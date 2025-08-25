search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de inacțiune în combaterea antisemitismului. Franța respinge declarațiile

0
0
Publicat:

Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, a acuzat administrația președintelui Emmanuel Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului. Ambasadorul SUA a fost convocat luni, 25 august, pentru explicații.

Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner. FOTO: X/@QudsNen
Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner. FOTO: X/@QudsNen

Într-o scrisoare adresată lui Macron, obținută de AFP și citată de Agerpres, Kushner și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de creșterea actelor antisemite în Franța și a reiterat criticile recente ale premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Ministerul francez de Externe a calificat acuzațiile drept „inacceptabile”, subliniind că acestea contravin principiului neamestecului în afacerile interne și „nu reflectă nivelul relației transatlantice” dintre cele două țări. Parisul a anunțat că l-a convocat luni pe ambasadorul american pentru explicații.

Criticile vin pe fondul unei creșteri a incidentelor antisemite în Franța după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, precum și al tensiunilor legate de recunoașterea statului Palestina de către Franța la ONU, programată pentru septembrie.

În scrisoarea sa, datată 25 august, Kushner a susținut că „antisionismul este antisemitism” și a afirmat că „nu trece o zi în Franţa fără ca evreii să fie agresaţi pe străzi, sinagogile şi şcolile să fie avariate şi afacerile deţinute de evrei să fie vandalizate. Chiar Ministerul de Interne al guvernului dvs. constată că (până şi) grădiniţele au fost ţinta actelor de vandalism antisemit”, criticând inclusiv sistemul educațional francez pentru „persistența ignoranței privind Holocaustul”.

Parisul a respins ferm acuzațiile, afirmând că autoritățile franceze sunt „total mobilizate” împotriva antisemitismului și că asemenea afirmații „subminează încrederea dintre aliați”.

Ambasadorul american în Franţa l-a îndemnat pe președintele francez „să acționeze cu hotărâre”, elogiind acțiunile președintelui Donald Trump în acest sens şi capacitatea sa de a combate antisemitismul.

Franța găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din Europa Occidentală – aproximativ 500.000 de persoane – și o comunitate arabo-musulmană foarte numeroasă, profund marcată de conflictul din Gaza.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
„Iarnă în AUGUST”, anunță meteorologii. Când revine vara în România
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
fanatik.ro
image
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
libertatea.ro
image
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din Masivul Iezer lângă prietenii morţi
observatornews.ro
image
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm cu pumnul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
digisport.ro
image
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
stiripesurse.ro
image
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Armata obligatorie, dar plătită cu 2.300 de euro pe lună, miercuri se votează proiectul în Parlament
romaniatv.net
image
Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la sate. Măsură inedită pentru proprietarii de animale
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!