Mesajele opoziției democrate din SUA după atentatul de la Washington. Mamdani: „Violența politică este absolut inacceptabilă”

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a transmis duminică, 26 aprilie, un mesaj după atacul armat de la dineul corespondenților de la Casa Albă. Suspectul, un bărbat din Los Angeles, a recunoscut că intenționa să împuște oficiali ai administrației Trump.

„Violența politică este absolut inacceptabilă. Mă bucur că președintele și invitații de la dineul corespondenților de la Casa Albă sunt în siguranță”, a transmis Mamdani pe X.

La rândul său, guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, s-a arătat „ușurat că toți cei de la dineul corespondenților de la Casa Albă este în siguranță”.

„Sunt ușurat că toți cei de la dineul corespondenților de la Casa Albă sunt în siguranță în această seară, potrivit primelor informații. O presă liberă este fundamentală pentru țara noastră.

Violența nu este niciodată acceptabilă”, a transmis guvernatorul.

Tim Walz, guvernatorul democrat al Minnesotei și fost candidat la funcția de vicepreședinte al SUA, a subliniat că „violența politică a devenit mult prea frecventă în America”.

„Violența politică a devenit mult prea frecventă în America. Sunt recunoscător pentru intervenția rapidă a forțelor de ordine la dineul corespondenților de la Casa Albă.”

Donald şi Melania Trump sunt „în siguranţă”, a anunţat sâmbătă Serviciul Secret american după ce i-a evacuat pe preşedinte şi pe Prima Doamnă de la cina corespondenţilor de la Casa Albă, unde s-au auzit focuri de armă.

Cole Allen, suspectul în cazul împuşcăturilor de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă, a declarat autorităţilor după arestare că intenţiona să împuşte oficiali ai administraţiei Trump, au declarat două surse pentru CBS News.

Cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă a fost întreruptă brusc de zgomote puternice sâmbătă seara, la Washington.

Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, s-au pus la adăpost.