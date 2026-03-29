Lupta pentru moștenirea lui Trump. Vance conduce în tabăra MAGA, dar Rubio recuperează spectaculos

Competiția pentru viitorul Partidului Republican începe să capete contur, chiar dacă alegerile prezidențiale din 2028 par încă departe. Un sondaj realizat în cadrul Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) arată că vicepreședintele J. D. Vance rămâne favorit în rândul electoratului conservator dur, însă ascensiunea lui Marco Rubio schimbă dinamica competiției.

Potrivit datelor citate de Reuters, peste 53% dintre cei aproximativ 1.600 de participanți la conferință l-ar susține pe Vance drept candidat republican la prezidențialele din 2028. Pe locul al doilea, dar cu un avans semnificativ față de restul plutonului, se află Rubio, cu 35%. Niciun alt nume nu depășește pragul de 2%.

O succesiune care nu mai poate fi amânată

Contextul politic accelerează această competiție: Donald Trump, aflat la al doilea mandat, nu mai poate candida din nou, conform Constituției SUA. În aceste condiții, bătălia pentru moștenirea politică a liderului și a mișcării sale, Să facem America din nou măreață - Make America Great Again (MAGA) - a început deja, chiar dacă neoficial.

Deși sondajele CPAC nu sunt considerate predictive în mod absolut, ele oferă un barometru fidel al preferințelor nucleului dur conservator — segmentul cel mai mobilizat al electoratului republican.

Rubio, revenire spectaculoasă

Dacă J. D. Vance își menține poziția de lider, evoluția lui Marco Rubio este, fără exagerare, spectaculoasă. În urmă cu un an, acesta obținea doar 3% în același sondaj; astăzi, a urcat la 35%, devenind principalul contracandidat.

Ascensiunea este pusă pe seama vizibilității crescute în politica externă a administrației Donald Trump, inclusiv în dosare sensibile precum Venezuela și Iran.

Mai mult, unii participanți la conferință au sugerat chiar o formulă de tandem Vance–Rubio pentru 2028, o strategie clasică în politica americană, menită să echilibreze baza electorală cu un electorat mai larg.

Campania începe deja, în culise

În paralel, J. D. Vance își consolidează poziția politică. Luna aceasta, a efectuat un turneu în Texas și Tennessee, cu scopul de a strânge fonduri pentru Partidul Republican și de a-și întări profilul înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

În tabăra republicană, calculele sunt deja în plină desfășurare. Ascensiunea lui Marco Rubio, combinată cu poziția consolidată a lui J. D. Vance și influența persistentă a lui Donald Trump, conturează o ecuație politică complexă — una care ar putea defini direcția conservatorismului american în următorul deceniu.