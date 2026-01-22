Fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, aflată după gratii, depune mărturie în ancheta miliardarului. Ghislaine Maxwell cere imunitate

Ghislaine Maxwell, aflată în detenție pentru rolul său în cazul lui Jeffrey Epstein, a acceptat să depună mărturie sub jurământ în fața comisiei din Congres care investighează modul în care guvernul federal a gestionat dosarele Epstein.

Președintele comisiei, James Comer, care conduce ancheta, a declarat că Ghislaine Maxwell va fi audiată prin videoconferință pe 9 februarie, relatează BBC.

Echipa juridică a lui Maxwell a spus anterior că aceasta va refuza să răspundă întrebărilor, invocând dreptul constituțional de a păstra tăcerea, dacă nu i se va acorda imunitate juridică.

Comer a afirmat că „avocații ei au spus că va invoca al cincilea amendament”, făcând referire la dreptul prevăzut de al cincilea amendament al Constituției SUA de a refuza să vorbească în fața autorităților.

Anunțul făcut de Comisia pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților vine în contextul în care administrația Trump continuă să fie supusă unei examinări intense pentru modul în care a gestionat cazul Epstein.

Ghislaine Maxwell execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru recrutarea și traficarea unor adolescente în vederea abuzurilor sexuale comise de Epstein.

În iulie, comisia a refuzat să îi ofere lui Maxwell imunitate juridică în schimbul mărturiei sale.

Maxwell, condamnată în 2021, a atacat sentința la Curtea Supremă în octombrie anul trecut, însă instanța supremă a refuzat să judece apelul fostei mondene britanice.

Singura sa cale de a părăsi închisoarea înainte de termen ar fi o grațiere prezidențială, cu excepția situației în care ar reuși să convingă un judecător federal din New York să anuleze sau să modifice sentința. Casa Albă a negat că președintele Donald Trump ar lua în calcul acordarea unei grațieri, deși Trump a spus că nu exclude această posibilitate.