Cercul secret al donatorilor care l-au propulsat pe JD Vance rescrie viitorul MAGA și propune o viziune despre America

În 2019, un mic grup de donatori de extremă dreapta se întâlneau în afara orașului Rockbridge, Ohio, pentru a discuta despre o coaliție politică care să asigure viitorul mișcării MAGA. În urma acestei reuniuni restrânse s-a născut Rețeaua Rockbridge, care își propune să conecteze alegători, donatori și candidați pentru a pune bazele unei transformări din temelii a Partidului Republican, relatează Washington Post.

Inițiatorii au fost miliardarul din Silicon Valley, Peter Thiel, și JD Vance, pe atunci un investitor care a scris un volum de memorii devenit bestseller. Cel care avea însă să preia frâiele era o figură mai discretă: antreprenorul din domeniul asigurărilor originar din Arizona și figură media conservatoare, Chris Buskirk.

Între timp, Rețeaua Rockbridge s-a impus drept una dintre cele mai influente forțe din politica republicană.

Potrivit strategilor politici, rețeaua formată din oameni de afaceri și donatori importanți a avut un rol în realegerea lui Donald Trump și l-a propulsat în politică pe Vance, care a devenit vicepreședinte.

Dar rețeaua, finanțată de lideri din domeniul tehnologiei, are o viziune de viitor ambițioasă: asigurarea unei continuități a mișcării MAGA post-Trump.

Deși nu are propriu-zis un website sau o prezență online, a reunit sondatori de opinie, experți în date, agenți de publicitate și chiar o divizie de filme documentare și se pregătește pentru alegerile intermediare din 2026 și cursa prezidențială din 2028. Mulți membri Rockbridge speră în nominalizarea lui Vance.

Dar inițiativa nu este doar despre politică, ci și despre afaceri.

Buskirk este cofondatorul 1789 Capital, care are o filosofie a „capitalismului patriotic”. Acest tip organizații au o ambiție colectivă, potrivit lui Buskirk, și anume aceea de a oferi oamenilor de afaceri pe care îi consideră vitali pentru viitorul țării un rol în modelarea guvernului și o putere politică durabilă.

Ei aderă la o o teorie controversată a progresului social: aceea că un grup select de elite sunt oamenii potriviți pentru a asigura un viitor competitiv pentru SUA. De altfel, în adminsitrația Trump au fost puși în funcții o serie de lideri ai mediului de afaceri - de la secretarul Comerțului, Howard Lutnick, până la titanul tehnologiei, Elon Musk.

Proiectele se bazează pe ceea ce unii din dreapta numesc „aristopopulism”, i viziune despre o punte între capitaliștii bogați și clasa muncitoare care să permită o reindustrializare a SUA în mod profitabil și legând interesele de cele ale bazei lor electorale.

„Fie ai o elită extractivă – o oligarhie – fie ai o elită productivă – o aristocrație”, a spus Buskirk într-un interviu acordat în biroul său din Scottsdale, Arizona.

Este vorba de o elită „care are grijă de țară și o guvernează bine, astfel încât toată lumea să prospere”.

Dreapta avea ceea ce el numește o „problemă de coordonare”, între alegători care îl aleseseră în mod neașteptat pe Trump și un grup emergent de oameni bogați care se înstrăinaseră de stânga progresistă. Dar taberele duceau lipsă de infrastructură.

Totul se rezumă la „creier-plus-bani-plus-bază”, spune Buskirk.

Relativ necunoscut în afara cercului său restrâns de lideri de afaceri și strategi, Buskirk este o figură neobișnuită, preluând un rol dominat cândva de frații Koch, mega-donatorii republicani care s-au opus multora dintre politicile comerciale ale lui Trump. Nu este un instigator la propagandă MAGA; prietenii îl descriu drept un strateg încăpățânat, extrem de perspicace. El a fost „primul care a realizat” că vor exista mii de oameni înstăriți care „nu se mai simt ca acasă în Partidul Democrat”, a declarat Omeed Malik, partenerul lui Buskirk și co-fondatorul 1789 Capital.

Vance a declarat pentru The Post într-un comunicat că Buskirk este un „gânditor original” care a înțeles, „înaintea aproape oricui”, în ce fel „combinația potrivită de idei, organizare și finanțare poate asigura succesul politic durabil al Partidului Republican”.

În afara politicii electorale, proiectele lui Buskirk își propun să promoveze capitalismul nestăvilit în SUA. 1789 Capital, spune el, servește drept teren de testare pentru ideea că inovația autohtonă poate revigora baza industrială a Americii, ceea ce partenerii firmei prezintă pe site-ul lor web drept „următorul capitol al excepționalismului american”.

Firma, care a investit în aproximativ 30 de companii, a finanțat startup-uri legate de politica „anti-woke” și de agenda economică a administrației Trump, inclusiv companii care exploatează minerale rare, construiesc fabrici de inteligență artificială pentru război sau produc combustibil pentru rachete prin imprimare 3D.

De la preluarea mandatului, Casa Albă a lui Trump a lansat o serie de politici noi care beneficiază antreprenorii din domeniul tehnologiei, inclusiv ridicarea controalelor la exportul de tehnologie AI și semnarea de ordine executive și legislație care promovează criptomonedele. „Primul și singurul obiectiv al președintelui Trump este restabilirea prosperității pentru americanii din clasa muncitoare, care l-au reales în mod răsunător la Casa Albă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, într-un comunicat.

De când Trump Jr. s-a alăturat companiei 1789 ca partener în noiembrie anul trecut, firma a strâns sute de milioane de dolari și deține acum active de peste 1 miliard de dolari, potrivit a două persoane familiarizate.

Buskirk spune că este hotărât să-i aducă la Washington pe oamenii de afaceri care l-au readus pe Trump la Casa Albă. El descrie politica drept „coruptă”, iar grupurile de experți din Washington drept „toate clișeele”, argumentând că cultura trebuie reconstruită de la zero.

Povestea unui antreprenor de asigurări

Vizitându-și rudele apropiate din Michigan, a văzut cum „fabrici întregi erau pur și simplu împachetate, băgate în containere de 12 metri și trimise în China” după ce țara a aderat la Organizația Mondială a Comerțului în 2001, a spus el. Americanii, a spus el, urmau să lucreze în joburi prost plătite în servicii: 8 dolari pe oră la McDonald's față de 25 de dolari la fabrica Ford. Apoi au venit imigranții ilegali și au ocupat și acele locuri de muncă.

Le-a spus prietenilor că visul american, și anume „că nu trebuie să faci nimic extraordinar pentru a trăi o viață demnă”, devenea din ce în ce mai dificil, dar se simțea neputincios. „Eram doar un tip din Arizona”, își amintește el.

Când președintele Barack Obama a intrat în scenă la sfârșitul anilor 2000, Buskirk a văzut cum acesta electriza cultura. În schimb, a simțit că Partidul Republican și instituțiile sale lâncezeau, erau pe pilot automat.

Promițătorul Trump

Antreprenorul din Arizona a fost inițial sceptic față de gazda reality show-ului din New York, temându-se că aceasta vedea președinția doar ca pe un spectacol publicitar. Dar când a urmărit interviuri mai vechi cu Trump, a auzit ideea că liderii americani nu îi puneau pe americani pe primul loc.

„Mi-am zis că, de fapt, spune același lucru de 40 de ani!”, își amintea Buskirk. „Și atunci mi-am dat seama că, ei bine, vorbește pe bune. Iar oamenii care spun că nu vorbește serios mint.”

În iulie 2016, Buskirk a fondat o revistă online, American Greatness, care a evidențiat o nevoie „incontestabilă” de o nouă articulare a conservatorismului. Aceasta a primit finanțare de la Thiel, care șocase liberalii din Silicon Valley cu donația sa de un milion de dolari către Trump și care fusese recent prezentat lui Buskirk de către un prieten. „Solul mișcării conservatoare este epuizat”, au scris editorii în manifestul de deschidere. „Are nevoie de fertilizare, resămânțare și cultivare sârguincioasă dacă vrea să prospere din nou.”

Thiel l-a pus pe Buskirk în legătură cu protejatul său, autorul romanului „Hillbilly Elegy”, Vance. Vance și Buskirk au devenit instant prieteni.

Bărbații au petrecut un an și jumătate „doar exersând”, fără un scop anume în minte, își amintește Buskirk, ci doar cu sentimentul că „ar trebui să creăm ceva”.

În 2019, Vance și Thiel au convocat aproximativ o duzină de persoane la un han din Ohio, situat chiar lângă orășelul care avea să devină omonimul organizației. Unii participanți erau pro-Trump, la fel ca Buskirk. Alții aveau îndoielile lor. Dar toți considerau că orice succese în anii Trump s-ar putea evapora dacă un democrat ar prelua din nou Casa Albă, a spus Blake Masters, un investitor care s-a întâlnit cu Buskirk în acel weekend.

„Am petrecut mult timp deplângând eficiența stângii”, adaugă Masters. „Aveau o agendă destul de groaznică... dar sunt foarte eficienți la organizare... Dreapta pur și simplu se lăsase baltă mult timp, iar instituțiile sale începuseră să se degradeze.”

Pentru unii dintre cei prezenți a devenit clar că MAGA avea o problemă cu rețeaua. În timp ce donatorii de dreapta, precum familia Koch, petrecuseră ani de zile construindu-și organizațiile, oamenii bogați care îl susțineau pe Trump și constelația emergentă de puncte de vedere de dreapta pe care acesta o reprezenta „nu se cunoșteau cu adevărat între ei”, a spus Buskirk. Nici oamenii care votaseră pentru Trump - inclusiv o cohortă din clasa muncitoare - ei nu erau organizați.

„Nu exista coordonare. Nu exista management. Nu exista planificare. Totul s-a întâmplat pur și simplu”, își amintește el. „Ce-ar fi dacă am spune efectiv: bine, uite, acestea ar fi două probleme care, dacă ar fi rezolvate, ar face ca totul să funcționeze mai bine și să fie mai eficient. Hai să ne apucăm să le rezolvăm.”

Este opusul modului în care funcționează organizațiile politice, convingând oamenii să vină de partea ta prin „forță brută”, a spus Buskirk. Rockbridge, în schimb, a adoptat o abordare graduală: „Construiește o relație de încredere și oferă oamenilor un fel de beneficiu. Numai atunci le poți cere să facă ceva.”

Datele interne ale Rockbridge sugerează o oarecare măsură a eficacității, pe care experții din interior o atribuie eforturilor sale de ani de zile de profilare a alegătorilor și de mobilizare. Super PAC-ul filiat lui Rockbridge, Turnout for America, a identificat câteva milioane de cetățeni - alegători cu înclinație scăzută în șapte state indecise - despre care credeau că l-ar vota pe Trump dacă ar fi îndemnați să meargă la urne. Grupul a calculat că Trump ar câștiga aceste state dacă ar putea motiva 40% dintre acești alegători să meargă la urne. În cele din urmă, cei 3.000 de activiști ai Rockbridge au obținut un procent de 50%, au declarat două persoane cu cunoștințe directe despre statisticile interne.

Astăzi, atmosfera grupului este euforică. Interesul a crescut de la alegeri, potrivit lui Buskirk, aproximativ jumătate dintre noii membri provenind din industria tehnologică. Mai mulți dintre membrii grupului sunt miliardari; investitorii proeminenți Marc Andreessen și David Sacks sunt deja membri.

Într-un mesaj text trimis în timp ce se afla în interes de serviciu în străinătate, el a spus că măreția Americii va fi atinsă doar „prin cultivarea deliberată a unor oameni talentați, cu un înalt nivel de liber arbitru, care să lucreze împreună în medii cu grade ridicate de încredere”.