoscut două zile mai târziu. Și pentru a compensa declarația lor eronată, au spus: „O să vă trimitem opt nave cu petrol”. Iar a doua zi, am văzut la una dintre rețelele de știri că opt nave cu petrol plecau din Iran. Apoi au spus chiar: „O să mai adăugăm încă două”. Și au adăugat. Aveam 10 nave. Abia atunci oamenii și-au dat seama că, de fapt, purtam negocieri. Acum suntem în plin proces de negociere. Ar fi minunat dacă am putea face ceva, dar ei trebuie să-și deschidă poarta”, a declarat președintele Trump.

Președintele american a avertizat anterior că, în cazul în care Iranul nu va redeschide această rută strategică în termenul stabilit, Statele Unite ar putea lua măsuri dure, inclusiv atacuri asupra infrastructurii energetice. Termenul-limită inițial a fost însă extins cu 10 zile, până la 6 aprilie, pe fondul negocierilor în curs.

În discursul său, Trump a făcut și o paralelă cu o decizie controversată din trecut. La 20 ianuarie 2025, în prima zi după revenirea la Casa Albă, acesta a semnat un decret prin care redenumea Golful Mexic în „Golful Americii”.

