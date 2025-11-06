search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cercul secret al donatorilor care l-au propulsat pe JD Vance rescrie viitorul MAGA și propune o viziune despre America

0
0
Publicat:

În 2019, un mic grup de donatori de extremă dreapta se întâlneau în afara orașului Rockbridge, Ohio, pentru a discuta despre o coaliție politică care să asigure viitorul mișcării MAGA. În urma acestei reuniuni restrânse s-a născut Rețeaua Rockbridge, care își propune să conecteze alegători, donatori și candidați pentru a pune bazele unei transformări din temelii a Partidului Republican, relatează Washington Post.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Inițiatorii au fost miliardarul din Silicon Valley, Peter Thiel, și JD Vance, pe atunci un investitor care a scris un volum de memorii devenit bestseller. Cel care avea însă să preia frâiele era o figură mai discretă: antreprenorul din domeniul asigurărilor originar din Arizona și figură media conservatoare,  Chris Buskirk.

Între timp, Rețeaua Rockbridge s-a impus drept una dintre cele mai influente forțe din politica republicană.

Potrivit strategilor politici, rețeaua formată din oameni de afaceri și donatori importanți a avut un rol în realegerea lui Donald Trump și l-a propulsat în politică pe Vance, care a devenit vicepreședinte.

Dar rețeaua, finanțată de lideri din domeniul tehnologiei, are o viziune de viitor ambițioasă: asigurarea unei continuități a mișcării MAGA post-Trump.

Deși nu are propriu-zis un website sau o prezență online, a reunit sondatori de opinie, experți în date, agenți de publicitate și chiar o divizie de filme documentare și se pregătește pentru  alegerile intermediare din 2026 și  cursa prezidențială din 2028. Mulți membri Rockbridge speră în nominalizarea lui Vance.

Dar inițiativa nu este doar despre politică, ci și despre afaceri.

Buskirk este cofondatorul 1789 Capital, care are o filosofie a „capitalismului patriotic”. Acest tip organizații au o ambiție colectivă, potrivit lui Buskirk, și anume aceea de a oferi oamenilor de afaceri pe care îi consideră vitali pentru viitorul țării un rol în modelarea guvernului și o putere politică durabilă.

Ei aderă la o o teorie controversată a progresului social: aceea că un grup select de elite sunt oamenii potriviți pentru a asigura un viitor competitiv pentru SUA. De altfel, în adminsitrația Trump au fost puși în funcții o serie de lideri ai mediului de afaceri - de la secretarul Comerțului, Howard Lutnick, până la titanul tehnologiei, Elon Musk.

Proiectele se bazează pe ceea ce unii din dreapta numesc „aristopopulism”, i viziune despre o punte între capitaliștii bogați și clasa muncitoare care să permită o reindustrializare a SUA în mod profitabil și legând interesele de cele ale bazei lor electorale.

„Fie ai o elită extractivă – o oligarhie – fie ai o elită productivă – o aristocrație”, a spus Buskirk într-un interviu acordat în biroul său din Scottsdale, Arizona.

Este vorba de o elită „care are grijă de țară și o guvernează bine, astfel încât toată lumea să prospere”.

Dreapta avea ceea ce el numește o „problemă de coordonare”, între alegători care îl aleseseră în mod neașteptat pe Trump și un grup emergent de oameni bogați care se înstrăinaseră de stânga progresistă. Dar taberele duceau lipsă de infrastructură.

Totul se rezumă la „creier-plus-bani-plus-bază”, spune Buskirk.

Relativ necunoscut în afara cercului său restrâns de lideri de afaceri și strategi, Buskirk este o figură neobișnuită, preluând un rol dominat cândva de frații Koch, mega-donatorii republicani care s-au opus multora dintre politicile comerciale ale lui Trump. Nu este un instigator la propagandă MAGA; prietenii îl descriu drept un strateg încăpățânat, extrem de perspicace. El a fost „primul care a realizat” că vor exista mii de oameni înstăriți care „nu se mai simt ca acasă în Partidul Democrat”, a declarat Omeed Malik, partenerul lui Buskirk și co-fondatorul 1789 Capital.

Vance a declarat pentru The Post într-un comunicat că Buskirk este un „gânditor original” care a înțeles, „înaintea aproape oricui”, în ce fel „combinația potrivită de idei, organizare și finanțare poate asigura succesul politic durabil al Partidului Republican”.

În afara politicii electorale, proiectele lui Buskirk își propun să promoveze capitalismul nestăvilit în SUA. 1789 Capital, spune el, servește drept teren de testare pentru ideea că inovația autohtonă poate revigora baza industrială a Americii, ceea ce partenerii firmei prezintă pe site-ul lor web drept „următorul capitol al excepționalismului american”.

Firma, care a investit în aproximativ 30 de companii, a finanțat startup-uri legate de politica „anti-woke” și de agenda economică a administrației Trump, inclusiv companii care exploatează minerale rare, construiesc fabrici de inteligență artificială pentru război sau produc combustibil pentru rachete prin imprimare 3D.

De la preluarea mandatului, Casa Albă a lui Trump a lansat o serie de politici noi care beneficiază antreprenorii din domeniul tehnologiei, inclusiv ridicarea controalelor la exportul de tehnologie AI și semnarea de ordine executive și legislație care promovează criptomonedele. „Primul și singurul obiectiv al președintelui Trump este restabilirea prosperității pentru americanii din clasa muncitoare, care l-au reales în mod răsunător la Casa Albă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, într-un comunicat.

De când Trump Jr. s-a alăturat companiei 1789 ca partener în noiembrie anul trecut, firma a strâns sute de milioane de dolari și deține acum active de peste 1 miliard de dolari, potrivit a două persoane familiarizate.

Buskirk spune că este hotărât să-i aducă la Washington pe oamenii de afaceri care l-au readus pe Trump la Casa Albă. El descrie politica drept „coruptă”, iar grupurile de experți din Washington drept „toate clișeele”, argumentând că cultura trebuie reconstruită de la zero.

Povestea unui antreprenor de asigurări

Vizitându-și rudele apropiate din Michigan, a văzut cum „fabrici întregi erau pur și simplu împachetate, băgate în containere de 12 metri și trimise în China” după ce țara a aderat la Organizația Mondială a Comerțului în 2001, a spus el. Americanii, a spus el, urmau să lucreze în joburi prost plătite în servicii: 8 dolari pe oră la McDonald's față de 25 de dolari la fabrica Ford. Apoi au venit imigranții ilegali și au ocupat și acele locuri de muncă.

Le-a spus prietenilor că visul american, și anume „că nu trebuie să faci nimic extraordinar pentru a trăi o viață demnă”, devenea din ce în ce mai dificil, dar se simțea neputincios. „Eram doar un tip din Arizona”, își amintește el.

Când președintele Barack Obama a intrat în scenă la sfârșitul anilor 2000, Buskirk a văzut cum acesta electriza cultura. În schimb, a simțit că Partidul Republican și instituțiile sale lâncezeau, erau pe pilot automat.

Promițătorul Trump

Antreprenorul din Arizona a fost inițial sceptic față de gazda reality show-ului din New York, temându-se că aceasta vedea președinția doar ca pe un spectacol publicitar. Dar când a urmărit interviuri mai vechi cu Trump, a auzit ideea că liderii americani nu îi puneau pe americani pe primul loc.

„Mi-am zis că, de fapt, spune același lucru de 40 de ani!”, își amintea Buskirk. „Și atunci mi-am dat seama că, ei bine, vorbește pe bune. Iar oamenii care spun că nu vorbește serios mint.”

În iulie 2016, Buskirk a fondat o revistă online, American Greatness, care a evidențiat o nevoie „incontestabilă” de o nouă articulare a conservatorismului. Aceasta a primit finanțare de la Thiel, care șocase liberalii din Silicon Valley cu donația sa de un milion de dolari către Trump și care fusese recent prezentat lui Buskirk de către un prieten. „Solul mișcării conservatoare este epuizat”, au scris editorii în manifestul de deschidere. „Are nevoie de fertilizare, resămânțare și cultivare sârguincioasă dacă vrea să prospere din nou.”

Thiel l-a pus pe Buskirk în legătură cu protejatul său, autorul romanului „Hillbilly Elegy”, Vance. Vance și Buskirk au devenit instant prieteni.

Bărbații au petrecut un an și jumătate „doar exersând”, fără un scop anume în minte, își amintește Buskirk, ci doar cu sentimentul că „ar trebui să creăm ceva”.

În 2019, Vance și Thiel au convocat aproximativ o duzină de persoane la un han din Ohio, situat chiar lângă orășelul care avea să devină omonimul organizației. Unii participanți erau pro-Trump, la fel ca Buskirk. Alții aveau îndoielile lor. Dar toți considerau că orice succese în anii Trump s-ar putea evapora  dacă un democrat ar prelua din nou Casa Albă, a spus Blake Masters, un investitor care s-a întâlnit cu Buskirk în acel weekend.

„Am petrecut mult timp deplângând eficiența stângii”, adaugă Masters. „Aveau o agendă destul de groaznică... dar sunt foarte eficienți la organizare... Dreapta pur și simplu se lăsase baltă mult timp, iar instituțiile sale începuseră să se degradeze.”

Pentru unii dintre cei prezenți a devenit clar că MAGA avea o problemă cu rețeaua. În timp ce donatorii de dreapta, precum familia Koch, petrecuseră ani de zile construindu-și organizațiile, oamenii bogați care îl susțineau pe Trump și constelația emergentă de puncte de vedere de dreapta pe care acesta o reprezenta „nu se cunoșteau cu adevărat între ei”, a spus Buskirk. Nici oamenii care votaseră pentru Trump - inclusiv o cohortă din clasa muncitoare - ei nu erau organizați.

„Nu exista coordonare. Nu exista management. Nu exista planificare. Totul s-a întâmplat pur și simplu”, își amintește el. „Ce-ar fi dacă am spune efectiv: bine, uite, acestea ar fi două probleme care, dacă ar fi rezolvate, ar face ca totul să funcționeze mai bine și să fie mai eficient. Hai să ne apucăm să le rezolvăm.”

Este opusul modului în care funcționează organizațiile politice, convingând oamenii să vină de partea ta prin „forță brută”, a spus Buskirk. Rockbridge, în schimb, a adoptat o abordare  graduală: „Construiește o relație de încredere și oferă oamenilor un fel de beneficiu. Numai atunci le poți cere să facă ceva.”

Datele interne ale Rockbridge sugerează o oarecare măsură a eficacității, pe care experții din interior o atribuie eforturilor sale de ani de zile de profilare a alegătorilor și de mobilizare. Super PAC-ul filiat lui Rockbridge, Turnout for America, a identificat câteva milioane de cetățeni - alegători cu înclinație scăzută în șapte state indecise - despre care credeau că l-ar vota pe Trump dacă ar fi îndemnați să meargă la urne. Grupul a calculat că Trump ar câștiga aceste state dacă ar putea motiva 40% dintre acești alegători să meargă la urne. În cele din urmă, cei 3.000 de activiști ai Rockbridge au obținut un procent de 50%, au declarat două persoane cu cunoștințe directe despre statisticile interne.

Astăzi, atmosfera grupului este euforică. Interesul a crescut de la alegeri, potrivit lui Buskirk, aproximativ jumătate dintre noii membri provenind din industria tehnologică. Mai mulți dintre membrii grupului sunt miliardari; investitorii proeminenți Marc Andreessen și David Sacks sunt deja membri.

Într-un mesaj text trimis în timp ce se afla în interes de serviciu în străinătate, el a spus că măreția Americii va fi atinsă doar „prin cultivarea deliberată a unor oameni talentați, cu un înalt nivel de liber arbitru, care să lucreze împreună în medii cu grade ridicate de încredere”.

SUA

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
gandul.ro
image
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
mediafax.ro
image
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea. Sondaj național FANATIK / Inscop
fanatik.ro
image
Un deputat PSD de Cluj conduce un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în declarația de avere: „Sunt de principiu să ne facem plăcerile”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
După câți ani trebuie schimbată centrala termică. Semnele care arată că e timpul pentru una nouă
playtech.ro
image
Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren Cahill, impresionat și el
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Oferte avantajoase la energie de Black Friday 2025. Sfatul șefului ANRE pentru consumatorii români
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Du Guesclin Dinan jpg
„Câinele Negru din Brocéliande” – Eroul uitat care a salvat Franța medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate