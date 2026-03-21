Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Fostul șef al contraterorismului din SUA nu regretă plecarea din administrația Trump, dar se teme de represalii: „Mă îngrijorează puțin”

Joe Kent, fostul director al departamentului antiterorism, a părăsit administrația lui Donald Trump din cauza implicării SUA și Israelului în războiul împotriva Iranului. Într-un interviu cu podcasterul conservator Megyn Kelly, Kent a recunoscut că se așteaptă la represalii politice, dar nu regretă nicio decizie: „Faptele sunt de partea mea”.

Joe Kent nu regretă plecarea din administrația Trump FOTO: Arhivă
Joe Kent nu regretă plecarea din administrația Trump FOTO: Arhivă

Kent a fost întrebat dacă este preocupat de ancheta FBI care îl investighează pentru scurgerea de informații clasificate. El a răspuns ambivalent: „Nu eram îngrijorat pentru că știu că nu am făcut nimic greșit. Desigur, sunt îngrijorat pentru că am văzut cu toții cum întreaga greutate a FBI-ului și a guvernului se abate asupra persoanelor care își exprimă opiniile. Asta mă îngrijorează puțin. Dar știu că adevărul și faptele sunt de partea mea”.

Potrivit The Guardian, fostul veteran al forțelor speciale a subliniat că miza principală rămâne realitatea conflictului: „Problemele importante de abordat sunt cele actuale – de ce suntem în război și cum putem ieși din starea în care ne aflăm acum”.

Demisie din cauza conștiinței

Kent a demisionat marți, invocând faptul că nu își putea continua rolul „cu conștiință împăcată” în contextul războiului din Iran, început de președinte fără autorizația Congresului, împreună cu Israelul, la sfârșitul lunii februarie. În scrisoarea sa, el a declarat că Iranul „nu reprezintă o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby american”.

Kent a fost anterior un susținător activ al mișcării „Make America Great Again” și a sprijinit idei contestate despre alegerile din 2020. De asemenea, el a colaborat cu influenceri și grupuri de extremă dreapta, inclusiv cu Nick Fuentes și membrii Proud Boys, pentru campania sa politică. Criticii l-au acuzat că a promovat clișee antisemite, atribuind conflictul din Iran influenței unui „lobby israelian”.

Între loialitate și conștiință

Întrebat dacă merită să fie considerat un dușman al comunității MAGA după ce s-a alăturat scepticilor războiului din Iran, Kent a răspuns fără ezitare: „Cu siguranță. Cred că am o misiune și cred că este să fac tot ce pot pentru a opri acest război”.

Casa Albă a catalogat poziția lui Kent drept „slabă în materie de securitate”, insistând că Iranul reprezintă „o amenințare extraordinară”. Fosta sa șefă, Tulsi Gabbard, a declarat că nu poate spune cât de mult este de acord cu scrisoarea sa, adăugând că deciziile finale aparțin președintelui: „În cele din urmă, i-am furnizat președintelui evaluările serviciilor de informații, iar președintele este ales de poporul american și ia propriile decizii pe baza informațiilor de care dispune”.

Kent a continuat să critice influența Israelului asupra deciziilor administrației Trump, afirmând că sfaturile pe care le primea erau „dominante în mare măsură de acest ecosistem de oficiali israelieni”. El a acuzat, de asemenea, mass-media pro-Trump, inclusiv Fox News, Wall Street Journal și New York Post, că au reflectat aproape coordonat punctele de vedere israeliene privind programul nuclear al Iranului.

Perspective asupra conflictului din Iran

Kent a explicat că aceste influențe au „practic scurtcircuitat negocierile” privind viitorul programului nuclear iranian și că se aștepta la reacții ale Israelului după confruntările din iunie 2025 și atacurile americane ulterioare asupra siturilor nucleare. „Când s-au întors, am văzut că dezbaterile aprinse au dispărut și în jurul președintelui Trump a existat un grup mult mai mic de consilieri”, a spus el.

Kent și-a reafirmat angajamentul de a opri războiul, chiar dacă acest lucru înseamnă să se rupă de susținătorii tradiționali ai lui Trump: „Este vorba despre angajamentul oficial al israelienilor, reiterat apoi de șefii presei pro-israeliene care se aflau în dieta mediatică a lui Trump”.

