Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Un potop de proporții biblice ar putea lovi California oricând. „Se știe că se va întâmpla, întrebarea e doar «când»”

California, stat american cu aproape 40 de milioane de locuitori, ar putea fi lovit de o inundație de o amploare nemaivăzută de secole, potrivit cercetătorilor. În 2023, sute de mii de oameni au rămas fără curent electric în urma furtunilor și inundațiilor.

Inundații în California FOTO AFP
Inundații în California FOTO AFP

Californienii sunt obișnuiți cu dezastre naturale precum cutremurele și incendiile, care în 2025 au distrus peste 500.000 de acri, au provocat zeci de victime și pagube uriașe.

În ultimii ani, incendiile au dominat strategiile de intervenție, pe fondul unei secete prelungite de 25 de ani și al unor sezoane tot mai severe, scrie Science Focus

Oamenii de știință și oficialii se pregătesc acum nu pentru o singură furtună periculoasă, ci pentru un „vârtej” de megafurtuni de 30 de zile, cum statul nu a mai văzut de aproape 200 de ani. Un astfel de scenariu a fost întotdeauna posibil, dar creșterea temperaturilor globale îl face mai probabil.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

„Se știa că se va întâmpla, întrebarea era doar când”, spune Daniel Swain, climatolog la UCLA. 

„Înainte de încălzirea globală, acel «când» putea fi la secole distanță. Acum este foarte probabil să se întâmple în timpul vieții mele.”

Acest sistem de furtuni, numit „ARkStorm 2.0”, ar putea lovi anul acesta sau peste 60 de ani, nimeni nu știe sigur. Dar când se va produce, este probabil să fie unul dintre cele mai costisitoare dezastre din istorie.

Ce este ARkStorm

Prescurtare de la „Atmospheric River 1,000-year Storm” (furtună de tip „râu atmosferic” o dată la 1.000 de ani), ARkStorm-urile sunt scenarii ipotetice de megafurtuni.

Râurile atmosferice sunt fluxuri uriașe de vapori care aduc umezeală din tropice și pot genera ploi sau ninsori intense, fiind esențiale pentru alimentarea cu apă a California. Însă, atunci când persistă sau se succed rapid, pot provoca inundații severe și alte dezastre.

Pe baza unor evenimente istorice, cercetătorii au creat scenariul ARkStorm, care descrie o serie de furtuni extreme ce ar putea produce pagube de peste 1 trilion de dolari și inundații majore.

Schimbările climatice amplifică precipitațiile extreme în două moduri:

1. Aerul mai cald reține mai multă apă. Pentru fiecare grad Celsius în plus, atmosfera poate reține cu aproximativ 7% mai multă umezeală. Acest lucru este descris ca „efectul buretelui atmosferic”.

2. Crește limita ninsorilor. Mai multă precipitație cade sub formă de ploaie, nu zăpadă, iar topirea rapidă a zăpezii crește riscul de inundații.

Aceste două efecte combinate duc la creșteri dramatice ale debitului râurilor – chiar cu 200–400% în unele zone.

În trecut, astfel de megainundații apăreau o dată la 100 - 200 de ani. Dar schimbările climatice au dublat deja probabilitatea.

Până în 2060, astfel de evenimente ar putea avea loc de trei ori pe secol.

Cea mai mare amenințare vizează Central Valley, o regiune-cheie pentru agricultură și infrastructura de apă, dar vulnerabilă la inundații extreme pentru care sistemele actuale nu sunt pregătite.

Cercetătorii dezvoltă modele pentru a anticipa impactul, iar autoritățile testează scenarii prin exerciții de simulare, deja utile în trecut, însă finanțarea rămâne insuficientă.

