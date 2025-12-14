Doliu la Rayo Vallecano. Clubul lui Andrei Rațiu a făcut anunțul tulburător: „Suntem profund afectați”

O veste cutremurătoare a venit din Spania. Clubul Rayo Vallecano a anunțat moartea subită a lui Emery Morales, un jucător în vârstă de doar 15 ani, legitimat la academia clubului.

Tragedia a fost confirmată sâmbătă, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare de gruparea din prima ligă spaniolă, echipa la care evoluează și internaționalul român Andrei Rațiu. Până în acest moment, oficialii nu au oferit detalii despre cauza decesului.

„Toți cei de la Rayo sunt profund afectați!”

Emery Morales făcea parte din sectorul de juniori al clubului madrilen, iar dispariția sa a provocat un val de emoție și tristețe în rândul comunității Rayo Vallecano și al fotbalului spaniol.

„Toți cei de la Rayo Vallecano sunt profund afectați de moartea lui Emery Morales, jucător al academiei. Transmitem cele mai sincere condoleanțe părinților, familiei și prietenilor săi. Clubul de Fotbal Rayo Vallecano!”, a fost mesajul postat de Rayo Vallecano, pe conturile sociale ale formației, alături de o fotografie de doliu.

„Să se odihnească în pace!”

La scurt timp după anunțul clubului, La Liga a reacționat la rândul său, transmițând un mesaj de solidaritate și sprijin atât pentru Rayo Vallecano, cât și pentru familia lui Emery Morales, care a trecut prin această pierdere tragică: „La Liga dorește să transmită cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Emery Morales. Să se odihnească în pace!”.

Următorul meci al celor de la Rayo Vallecano este programat pe 15 decembrie, pe teren propriu, împotriva formației Real Betis. Este de așteptat ca înainte de fluierul de start să fie păstrat un moment de reculegere în memoria tânărului fotbalist dispărut mult prea devreme.