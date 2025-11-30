Video Inundații devastatoare în Indonezia: 417 morți, iar drumurile principale sunt blocate. O localincă povestește cum locuința ei „a dispărut complet”

Bilanțul victimelor inundațiilor și alunecărilor de teren de pe insula Sumatra din Indonezia a crescut dramatic la 417 de morți, au anunțat oficialii. Sute de oameni sunt morți sau dispăruți și în Malaezia și Thailanda, iar milioane de persoane au fost afectate în întreaga regiune.

Potrivit BBC, totalul depășise 300 mai devreme, duminică, în timp ce erau în desfășurare operațiuni de evacuare, drumurile principale erau blocate, iar internetul și electricitatea funcționau doar parțial.

Musonii, agravați de furtuni tropicale, au provocat unele dintre cele mai grave inundații din ultimii ani în Asia de Sud-Est.

Bilanțul oficial al deceselor din Thailanda este în prezent de 170, iar în statul malezian Perlis au fost raportate două decese.

În Sri Lanka, 160 de persoane au murit din cauza unor fenomene meteo extrem de severe care au provocat inundații și alunecări de teren. Un ciclon tropical extrem de rar, numit Ciclonul Senyar, a provocat alunecări de teren catastrofale și inundații în Indonezia, cu locuințe măturate și mii de clădiri inundate.

„Curentul a fost foarte rapid, în câteva secunde a ajuns pe străzi, a intrat în case”, a declarat pentru BBC Arini Amalia, o locuitoare din provincia Aceh, Indonezia.

Ea și bunica ei au fugit la casa unei rude aflate pe un teren mai înalt. Când s-a întors a doua zi pentru a recupera câteva lucruri, a spus că locuința fusese complet înghițită de ape: „A dispărut complet.”

Vremea nefavorabilă a îngreunat operațiunile de salvare, iar în timp ce zeci de mii de persoane au fost evacuate, sute sunt încă izolate, potrivit agenției indoneziene pentru situații de dezastru.

Presiunea asupra autorităților din Jakarta crește pentru a declara dezastru național în Sumatra, pentru a permite astfel un răspuns mai rapid și mai bine coordonat.

În provincia Songkhla, din sudul Thailandei, apa a ajuns la 3 metri și cel puțin 145 de oameni au murit în una dintre cele mai grave inundații din ultimul deceniu.

În cele 10 provincii lovite de inundații, peste 3,8 milioane de persoane au fost afectate, a anunțat guvernul sâmbătă.

Orașul Hat Yai a înregistrat 335 mm de precipitații într-o singură zi săptămâna trecută, cea mai mare cantitate din ultimii 300 de ani. Pe măsură ce apele s-au retras, autoritățile au consemnat o creștere accentuată a numărului de morți.

La un spital din Hat Yai, angajații au fost nevoiți să mute cadavrele în camioane frigorifice după ce morga a fost depășită, a raportat AFP.

„Am fost blocați în apă timp de șapte zile și nicio agenție nu a venit să ne ajute”, a declarat Thanita Khiawhom pentru BBC Thai.

În Asia de Sud-Est, vremea extremă a provocat pierderi masive de vieți și pagube materiale. În Thailanda, guvernul a promis compensații de până la 2 milioane baht (≈62.000 $) pentru familiile afectate. În Malaezia, inundațiile au acoperit întinderi mari din statul Perlis, zeci de mii de persoane fiind nevoite să se adăpostească în centre temporare.

În Sri Lanka, Ciclonul Ditwah a cauzat cel puțin 193 de morți și peste 200 de dispăruți, distrugând 15.000 de locuințe și forțând 78.000 de oameni să se mute în adăposturi temporare; aproximativ o treime din țară este fără electricitate și apă curentă.

Vremea extremă a fost cauzată de interacțiunea dintre Taifunul Koto, care a traversat Filipine și se îndreaptă spre Vietnam, și formarea rară a Ciclonului Senyar în strâmtoarea Malacca. În Vietnam, trei persoane au murit și una este dispărută.

Sezonul musonului, de obicei între iunie și septembrie, aduce ploi abundente, iar oamenii de știință avertizează că schimbările climatice intensifică frecvența și severitatea furtunilor, provocând inundații rapide și vânturi puternice.