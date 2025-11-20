Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie din cauza planurilor privind imigrația

Până la 50.000 de asistente medicale, multe dintre ele românce, ar putea părăsi Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, aruncând NHS în cea mai mare criză de forță de muncă din istorie, scrie The Guardian.

Liderii sindicali afirmă că modificările propuse sunt imorale și ar putea pune în pericol siguranța pacienților în cazul unui exod al personalului.

Premierul Keir Starmer s-a angajat să reducă migrația netă, cu planuri de a obliga migranții să aștepte până la 10 ani pentru a solicita stabilirea în Marea Britanie, în loc să obțină automat statutul de rezident după cinci ani.

Măsurile, care includ și planuri de ridicare a cerințelor privind calificările lucrătorilor străini la nivelul unei diplome universitare și de ridicare a standardelor de limbă engleză necesare pentru toate tipurile de vize, inclusiv pentru persoanele aflate în întreținere, sunt considerate o încercare de a combate ascensiunea partidului Reform UK al lui Nigel Farage. Surse apropiate subiectului au declarat că se așteaptă în curând o consultare publică cu privire la aceste planuri.

Liderii din domeniul asistenței medicale au declarat pentru Guardian că planurile sunt „imorale” și tratează migranții cu înaltă calificare ca pe „mingi de fotbal politic”. Ei au afirmat că un exod în masă al asistenților medicali ar pune în pericol siguranța pacienților și ar zădărnici eforturile guvernului de a reduce timpii de așteptare.

Toate sectoarele economiei sunt afectate

Conform propunerilor, lucrătorii migranți din toate sectoarele economiei ar fi afectați. Cu toate acestea, impactul cel mai grav ar fi în sectorul serviciilor de sănătate, care deja se confruntă cu presiunea cererii crescânde de îngrijire medicală pe fondul lipsei de personal.

Un sondaj realizat de Royal College of Nursing (RCN), consultat de Guardian, a constatat că aceste planuri au provocat o profundă neliniște în rândul personalului străin din cadrul NHS și al serviciilor sociale.

Există peste 200.000 de asistenți medicali străini, aproximativ 25% din totalul forței de muncă din Marea Britanie, care numără 794.000 de persoane. Modificările propuse de guvern în ceea ce privește permisul de ședere pe termen nelimitat (ILR) au declanșat îngrijorare, mulți dintre aceștia luând în considerare părăsirea definitivă a Regatului Unit, sugerează sondajul.

Aproape unul din zece membri ai personalului medical care lucrează în Marea Britanie ar putea fi afectați de modificările propuse. Conform datelor guvernamentale, 76.876 de persoane au obținut viză din 2021 și ar avea în prezent dreptul la statutul de rezident permanent după cinci ani. Cu toate acestea, planurile de a dubla această perioadă la zece ani le-au pus viitorul în pericol.

În sondajul realizat pe un eșantion de peste 5.000 de membri ai personalului medical migrant, 60% dintre cei care nu au ILR au declarat că această schimbare ar putea „foarte probabil” să le afecteze planurile de a rămâne în Regatul Unit. Rezultatele sugerează că peste 46.000 de persoane ar putea părăsi definitiv Regatul Unit.

Prof. Nicola Ranger, secretar general și director executiv al RCN, a declarat: „Aceste propuneri nu sunt doar imorale, ci ar fi periculoase pentru pacienții noștri. Niciun ministru care are vreun interes în succesul sistemului nostru de sănătate și asistență socială nu ar continua cu prelungirea perioadei de calificare pentru ILR.”

Ea a cerut abandonarea planurilor și a afirmat că, în caz contrar, acestea riscă să agraveze criza forței de muncă din cadrul NHS, amenințând siguranța pacienților și zădărnicind eforturile de reducere a timpilor de așteptare pentru tratament. „Într-un moment în care guvernul nu reușește să crească forța de muncă internă în domeniul asistenței medicale, riscă să alunge din Marea Britanie zeci de mii de asistenți medicali cu înaltă calificare”, a spus ea.

Propunerile reprezintă, de asemenea, o „trădare” a personalului medical migrant, a spus Ranger, mulți dintre cei fără ILR venind în Marea Britanie pentru a sprijini răspunsul la criza Covid-19 și pentru a ajuta după aceasta, iar acum se confruntă cu incertitudine.

Îngrijorare în sistem

„Mulți dintre cei care vor solicita în curând ILR au venit în Marea Britanie în timpul pandemiei, cu mari sacrificii personale. Nu este o modalitate de a le răsplăti eforturile și echivalează cu o trădare. Colegii noștri internaționali merită claritate în privința viitorului lor, nu să fie folosiți ca minge de fotbal politic de către politicieni și să nu poată beneficia de sprijinul statului, în ciuda faptului că lucrează în serviciile publice și plătesc impozite.”

Fără ILR, personalul medical migrant nu poate schimba ușor locul de muncă, vizele lor legându-i de angajatori, ceea ce, potrivit lui Ranger, a dus la exploatarea în sistemul de asistență socială.

Propunerile le-ar interzice, de asemenea, accesul la ajutoare sociale precum alocațiile pentru copii și indemnizațiile de invaliditate timp de zece ani, în ciuda faptului că plătesc impozite. „Dacă guvernul continuă să le arate personalului medical că nu sunt bineveniți aici, nu ar trebui să se miră când aceștia vor decide să plece.”

Conform sondajului, propunerile au provocat o mare îngrijorare în rândul asistenților medicali migranți. S-a constatat că 53% erau „extrem de îngrijorați” cu privire la securitatea lor financiară, 52% erau extrem de îngrijorați cu privire la impactul asupra familiei lor și 49% erau extrem de îngrijorați cu privire la impactul asupra carierei lor.

Sondajul sugerează că aceste planuri ar putea reduce numărul lucrătorilor străini dispuși să vină în Marea Britanie în viitor. Doar 11% dintre respondenți au declarat că ar fi migrat în continuare dacă perioada de stabilire ar fi fost de 10 ani.

RCN solicită, de asemenea, guvernului să reducă taxele de solicitare pentru ILR, care rămân la 3.029 lire sterline pe persoană, în ciuda unui cost estimat de procesare de 523 lire sterline. În 2003, taxa era de doar 155 lire sterline. Purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat: „Suntem recunoscători lucrătorilor noștri din domeniul sănătății din străinătate, care aduc compasiune, oferă îngrijiri de înaltă calitate și consolidează serviciile noastre de sănătate, dar migrația netă trebuie să scadă. Așa cum a stabilit ministrul de interne, în cadrul noului model de stabilire pe care îl propunem, persoanele vor avea posibilitatea de a reduce perioada de calificare pentru stabilire și cetățenie pe baza contribuțiilor aduse economiei și societății britanice. Vom lansa în curând consultarea și încurajăm lucrătorii din domeniul sănătății și îngrijirii să participe la aceasta.”