Momentul în care Laura Cosoi le-a dezvăluit celor patru fiice sexul „bebeluşului din burtică”. „Doamne, ce reacție!”

Actrița Laura Cosoi a împărtășit un moment plin de emoție din viața sa de familie, dezvăluind reacția celor patru fiice atunci când au aflat sexul viitorului bebeluș.

Laura Cosoi se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară și continuă să împărtășească cu fanii săi momente speciale din această perioadă.

În vârstă de 44 de ani, actrița trăiește din plin bucuria unei noi sarcini, alături de partenerul ei, Cosmin Curticăpean. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și au împreună patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida. Familia urmează să se mărească în doar câteva luni, iar părinții au ales să transforme aflarea sexului copilului într-un moment special pentru cele patru fiice ale lor.

„Am aflat ce o să avem, dar le facem fetițelor o surpriză peste vreo două săptămâni. Ele încă nu știu, iar apoi vom anunța și public. Îmi place să marchez momentele importante și să nu fie nimic întâmplător”, a explica Laura Cosoi în urmă cu puţin timp.

Momentul ales pentru dezvăluirea sexului celui mai nou membru al familiei a coincis cu Duminica Floriilor, oferind o încărcătură emoțională suplimentară întregii experiențe. Reacția fetițelor la vederea baloanelor roz, confirmarea că vor avea încă o surioară, a fost una care a impresionat profund atât familia, cât și comunitatea online.

Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică…!!!

Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet.

Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar. Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună. Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi… ci că se au una pe cealaltă.

Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie. Asta este promisiunea noastră, ca părinți: să le oferim nu doar iubire, ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată.

Aș vrea să opresc timpul în loc… exact așa, exact acum… pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim.

Mulțumim, Doamne!”, a scris Laura Cosoi în urmă cu puţin timp, într-o postare pe Facebook, alături de materialul video în care este surprins momentul.

Postarea a strâns rapid reacții din partea internauților, care au fost impresionați de sinceritatea și căldura momentului şi au apreciat că actrița a demonstrat încă o dată că, dincolo de carieră, familia rămâne centrul universului său.