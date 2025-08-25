Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de inacțiune în combaterea antisemitismului. Franța respinge declarațiile

Ambasadorul american la Paris, Charles Kushner, a acuzat administrația președintelui Emmanuel Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului. Ambasadorul SUA a fost convocat luni, 25 august, pentru explicații.

Într-o scrisoare adresată lui Macron, obținută de AFP și citată de Agerpres, Kushner și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de creșterea actelor antisemite în Franța și a reiterat criticile recente ale premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Ministerul francez de Externe a calificat acuzațiile drept „inacceptabile”, subliniind că acestea contravin principiului neamestecului în afacerile interne și „nu reflectă nivelul relației transatlantice” dintre cele două țări. Parisul a anunțat că l-a convocat luni pe ambasadorul american pentru explicații.

Criticile vin pe fondul unei creșteri a incidentelor antisemite în Franța după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, precum și al tensiunilor legate de recunoașterea statului Palestina de către Franța la ONU, programată pentru septembrie.

În scrisoarea sa, datată 25 august, Kushner a susținut că „antisionismul este antisemitism” și a afirmat că „nu trece o zi în Franţa fără ca evreii să fie agresaţi pe străzi, sinagogile şi şcolile să fie avariate şi afacerile deţinute de evrei să fie vandalizate. Chiar Ministerul de Interne al guvernului dvs. constată că (până şi) grădiniţele au fost ţinta actelor de vandalism antisemit”, criticând inclusiv sistemul educațional francez pentru „persistența ignoranței privind Holocaustul”.

Parisul a respins ferm acuzațiile, afirmând că autoritățile franceze sunt „total mobilizate” împotriva antisemitismului și că asemenea afirmații „subminează încrederea dintre aliați”.

Ambasadorul american în Franţa l-a îndemnat pe președintele francez „să acționeze cu hotărâre”, elogiind acțiunile președintelui Donald Trump în acest sens şi capacitatea sa de a combate antisemitismul.

Franța găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din Europa Occidentală – aproximativ 500.000 de persoane – și o comunitate arabo-musulmană foarte numeroasă, profund marcată de conflictul din Gaza.