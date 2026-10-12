 Furtuna tropicală Rachel a devastat sudul Californiei. Celebra promenadă din Long Beach a fost distrusă, iar locuințele, evacuate | adevarul.ro
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Video Furtuna tropicală Rachel a devastat sudul Californiei. Celebra promenadă din Long Beach a fost distrusă, iar locuințele, evacuate

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Furtuna tropicală Rachel a lăsat s-a soldat cu distrugeri în sudul Californiei, unde valurile puternice au măturat o parte din celebra promenada din Long Beach, au devastat locuințe de pe litoral și au impus evacuări de urgență.

Daunele provocate de furtună pe faleză și la locuințele din Long Beach, California
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Daunele provocate de furtună pe faleză și la locuințele din Long Beach, California Foto: AFP

În Long Beach, valurile uriașe au rupt porțiuni întinse din promenada din lemn veche de aproape un secol, relatează New York Times.

Apa oceanului a pătruns peste structura deja avariată înaintea mareei de sâmbătă seară, iar autoritățile au blocat accesul în zonă și au instalat indicatoare de interdicție, în timp ce echipele de intervenție au încercat să consolideze sectoarele vulnerabile.

Rex Richardson, primarul orașului, a anunțat că opt clădiri de pe Peninsula Long Beach au fost declarate nesigur, iar accesul într-o a noua proprietate a fost restricționat până la finalizarea evaluărilor tehnice.

Case devastate și evacuări obligatorii

Imagini surprinse după furtună arată locuințe lovite direct de valuri și fisuri majore apărute în fundațiile unor case aflate pe malul oceanului. Autoritățile au emis ordine de evacuare obligatorie pentru locuitorii de pe străzile 64 și 65 din zona Seaside Walk, una dintre cele mai expuse eroziunii și inundațiilor.

„Este cu adevărat sfâșietor să vezi cât de mult a fost afectat totul de valuri și de mareele ridicate. Oamenii își pierd casele”, a declarat o locuitoare din Long Beach, Stacey Sniezak.

Vânturi extreme în interiorul Californiei

Efectele furtunii nu s-au limitat la coastă. În regiunea Inland Empire, rafalele puternice au smuls de la sol o structură de mari dimensiuni, în timp ce două persoane încercau să o împiedice să fie luată de vânt. Imaginile surprinse la fața locului arată forța rafalelor care au provocat daune și în zonele aflate la zeci de kilometri de ocean.

Autoritățile avertizează: pericolul nu a trecut

Oficialii locali susțin că furtuna Rachel este al treilea fenomen tropical major care afectează regiunea în ultimele șase săptămâni, după uraganele Marie și Polo.

„Nu este normal să vedem acest tip de activitate”, a declarat primarul Rex Richardson.

Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări de inundații costiere pentru plajele din comitatul Los Angeles și a anunțat o maree care ar putea depăși 2,3 metri. Specialiștii se tem de noi inundații, eroziune accentuată a litoralului și curenți marini periculoși.

În Long Beach au fost distribuiți peste 7.600 de saci cu nisip pentru protejarea proprietăților, numărul total ajungând la aproximativ 15.000 după cele trei furtuni care au lovit recent coasta Californiei.

Între timp, furtuna Rachel și-a continuat deplasarea după ce a atins uscatul în nordul peninsulei Baja California, aducând ploi torențiale și risc ridicat de inundații rapide în mai multe zone din sud-vestul Statelor Unite.

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