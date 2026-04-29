Trump și Putin au avut o discuție telefonică de peste o oră. „Am avut o conversație foarte bună, îl cunosc de mult timp”

Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, subiectele de discuție fiind războiul din Iran și posibilitatea unui armistițiu temporar în Ucraina.

În cadrul discuției, care a durat peste 90 de minute, liderul rus a spus că Moscova consideră periculoasă perspectiva unei operațiuni terestre americane în Iran, salutând în același timp decizia lui Trump de a prelungi armistițiul din regiune, potrivit lui Yuri Ușakov, scrie The Guardian.

Rusia a fost în mare parte marginalizată în diplomația privind războiul din Iran, aliat al Kremlinului, însă agențiile occidentale de informații spun că Moscova a continuat să ofere sprijin, inclusiv informații și drone pentru atacuri asupra unor ținte americane din zonă.

„Am avut o conversație foarte bună, îl cunosc de mult timp”, a declarat Trump anterior.

Președintele american a spus că Putin s-a oferit să ajute la transferul uraniului îngropat al Iranului în Rusia, însă el a preferat ca liderul rus să fie „implicat în încheierea războiului din Ucraina”.

Trump susține că un acord de pace este aproape, însă negocierile rămân blocate, deoarece Putin vrea concesii teritoriale în Donbas, respinse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Putin afirmă totodată că Rusia are inițiativa pe front.

Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat că Moscova a fost invitată să participe la viitorul summit G20 din Statele Unite „la cel mai înalt nivel”, fără a oferi însă detalii suplimentare privind formatul participării.

Summitul G20 este programat să aibă loc la Miami, în perioada 14–15 decembrie, reunind liderii și oficialii de rang înalt ai principalelor economii ale lumii.

Deși Rusia rămâne formal parte a grupului, președintele Vladimir Putin nu a mai participat la reuniunile anuale din 2019, de la Osaka.