search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie din cauza planurilor privind imigrația

0
0
Publicat:

Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, aruncând NHS în cea mai mare criză de forță de muncă din istorie, scrie The Guardian.

Asistentele medicale, în pericol să-și piardă locul de muncă FOTO: X
Asistentele medicale, în pericol să-și piardă locul de muncă FOTO: X

Liderii sindicali afirmă că modificările propuse sunt imorale și ar putea pune în pericol siguranța pacienților în cazul unui exod al personalului.

Premierul Keir Starmer s-a angajat să reducă migrația netă, cu planuri de a obliga migranții să aștepte până la 10 ani pentru a solicita stabilirea în Marea Britanie, în loc să obțină automat statutul de rezident după cinci ani.

Măsurile, care includ și planuri de ridicare a cerințelor privind calificările lucrătorilor străini la nivelul unei diplome universitare și de ridicare a standardelor de limbă engleză necesare pentru toate tipurile de vize, inclusiv pentru persoanele aflate în întreținere, sunt considerate o încercare de a combate ascensiunea partidului Reform UK al lui Nigel Farage. Surse apropiate subiectului au declarat că se așteaptă în curând o consultare publică cu privire la aceste planuri.

Liderii din domeniul asistenței medicale au declarat pentru Guardian că planurile sunt „imorale” și tratează migranții cu înaltă calificare ca pe „mingi de fotbal politic”. Ei au afirmat că un exod în masă al asistenților medicali ar pune în pericol siguranța pacienților și ar zădărnici eforturile guvernului de a reduce timpii de așteptare.

Toate sectoarele economiei sunt afectate

Conform propunerilor, lucrătorii migranți din toate sectoarele economiei ar fi afectați. Cu toate acestea, impactul cel mai grav ar fi în sectorul serviciilor de sănătate, care deja se confruntă cu presiunea cererii crescânde de îngrijire medicală pe fondul lipsei de personal.

Un sondaj realizat de Royal College of Nursing (RCN), consultat de Guardian, a constatat că aceste planuri au provocat o profundă neliniște în rândul personalului străin din cadrul NHS și al serviciilor sociale.

Există peste 200.000 de asistenți medicali străini, aproximativ 25% din totalul forței de muncă din Marea Britanie, care numără 794.000 de persoane. Modificările propuse de guvern în ceea ce privește permisul de ședere pe termen nelimitat (ILR) au declanșat îngrijorare, mulți dintre aceștia luând în considerare părăsirea definitivă a Regatului Unit, sugerează sondajul.

Aproape unul din zece membri ai personalului medical care lucrează în Marea Britanie ar putea fi afectați de modificările propuse. Conform datelor guvernamentale, 76.876 de persoane au obținut viză din 2021 și ar avea în prezent dreptul la statutul de rezident permanent după cinci ani. Cu toate acestea, planurile de a dubla această perioadă la zece ani le-au pus viitorul în pericol.

În sondajul realizat pe un eșantion de peste 5.000 de membri ai personalului medical migrant, 60% dintre cei care nu au ILR au declarat că această schimbare ar putea „foarte probabil” să le afecteze planurile de a rămâne în Regatul Unit. Rezultatele sugerează că peste 46.000 de persoane ar putea părăsi definitiv Regatul Unit.

Citește și: Locuri de muncă pentru români în Germania şi Norvegia. Asistenţii medicali şi bucătarii, la mare căutare

Prof. Nicola Ranger, secretar general și director executiv al RCN, a declarat: „Aceste propuneri nu sunt doar imorale, ci ar fi periculoase pentru pacienții noștri. Niciun ministru care are vreun interes în succesul sistemului nostru de sănătate și asistență socială nu ar continua cu prelungirea perioadei de calificare pentru ILR.”

Ea a cerut abandonarea planurilor și a afirmat că, în caz contrar, acestea riscă să agraveze criza forței de muncă din cadrul NHS, amenințând siguranța pacienților și zădărnicind eforturile de reducere a timpilor de așteptare pentru tratament. „Într-un moment în care guvernul nu reușește să crească forța de muncă internă în domeniul asistenței medicale, riscă să alunge din Marea Britanie zeci de mii de asistenți medicali cu înaltă calificare”, a spus ea.

Propunerile reprezintă, de asemenea, o „trădare” a personalului medical migrant, a spus Ranger, mulți dintre cei fără ILR venind în Marea Britanie pentru a sprijini răspunsul la criza Covid-19 și pentru a ajuta după aceasta, iar acum se confruntă cu incertitudine.

Îngrijorare în sistem

„Mulți dintre cei care vor solicita în curând ILR au venit în Marea Britanie în timpul pandemiei, cu mari sacrificii personale. Nu este o modalitate de a le răsplăti eforturile și echivalează cu o trădare. Colegii noștri internaționali merită claritate în privința viitorului lor, nu să fie folosiți ca minge de fotbal politic de către politicieni și să nu poată beneficia de sprijinul statului, în ciuda faptului că lucrează în serviciile publice și plătesc impozite.

Fără ILR, personalul medical migrant nu poate schimba ușor locul de muncă, vizele lor legându-i de angajatori, ceea ce, potrivit lui Ranger, a dus la exploatarea în sistemul de asistență socială.

Propunerile le-ar interzice, de asemenea, accesul la ajutoare sociale precum alocațiile pentru copii și indemnizațiile de invaliditate timp de zece ani, în ciuda faptului că plătesc impozite. „Dacă guvernul continuă să le arate personalului medical că nu sunt bineveniți aici, nu ar trebui să se miră când aceștia vor decide să plece.”

Conform sondajului, propunerile au provocat o mare îngrijorare în rândul asistenților medicali migranți. S-a constatat că 53% erau „extrem de îngrijorați” cu privire la securitatea lor financiară, 52% erau extrem de îngrijorați cu privire la impactul asupra familiei lor și 49% erau extrem de îngrijorați cu privire la impactul asupra carierei lor.

Sondajul sugerează că aceste planuri ar putea reduce numărul lucrătorilor străini dispuși să vină în Marea Britanie în viitor. Doar 11% dintre respondenți au declarat că ar fi migrat în continuare dacă perioada de stabilire ar fi fost de 10 ani.

RCN solicită, de asemenea, guvernului să reducă taxele de solicitare pentru ILR, care rămân la 3.029 lire sterline pe persoană, în ciuda unui cost estimat de procesare de 523 lire sterline. În 2003, taxa era de doar 155 lire sterline. Purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat: „Suntem recunoscători lucrătorilor noștri din domeniul sănătății din străinătate, care aduc compasiune, oferă îngrijiri de înaltă calitate și consolidează serviciile noastre de sănătate, dar migrația netă trebuie să scadă. Așa cum a stabilit ministrul de interne, în cadrul noului model de stabilire pe care îl propunem, persoanele vor avea posibilitatea de a reduce perioada de calificare pentru stabilire și cetățenie pe baza contribuțiilor aduse economiei și societății britanice. Vom lansa în curând consultarea și încurajăm lucrătorii din domeniul sănătății și îngrijirii să participe la aceasta.”

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu a spus ce adversar vrea să evite. Update
fanatik.ro
image
Surpriză în ultimul sondaj: Anca Alexandrescu îl depășește pe un favorit. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Alertă la graniță. Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. Surse: Urma să ajungă în Israel
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
playtech.ro
image
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT | Două trenuri s-au lovit puternic în Cehia! Evenimentul s-a soldat cu zeci de victime
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Geanina Corondan, la volan, alături de un bărbat misterios. Îmbrățișări după căratul cumpărăturilor FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!