Fotografia virală care a uimit internetul: 17 asistente din aceeași secție sunt însărcinate în același timp: „Nu a fost planificat, pur și simplu s-a întâmplat”

Un record neobișnuit a fost atins la un spital din SUA, unde 17 angajate din aceeași secție de obstetrică sunt însărcinate simultan, depășind precedentul maxim de 11 cazuri înregistrate anterior.

La Spitalul Miami Valley din Dayton, statul american Ohio, un fenomen rar a atras atenția întregii lumi medicale: 17 asistente și moașe din aceeași secție de nașteri sunt însărcinate în același timp, stabilind un nou record intern al unității.

„Totul este foarte interesant. În ultimele luni, am aflat încontinuu că o altă colegă era însărcinată, iar numărul a continuat să crească”, a declarat Amberly Seiner, managerul secției de asistență medicală, pentru ABC News.

O fotografie care a devenit virală

Recent, 15 dintre cele 17 viitoare mame s-au reunit pentru o fotografie de grup realizată în spital, purtând uniformele de lucru. Imaginea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a devenit subiect de interes în presa americană.

Printre asistente se numără și colegele Maddie și Riley, prietene apropiate care lucrează împreună de cinci ani. „Maddie și cu mine suntem cele mai bune prietene. Așa că plănuiesc ca Maddie să mă asiste la naștere”, a spus Riley, care este însărcinată în 31 de săptămâni.

La rândul ei, Maddie, aflată în a 26-a săptămână de sarcină, a vorbit despre legătura strânsă dintre ele. „Nu există nimeni în care să am mai multă încredere să-mi aducă pe lume copiii decât oamenii care lucrează aici.”

Spitalul nu se teme de lipsa de personal

Deși un număr important de angajate urmează să intre în concediu de maternitate în perioada următoare, conducerea spitalului spune că activitatea nu va fi afectată.

„Avem suficient personal de sprijin care poate interveni atunci când este nevoie, precum și angajați cu jumătate de normă care pot prelua ture suplimentare. Nu ne facem griji în privința organizării”, a explicat Seiner.

În secția de obstetrică lucrează aproximativ 200 de asistente, moașe și tehnicieni, ceea ce permite reorganizarea programului fără perturbări majore.

Dincolo de coincidența spectaculoasă, asistentele spun că experiența le-a apropiat și mai mult. Ele își împărtășesc sfaturi despre sarcină, experiențe personale și chiar planuri legate de creșterea copiilor, pe care își doresc să îi vadă crescând împreună.

„Suntem cu toții foarte entuziasmați. Nimic din toate astea nu a fost planificat, pur și simplu s-a întâmplat. Suntem foarte fericiți că trecem împreună prin această perioadă specială din viața noastră”, a spus Riley.