Jaf de 2 milioane de dolari în doar 90 de secunde. Hoții au fugit cu sacii plini de diamante, aur și ceasuri de lux

Hoții au dat lovitura într-un magazin de bijuterii din Seattle. Au sustras în doar 90 de secunde diamante, ceasuri de lux și aur în valoare totală de aproximativ 2 milioane de dolari, potrivit autorităților locale.

Hoții care au spart și au jefuit un magazin din Seattle au plecat cu aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur și alte obiecte, într-un îndrăzneț jaf comis în plină zi, care a durat doar circa 90 de secunde, au declarat vineri polițiștii, potrivit AP.

Imaginile de pe camerele de supraveghere ale magazinului din West Seattle arată patru suspecți mascați care au spart ușa de sticlă închisă cu lacăt cu ciocane și apoi au răvășit șase vitrine joi.

O vitrină conținea ceasuri Rolex în valoare de aproximativ 750.000 de dolari, au precizat polițiștii într-un comunicat, iar alta un colier cu smarald evaluat la 125.000 de dolari.

Un suspect mascat a amenințat angajații cu spray paralizant și un Taser, au spus polițiștii, dar nimeni nu a fost rănit.

„Suntem destul de șocați ca personal”, a declarat telefonic vineri Josh Menashe, vicepreședintele magazinului de familie. „Vom fi închiși pentru o perioadă.”

Menashe a spus că angajații au terminat de curățat cioburile și lucrează la un inventar complet al pierderilor.

Poliția a intervenit după jaf, însă suspecții părăsiseră deja zona cu o mașină de fugă și au scăpat căutării efectuate în zonă.