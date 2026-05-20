Arbitru minor bătut în timpul meciului pe care îl conducea. Speriată, mama lui a sunat la Poliție: „I-a mutat capul!”

Un meci de fotbal disputat duminică între AFC Milan Academy și ACS Leamna, contând pentru etapa 28 din Liga 5, seria 3, s-a terminat brusc în minutul 75, când arbitrul întâlnirii a fost agresat de jucători.

„Centralul” de 17 ani a fost agresat fizic și verbal chiar în fața mamei sale, care asista la joc. Femeia a sunat la 112, apoi a depus plângere la Poliție.

„Inițial, l-au înjurat pentru că n-ar fi văzut un fault. Jucătorii aveau 30-40 de ani, iar arbitrii câte 17 ani fiecare. În minutul 57, unul din delegații de la Milan și un jucător au luat roșu pentru proteste, iar în acel moment au intrat pe teren să-l alerge pe arbitru.

Cătălin a fugit către marginea gazonului, iar observatorul și cu alte două-trei persoane au intervenit și au eliberat terenul.

Jocul a continuat până în minutul 75, când el a acordat o lovitură de pedeapsă pentru oaspeți. Au început protestele rău, iar unul dintre jucătorii de la Milan i-a dat o palmă peste față de i-a mutat capul! În momentul ăla, el a decis să întrerupă meciul.

A luat-o la fugă către vestiare cu telefonul în mână și a apelat 112. Ulterior l-au prins undeva la colțul terenului, iar alți 2-3 jucători i-au mai dat pumni și picioare pe spate și la coaste, unde nu lasă semne”, a declarat Mari Șearpe, mama arbitrului, pentru Fanatik.

S-a deschis dosar penal

Poliția a emis un comunicat în care anunță că face cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar pe linie sportivă, AFJ Dolj va lua o decizie săptămâna viitoare, când va fi convocată Comisia de Disciplină.

„Astăzi, în jurul orei 14.50, polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați de către o femeie, de 43 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că fiul său, de 17 ani, din aceeași localitate, arbitru de fotbal, ar fi fost agresat fizic în data de 17 mai a.c., de către jucătorii unei echipe de fotbal, în timp ce arbitra un meci, în municipiul Craiova.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, iar cercetările continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt.

La finalizarea cercetărilor, va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, a comunicat Poliția prin departamentul de Relații Publice