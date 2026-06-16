search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul

JD Vance admite că memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran este „un document foarte general”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran este „un document foarte general”, a declarat vicepreședintele american JD Vance, adăugând că detaliile acordului vor fi stabilite în cadrul negocierilor ulterioare.

Vicepreședintele american JD Vance FOTO AFP
Vicepreședintele american JD Vance FOTO AFP

„Memorandumul de înțelegere are aproximativ o pagină și jumătate, așa că este un document foarte general”, a spus Vance luni seară, într-un interviu acordat CNN, în cadrul unei serii de apariții la posturile americane de televiziune pentru a promova acordul. „În privința mai multor aspecte, va trebui să clarificăm lucrurile în etapa negocierilor tehnice.”

Declarațiile lui Vance vin în contextul în care numeroși republicani din Congresul SUA spun că au nevoie de mai multe informații despre acord, iar unii și-au exprimat scepticismul, solicitând detalii suplimentare de la Casa Albă, notează The Guardian.

„Pur și simplu nu știu suficient de multe despre el”, le-a spus jurnaliștilor, la Capitoliu, liderul majorității republicane din Senat, John Thune. „Chiar și oamenii de aici care urmăresc îndeaproape acest subiect nu știu prea multe.”

Acordul anunțat duminică pentru încetarea războiului cu Iranul, care urmează să fie semnat oficial vineri, la Geneva, are în centru redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane din regiune. De asemenea, acesta prevede stimulente financiare pentru Iran, dacă Teheranul îndeplinește anumite condiții.

Vance a mai afirmat că inspectorii nucleari se vor întoarce în Iran în cadrul acordului încheiat cu Washingtonul pentru încetarea conflictului.

„De fapt, una dintre componentele esențiale ale acordului este că AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică) și Statele Unite vor ajuta Iranul să distrugă stocul de uraniu puternic îmbogățit, iar acest lucru este precizat foarte clar” în memorandumul de înțelegere deja convenit de SUA și Iran, a relatat presa americană, citând declarațiile lui Vance.

Nu este clar încă ce prevede acordul în privința viitorului program nuclear iranian, întrucât detaliile nu au fost făcute publice, iar cele două părți au oferit versiuni diferite despre ceea ce s-a convenit până acum.

Donald Trump a repetat că „Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară”, în timp ce oficiali pakistanezi — țara care a mediat acordul — au declarat, potrivit relatărilor din presă, că negocierile privind dosarul nuclear vor continua în următoarele 60 de zile, în baza acordului. Trump a afirmat, de asemenea, că Statele Unite ar putea relua atacurile împotriva Iranului dacă nu se ajunge la un acord privind programul nuclear.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de profesie și a fost timp de 12 ani primar al orașului Râșnov
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
A expirat ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea. Premierul desemnat: „Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul”/Reacția PNL
gandul.ro
image
Vacanță GRATIS în vile superbe din destinații exotice
mediafax.ro
image
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
fanatik.ro
image
Cronica unui alt puci ratat. Cum s-a dezumflat planul Veștea-premier, care ar fi trebuit să stârnească revolta anti-Bolojan în PNL
libertatea.ro
image
Acordul cu Trump, colac de salvare pentru Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului. Ce efecte ar produce ridicarea sancțiunilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Cameliei Voinea
digisport.ro
image
Monica Gabor și Irina Columbeanu au testat dulciuri românești în New York. Cum s-au afișat cele două și cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
click.ro
image
Studenții au părăsit ceremonia în masă în timp ce șeful Google, Sundar Pichai, ținea un discurs absolvenților din 2026 de la Stanford
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Pentru care perioade NU se dau puncte de stabilitate la pensie? Cum sunt dezavantajați cei cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Vozinha, porecla portarului din Capul Verde care a anihilat Spania la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
Un oraș celtic uitat de secole, găsit sub traseul unei autostrăzi. Ar putea rescrie povestea Europei Centrale
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă Oana Sîrbu la 56 de ani. Nu a apelat deloc la esteticieni și are mare grijă și de siluetă. Ce face în prezent / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cartea de identitate electronică nu mai e gratuită. Cât vor plăti românii pentru noile buletine
mediaflux.ro
image
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
click.ro
image
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
click.ro
image
Avertismentul unui fermier! Nu cumpăra niciodată căpșuni dacă observi acest detaliu
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Kanye West, Bianca Censori foto Profimedia jpg
Fără lenjerie intimă și cu rochie transparentă! Chiar nu are limite această vedetă?!
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un român a cucerit lumea cu cea mai bună pizza. A câștigat Trofeul Caputo la Campionatul Mondial de Pizza din Napoli
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?