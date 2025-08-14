search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
Un român din Italia, prins după ce a jefuit o farmacie și a luat ostatic un client

Publicat:

Un român din Italia a jefuit o farmacie, a luat ostatic un client și a încercat să fugă deghizându-se în farmacist. A fost imediat identificat și reținut de carabinieri.

Un român, arestat în Italia după ce a jefuit o farmacie şi a luat ostatici FOTO: Shutterstock
Un român, arestat în Italia după ce a jefuit o farmacie şi a luat ostatici FOTO: Shutterstock

Un român de 46 de ani, aflat în regim semiliber în Italia, a fost arestat după ce a jefuit o farmacie și a luat un client ostatic. Incidentul s-a petrecut în localitatea Belluno și s-a încheiat cu intervenția carabinierilor, care l-au prins pe bărbat în ciuda încercării acestuia de a se deghiza.

Jaf armat și ostatici în farmacie

Potrivit presei locale, românul, înarmat cu un cuțit, a intrat într-o farmacie din centrul orașului și l-a forțat pe angajat să-i dea mai multe analgezice. La scurt timp după aceea, un client a pătruns în farmacie și a fost luat ostatic de hoț. Ambii bărbați prezenți în farmacie au fost ținuți sub amenințarea armei, relatează sursele locale.

Profitând de un moment de neatenție al infractorului, farmacistul a reușit să sune la 112 și să alerteze carabinierii. O patrulă din cadrul Unității Operaționale și Radiomobile a Companiei Belluno a sosit la fața locului câteva momente mai târziu.

Tentativă de deghizare eșuată

Văzând sosirea polițiștilor, românul a încercat să se ascundă îmbrăcând un halat de farmacist, încercând să se deghizeze pentru a evita arestarea. Cu toate acestea, carabinierii l-au identificat imediat și l-au reținut. Bărbatul a fost arestat și dus la sediul Comandamentului Companiei Belluno. Cuțitul folosit în jaf a fost confiscat, au precizat autoritățile.

Prin ordinul Autorității Judiciare, românul de 46 de ani a fost dus înapoi la Penitenciarul Belluno, unde se află acum din nou în arest.

Societate

