JD Vance admite că memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran este „un document foarte general”

Memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran este „un document foarte general”, a declarat vicepreședintele american JD Vance, adăugând că detaliile acordului vor fi stabilite în cadrul negocierilor ulterioare.

„Memorandumul de înțelegere are aproximativ o pagină și jumătate, așa că este un document foarte general”, a spus Vance luni seară, într-un interviu acordat CNN, în cadrul unei serii de apariții la posturile americane de televiziune pentru a promova acordul. „În privința mai multor aspecte, va trebui să clarificăm lucrurile în etapa negocierilor tehnice.”

Declarațiile lui Vance vin în contextul în care numeroși republicani din Congresul SUA spun că au nevoie de mai multe informații despre acord, iar unii și-au exprimat scepticismul, solicitând detalii suplimentare de la Casa Albă, notează The Guardian.

„Pur și simplu nu știu suficient de multe despre el”, le-a spus jurnaliștilor, la Capitoliu, liderul majorității republicane din Senat, John Thune. „Chiar și oamenii de aici care urmăresc îndeaproape acest subiect nu știu prea multe.”

Acordul anunțat duminică pentru încetarea războiului cu Iranul, care urmează să fie semnat oficial vineri, la Geneva, are în centru redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane din regiune. De asemenea, acesta prevede stimulente financiare pentru Iran, dacă Teheranul îndeplinește anumite condiții.

Vance a mai afirmat că inspectorii nucleari se vor întoarce în Iran în cadrul acordului încheiat cu Washingtonul pentru încetarea conflictului.

„De fapt, una dintre componentele esențiale ale acordului este că AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică) și Statele Unite vor ajuta Iranul să distrugă stocul de uraniu puternic îmbogățit, iar acest lucru este precizat foarte clar” în memorandumul de înțelegere deja convenit de SUA și Iran, a relatat presa americană, citând declarațiile lui Vance.

Nu este clar încă ce prevede acordul în privința viitorului program nuclear iranian, întrucât detaliile nu au fost făcute publice, iar cele două părți au oferit versiuni diferite despre ceea ce s-a convenit până acum.

Donald Trump a repetat că „Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, în timp ce oficiali pakistanezi — țara care a mediat acordul — au declarat, potrivit relatărilor din presă, că negocierile privind dosarul nuclear vor continua în următoarele 60 de zile, în baza acordului. Trump a afirmat, de asemenea, că Statele Unite ar putea relua atacurile împotriva Iranului dacă nu se ajunge la un acord privind programul nuclear.