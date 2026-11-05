„Habibi” i-a învins pe republicani în Michigan. Cum a ajuns musulmanul Abdul El-Sayed în Senatul SUA

Victoria democratului Abdul El-Sayed la alegerile de la jumătatea mandatului, reușită care îl trimite în senatul SUA, este considerată un moment istoric pentru comunitatea musulmană din Statele Unite.

Abdul El-Sayed Foto: Captură video Youtube/Facebook

Totuși, mulți alegători musulmani spun că succesul democratului din Michigan nu se datorează religiei sale, ci faptului că promovează teme care îi preocupă direct, precum costul vieții, sănătatea publică și politica externă, potrivit The New York Times

El-Sayed a devenit primul senator musulman din istoria SUA, în ciuda unei campanii marcate de atacuri anti-musulmane. Însă pentru Karrar Al-Sadkhan, un tânăr de 18 ani din Dearborn care a votat pentru prima dată, religia candidatului nu a fost criteriul decisiv.

„Democrații s-au concentrat mai mult pe prețul carburanților, sănătate și costul alimentelor, iar asta m-a motivat”, a spus acesta. „Constituția ne oferă libertatea de a ne practica religia așa cum dorim, dar loialitatea noastră este față de Constituție”.

Potrivit New York Times, alegătorii musulmani intervievați în mai multe state au descris victoria lui El-Sayed nu ca pe un succes al reprezentării religioase, ci ca pe cel al unei noi coaliții progresiste din Partidul Democrat, care promovează accesul universal la sănătate, măsuri pentru reducerea costului vieții și oprirea finanțării americane pentru Israel.

În campanie, candidatul democrat a încercat să combată percepțiile despre extremismul religios și să sublinieze importanța separării dintre stat și religie. La o întâlnire electorală, după ce a fost întrebat dacă se delimitează de Frăția Musulmană, El-Sayed a răspuns afirmativ și i-a cerut interlocutorului să condamne, la rândul său, orice tentativă de a introduce doctrine religioase în legislația americană.

„Cred că dumneavoastră trebuie să înțelegeți Constituția, nu eu”, a spus El-Sayed , stârnind aplauze din partea publicului.

Mulți susținători îl văd pe El-Sayed drept parte a unei noi generații de lideri democrați. Nesrin Abaza, proprietara unui restaurant palestinian din Washington, consideră că accentul pus pe religia sa este „ridicol”.

De asemenea, o parte dintre alegători afirmă că au fost atrași de propunerile sale economice, nu de identitatea religioasă.

„Scoaterea banilor din politică, bani în buzunarele oamenilor și Medicare pentru toți. Asta îl aud pe Abdul spunând, sincer”, a o susținătoare, membră a unui consiliu școlar din Illinois.

Trump l-a numit „un jihadist violent și nemilos”

Campania lui El-Sayed a fost marcată de atacuri dure din partea republicanilor.

Adversarii săi au încercat să îl asocieze cu organizații extremiste, iar Donald Trump l-a numit „un jihadist violent și nemilos”, susținând că victoria sa ar aduce un val de jihadiști în Statele Unite.

Paradoxal, aceste atacuri ar fi contribuit la mobilizarea electoratului musulman. Basim Elkarra, consilier al organizației Unity and Justice Fund, susține că ele au ajutat comunitatea să se mobilizeze „cum nu s-a mai întâmplat niciodată”.

Problema războiului din Gaza a avut, de asemenea, o influență importantă asupra electoratului musulman și arabo-american. Mulți alegători au criticat sprijinul oferit de administrațiile americane Israelului și au susținut candidați care promovează o abordare diferită în Orientul Mijlociu.

În ciuda succesului electoral al lui El-Sayed, sondajele arată că percepțiile negative despre islam rămân puternice în societatea americană. În acest context, analiștii spun că noul senator va fi atent monitorizat.