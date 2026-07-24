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Casa Albă despre frații Tate: Donald Trump nu va bloca extrădarea lor în Marea Britanie

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Președintele SUA, Donald Trump, nu se va opune extrădării fraților Andrew și Tristan Tate către Regatul Unit, unde sunt urmăriţi penal, printre altele, pentru presupuse violuri, a afirmat Casa Albă joi, 23 iulie.

Tristan și Andrew Tate/FOTO: Inquam photos/Eduard Vînătoru
Tristan și Andrew Tate/FOTO: Inquam photos/Eduard Vînătoru

Întrebată în cadrul unei conferinţe de presă dacă preşedintele american ar putea interveni în procedura de extrădare, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns: „Nu”, potrivit News.ro.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a distanţat şi el de acest caz.

„Nu avem niciun rol de jucat în acest moment, şi poate niciodată, în acest caz”, a declarat el miercuri jurnaliştilor din Filipine, unde se află pentru reuniunile Asociaţiei Ţărilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Andrew și Tristan Tate, cei doi influenceri controversați cunoscuți pentru promovarea unui stil de viață luxos și a unor opinii asociate hipermasculinității, au fost arestați sâmbătă, 18 iulie, la Miami, de autoritățile federale americane.

Avocatul fraților Tate, Joseph McBride, susține că noile acuzații formulate de autoritățile britanice sunt motivate politic și afirmă că Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați după ce un judecător va analiza cazul.

Cei doi au fost arestați în Statele Unite în baza unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit. Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații, printre care viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, noile acuzații includ o acuzație de agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Cei doi au negat toate acuzațiile, iar avocatul lor susține, fără a prezenta dovezi, că dosarul are motivații politice și va contesta extrădarea. Un judecător federal american urmează să decidă în săptămânile următoare dacă vor fi extrădați în Regatul Unit.

Andrew și Tristan Tate au fost inculpați și în România pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, acuzații pe care le-au negat. Dosarul a stagnat din cauza unor nereguli juridice și procedurale.

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