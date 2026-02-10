search
Marți, 10 Februarie 2026
Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea în legătură cu contactele sale din trecut cu pedofilul Jeffrey Epstein

Publicat:

Prințesa Sofia a Suediei a oferit primele explicații publice despre legăturile sale din trecut cu Jeffrey Epstein, afirmând că l-a întâlnit doar de două ori, când avea în jur de 20 de ani.

Prințesa Sofia a Suediei spune că l-a întâlnit pe Jeffrey Epstein de două ori. FOTO: arhivă
Prințesa Sofia a Suediei spune că l-a întâlnit pe Jeffrey Epstein de două ori. FOTO: arhivă

Prințesa Sofia a Suediei a făcut primele declarații publice referitoare la informațiile apărute în presă care au asociat-o, alături de alte numeroase persoane publice, cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Soția prințului Carl Philip a precizat că interacțiunile cu acesta au fost extrem de scurte, limitate la doar două întâlniri „în contexte sociale” şi că ulterior nu au mai luat niciodată legătura, relatează Agerpres citând agenţiile internaţionale.

Prințesa a ținut să clarifice circumstanțele în care l-a cunoscut pe Epstein, subliniind că episoadele respective s-au petrecut cu mulți ani în urmă, înainte de intrarea sa în familia regală suedeză, și că nu a existat o relație apropiată sau continuă.

„L-am întâlnit în două contexte sociale”, a declarat soţia prinţului Carl Philip, unicul fiu al regelui Carl XVI Gustaf al Suediei, citată de presa din această ţară.

Ea a precizat că acele întâlniri s-au limitat doar la două ocazii şi s-au petrecut când ea avea vârsta de 20 de ani.

Astfel, prima întâlnire ar fi avut loc într-un restaurant, unde Sofia i-ar fi fost prezentată lui Jeffrey Epstein în cadrul unui cerc social mai larg, iar cea de-a doua interacțiune s-ar fi produs la premiera unui film, eveniment public la care participau numeroși invitați.

Prințesa a insistat că aceste contacte au fost scurte, absolut întâmplătoare şi că ulterior nu a mai existat niciun contact cu miliardatul pedofil.

„Din fericire, asta a fost tot”, a declarat prinţesa suedeză, afirmând că, privind retrospectiv la gravitatea faptelor pentru care Epstein a fost acuzat și condamnat, se consideră norocoasă că nu a mai avut nicio legătură cu acesta după acele întâlniri din tinerețe.

„Acum, când am citit despre toate infracţiunile teribile pe care le-a comis împotriva unor tinere femei, sunt recunoscătoare că nu am mai avut nimic de-a face cu el de la acele două întâlniri petrecute când aveam douăzeci de ani”, a spus ea.

În acelaşi context, Prințesa Sofia a transmis și un mesaj de solidaritate față de persoanele afectate de faptele lui Epstein, arătând că se gândește la victime și că speră ca actul de justiție să fie dus până la capăt.

Conform presei suedeze, prezentarea dintre Prinţesa Sofia - pe atunci Sofia Hellqvist - și Jeffrey Epstein ar fi fost facilitată de femeia de afaceri Barbro Ehnbom, o figură cunoscută în anumite cercuri sociale și profesionale. Publicațiile locale notează că tânăra Sofia ar fi făcut parte la acel moment dintr-o rețea de tinere promovate de Barbro Ehnbom în medii internaționale.

Prințesa Sofia, fost model și personalitate media înainte de intrarea în familia regală, s-a căsătorit în 2015 cu prințul Carl Philip, al doilea dintre cei trei copii ai regelui Carl XVI Gustaf și reginei Silvia și singurul lor fiu.

Cuplul are patru copii și este implicat activ în proiecte sociale și caritabile.

