Noi dezvăluiri: Bill Gates și Jeffrey Epstein discutau în 2017 despre o „simulare pandemică”

Potrivit noilor dezvăluiri din dosarul Epstein, miliardarul Bill Gates discuta cu infractorul sexual planuri cu privire la o „simulare pandemică”.

Un e-mail care descria ideea făcea referire la proiecte propuse, cum ar fi scenarii simulate de epidemii, extinderea infrastructurii de date medicale şi cercetarea în domeniul neurotehnologiei, care ar putea fi utile pentru securitatea naţională, scrie News.ro.

Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA scot la lumină o serie de afirmații controversate atribuite infractorului sexual Jeffrey Epstein, referitoare la Bill Gates.

Potrivit unor e-mailuri datate 18 iulie 2013, Epstein susținea că Gates ar fi avut relații sexuale cu femei din Rusia, ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală și i-ar fi cerut acestuia antibiotice pentru a le oferi pe ascuns soției sale de atunci, Melinda Gates, potrivit Daily Mail Online care le-a publicat vineri.

Mesajele, găsite în forma unor emailuri pe care Epstein și le-ar fi trimis sieși, exprimă nemulțumirea acestuia față de faptul că relația sa cu Gates s-ar fi deteriorat după șase ani de apropiere:

„Pentru a adăuga insultă la rană, mă implorați să șterg emailurile referitoare la boala dumneavoastră cu transmitere sexuală, rugămintea dumneavoastră să vă ofer antibiotice pe care să le puteți da pe ascuns Melindei și descrierea penisului dumneavoastră”.

În aceleași documente, Epstein pare să fi încercat să redacteze o scrisoare în numele lui Boris Nikolic, fost consilier apropiat al lui Gates, în care acesta și-ar fi anunțat demisia din cadrul fundației Bill & Melinda Gates.

Bill Gates a respins orice acuzatie de conduita improprie si si-a exprimat regretul pentru relatia cu Jeffrey Epstein, decedat in arest in anul 2019.

Recentele documente publicate includ și fotografii cu cei doi, a căror dată exactă nu este cunoscută. Deși motivele oficiale nu au fost confirmate de Melinda Gates, s-a vehiculat în presă că legătura soțului său cu Epstein a influențat divorțul acestora din 2021.

În contextul noilor informații apărute, reprezentanții ambelor părți au fost solicitați să ofere un punct de vedere.