Nimeni n-ar fi crezut! Cucurella a făcut „nebunia” promisă înaintea finalei Cupei Mondiale. Unde și-a tatuat portretul lui Luis de la Fuente

Fotbalistul Marc Cucurella (27 de ani) a demonstrat că nu a făcut o promisiune doar de dragul momentului. După ce Spania a câștigat Cupa Mondială din 2026, fundașul și-a respectat cuvântul și a făcut gestul despre care vorbise înaintea turneului final.

Înainte de startul competiției, internaționalul spaniol declarase că, dacă naționala sa va cuceri trofeul, își va tatua chipul selecționerului Luis de la Fuente (65 de ani). După victoria Spaniei în finala cu Argentina, Cucurella a confirmat că nu renunțase la idee și că își va respecta promisiunea.

La câteva săptămâni după succesul de la Mondial, fundașul a publicat pe rețelele de socializare imagini cu noul tatuaj, care îl înfățișează pe Luis de la Fuente. Astfel, jucătorul a marcat într-un mod inedit unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

„Promisiunile se țin!”, a scris Cucurella.

Cucurella a fost de neînlocuit în drumul Spaniei către titlul mondial

Spania a controlat finala Cupei Mondiale din primul până în ultimul minut și a câștigat fără emoții în fața Argentinei. Selecționata pregătită de Luis de la Fuente nu le-a oferit adversarilor prea multe șanse, iar Lionel Messi și colegii săi au încheiat partida fără niciun șut pe spațiul porții, o premieră negativă în istoria finalelor Campionatului Mondial.

Printre cei mai importanți jucători ai Spaniei s-a numărat și Marc Cucurella. Fundașul stânga a fost unul dintre oamenii de bază ai selecționerului pe tot parcursul competiției organizate în Statele Unite, Canada și Mexic.

Cucurella a fost titular în fiecare meci și nu a ratat niciun minut la acest turneu final. Evoluțiile sale constante și siguranța din defensivă au contribuit din plin la parcursul perfect al Spaniei, încheiat cu câștigarea trofeului mondial.