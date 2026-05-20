search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Arbitru minor bătut în timpul meciului pe care îl conducea. Speriată, mama lui a sunat la Poliție: „I-a mutat capul!”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un meci de fotbal disputat duminică între AFC Milan Academy și ACS Leamna, contând pentru etapa 28 din Liga 5, seria 3, s-a terminat brusc în minutul 75, când arbitrul întâlnirii a fost agresat de jucători.

Un arbitru agresat de oficiali FOTO Arhiva foto
Un arbitru agresat de oficiali FOTO Arhiva foto

„Centralul” de 17 ani a fost agresat fizic și verbal chiar în fața mamei sale, care asista la joc. Femeia a sunat la 112, apoi a depus plângere la Poliție.

Inițial, l-au înjurat pentru că n-ar fi văzut un fault. Jucătorii aveau 30-40 de ani, iar arbitrii câte 17 ani fiecare. În minutul 57, unul din delegații de la Milan și un jucător au luat roșu pentru proteste, iar în acel moment au intrat pe teren să-l alerge pe arbitru.

Cătălin a fugit către marginea gazonului, iar observatorul și cu alte două-trei persoane au intervenit și au eliberat terenul.

Jocul a continuat până în minutul 75, când el a acordat o lovitură de pedeapsă pentru oaspeți. Au început protestele rău, iar unul dintre jucătorii de la Milan i-a dat o palmă peste față de i-a mutat capul! În momentul ăla, el a decis să întrerupă meciul.

A luat-o la fugă către vestiare cu telefonul în mână și a apelat 112. Ulterior l-au prins undeva la colțul terenului, iar alți 2-3 jucători i-au mai dat pumni și picioare pe spate și la coaste, unde nu lasă semne”, a declarat Mari Șearpe, mama arbitrului, pentru Fanatik.

S-a deschis dosar penal

Poliția a emis un comunicat în care anunță că face cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar pe linie sportivă, AFJ Dolj va lua o decizie săptămâna viitoare, când va fi convocată Comisia de Disciplină.

Astăzi, în jurul orei 14.50, polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați de către o femeie, de 43 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că fiul său, de 17 ani, din aceeași localitate, arbitru de fotbal, ar fi fost agresat fizic în data de 17 mai a.c., de către jucătorii unei echipe de fotbal, în timp ce arbitra un meci, în municipiul Craiova.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, iar cercetările continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt.

La finalizarea cercetărilor, va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, a comunicat Poliția prin departamentul de Relații Publice

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
stirileprotv.ro
image
Șoșoacă susține că Nicușor Dan vrea să numească un premier de la SOS România. Cine este Dumitru Manea, cu care Șoșoacă rupea steagul UE
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga Națiunilor. Care e „grupa morții” pe care o vom avea la fiecare tragere la sorți
fanatik.ro
image
România „e invizibilă” în diplomația de la Bruxelles: „Este o strategie intenționată, delegația își păstrează capul plecat”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
De la perioade grele la o viață nouă. Cum s-a reinventat Liliana Ștefan, fosta soție a lui Dan Bittman și ce spune despre momentele care au marcat-o profund
click.ro
image
Cum va fi influenţată vremea din România de domul de căldură care se formează deasupra Europei. ANM: "E ca un munte de aer cald"
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
observatornews.ro
image
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Ţara în care preţurile au crescut de şase ori într-un singur an. România, pe primul loc în Europa la inflaţia pe aprilie. Grafic al scumpirilor în întreaga lume
playtech.ro
image
Scene halucinante la un meci de Liga a V-a. Un arbitru de 17 ani din Craiova a sunat la 112 de pe teren, după ce a fost lovit de jucători
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
FOTO ”E regele!”. Achiziție de 650.000 € pentru FCSB, înaintea barajului
digisport.ro
image
Scriitori celebri și academicieni au ales cele mai bune romane din toate timpurile. Cine ocupă primul loc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Andreea Ibacka după ce a confirmat divorțul de Cabral! Ce face vedeta după despărțire FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Buruienile dintre pavele, curățate cu apă fiartă
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer