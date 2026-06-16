Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, anunță că Departamentul de Justiție al SUA îl investighează pe el și pe soția sa

Guvernatorul statului California, democratul Gavin Newsom, a acuzat administrația președintelui Donald Trump că folosește Departamentul de Justiție ca pe o „armă politică”, după ce mai mulți apropiați ai săi și ai soției sale ar fi fost contactați de agenții federali.

Într-un mesaj video publicat luni, Newsom a susținut că investigația reprezintă o încercare de intimidare din partea Casei Albe, motivată de posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale din 2028. „Donald Trump nu mă vizează doar din cauza mesajelor mele critice de pe rețelele sociale”, a declarat Newsom. „Mă vizează pentru că iau în considerare o candidatură la președinție. Iar pentru a ajunge la mine, o atacă pe soția mea.”

Domeniul exact și amploarea investigațiilor federale rămân deocamdată neclare. Totuși, consilierii guvernatorului au precizat că o parte importantă a verificărilor pare să o vizeze pe soția acestuia, Jennifer Siebel Newsom, fiind chestionați foști angajați ai biroului guvernatorului și persoane afiliate organizațiilor non-profit conduse de aceasta, scrie The New York Times.

O sursă familiarizată cu acest dosar a confirmat existența mai multor anchete federale în curs care îl implică pe guvernator, inclusiv o verificare a finanțelor soției sale. Cu toate acestea, sursa citată a respins acuzațiile de partizanat politic, afirmând sub protecția anonimatului că investigațiile au fost inițiate de oficiali ai agențiilor de aplicare a legii din California, și nu la comanda Washingtonului.

Atât Biroul Federal de Investigații (FBI), cât și Departamentul de Justiție au refuzat să comenteze oficial acuzațiile. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a redirecționat toate întrebările către Departamentul de Justiție.

Focus pe organizațiile non-profit

Jennifer Siebel Newsom, care deține și o companie de producție cinematografică numită Girls Club Entertainment, conduce două organizații non-profit: The Representation Project și California Partners Project.

Înregistrările fiscale arată că organizația The Representation Project efectuează plăți anuale către firma de producție a acesteia, primind în 2024 suma de 161.250 de dolari pentru servicii media. De asemenea, organizația California Partners Project a beneficiat de donații de ordinul milioanelor de dolari, inclusiv de la companii și grupuri care au interese economice sau contracte cu statul California. Prin intermediul unei declarații, Jennifer Siebel Newsom a catalogat investigația drept „un comportament neprezidențial”.

Deși criticii au atras atenția în repetate rânduri asupra unor posibile conflicte de interese, până în prezent nu au fost prezentate dovezi publice privind eventuale ilegalități comise de entitățile asociate familiei Newsom.

Context politic și tensiuni juridice

Biroul guvernatorului susține că acțiunile recente reprezintă o încercare de discreditare, survenită la scurt timp după ce fosta șefă de cabinet a lui Newsom, Dana Williamson, a pledat vinovată luna trecută pentru trei infracțiuni de corupție. Williamson a recunoscut că a transmis informații confidențiale din interiorul biroului guvernatorului către un fost partener de afaceri, însă a declarat anterior că nu are cunoștință de nicio activitate ilegală desfășurată de Newsom.

Conform datelor furnizate de biroul guvernatorului, noile solicitări ale agenților federali au început să fie transmise în perioada în care Donald Trump l-a propus pe Todd Blanche pentru conducerea Departamentului de Justiție. Blanche, care în prezent exercită funcția de procuror general interimar, a fost intens criticat de Newsom, care l-a acuzat de decizii părtinitoare în favoarea președintelui.

La câteva ore după publicarea mesajului video, Gavin Newsom a lansat un apel public pentru strângerea de fonduri în vederea acoperirii cheltuielilor juridice, numind ancheta o „vânătoare de vrăjitoare”. În paralel, biroul său a înaintat o cerere oficială către Departamentul de Justiție, solicitând acces la toate documentele federale în care este menționat numele său sau al soției sale, notează NYT.