Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
Fundația Black Lives Matter, anchetată în SUA pentru o presupusă delapidare a donațiilor

Publicat:

Departamentul de Justiție al Statelor Unite investighează un posibil caz de deturnare de fonduri în cadrul administrației fundației independente Black Lives Matter.

Fundaţia Black Lives Matter, investigată de Departamentul de Justiție al SUA FOTO: EPA EFE
Departamentul de Justiție al Statelor Unite investighează dacă conducerea fundației Black Lives Matter a folosit în mod necorespunzător donațiile primite după valul de proteste pentru justiție rasială din vara anului 2020, potrivit CBS News.

Investigația este condusă de procurorul american Bill Essaylid, din Districtul Central al Californiei, care se ocupă de cazuri din zona Los Angeles. Momentan, nu este clar când a început ancheta.

Fundația independentă Black Lives Matter Global Network Foundation Inc., separată de mișcarea de protest Black Lives Matter, a fost de mult timp criticată de către comentatori conservatori pentru lipsa de transparență în modul în care cheltuiește donațiile. În 2020, organizația a strâns peste 90 de milioane de dolari, iar în iunie 2024 rapoartele financiare indicau active de peste 28 de milioane de dolari.

Criticile au crescut după ce fundația a folosit peste șase milioane de dolari pentru achiziționarea unei case în Los Angeles. Într-un mesaj publicat pe site-ul său în 2022, organizația a justificat această achiziție: „Casa servește drept spațiu în care persoanele de culoare își pot împărtăși talentele cu lumea și își pot perfecționa meșteșugul așa cum consideră de cuviință, în condiții care funcționează cel mai bine pentru ele și într-un spațiu sigur, liber de sistemele de opresiune existente în diverse industrii creative”.

Poziția fundației

Într-un comunicat, Black Lives Matter a declarat că „nu este ținta niciunei investigații penale federale” și a subliniat angajamentul său pentru „transparență deplină, responsabilitate și gestionarea responsabilă a resurselor dedicate construirii unui viitor mai bun pentru comunitățile de culoare”.

Reprezentanții Departamentului de Justiție nu au răspuns imediat solicitărilor pentru comentarii.

SUA

