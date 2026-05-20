Invitat miercuri, 20 mai, la Interviurile „Adevărul”, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a oferit o serie de caracterizări tăioase și surprinzătoare la adresa principalilor lideri politici. Social-democratul a afirmat despre președintele USR, Dominic Fritz, că este de „import”. Remarci a făcut și desppre relația cu președintele Nicușor Dan și cu premierul demis, Ilie Bolojan.

Săgeți către Fritz

Întrebat ce mesaj îi transmite primarului Dominic Fritz, Grindeanu a răspuns sec: „Public n-am ce.”

Iar la remarca moderatoarei Irinei Petraru că au amândoi Banatul în suflet, Grindeanu a avut o replică ironică:

„Eu îl am. Domnia sa este de import. Nu vreau să amestec lucrurile personale cu cele politice”.

Apel către Bolojan

Liderul PSD a avut un mesaj tranșant la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Deși Grindeanu susține că nu are o relație personală proastă cu acesta, l-a acuzat direct că blochează soluțiile politice din orgoliu și că exercită un control total asupra partenerilor din USR.

„Eu nu am avut o relație personală proastă cu Ilie Bolojan, nu am nici acum. Asta nu înseamnă că suntem prieteni. Eu vorbesc despre un management prost al lui Ilie Bolojan ca prim-ministru, despre un faliment al acestui mod de a conduce un guvern”, a explicat președintele PSD.

Mai mult, Grindeanu afirmă că premierul demis blochează negocierile și controlează complet partidul condus de Dominic Fritz:

„Cine nu vrea să găsească o soluție și se agață în continuare de funcție este un singur om: Ilie Bolojan, care ține captiv USR-ul. Chiar îi întrebam pe niște reprezentanți de la USR dacă își dau seama că președintele lor nu mai este Fritz, ci Bolojan. Iar Ilie Bolojan a dus România în gard. Eu regret că nu am realizat mai repede în ce fundătură ne duce această politică economică a lui Ilie Bolojan și că nu am luat această decizie mai devreme.”

În final, șeful PSD i-a transmis un apel direct liderului liberal pentru a debloca formarea noului Executiv:

„Ilie, ne-am prins. Știm ce vrei să faci. Eu zic să ieși din campania asta prezidențială, să lași mai jos tensiunea publică și să găsim o soluție cu toții, că se poate în România și fără tine prim-ministru. Să lase orgoliile deoparte Ilie Bolojan, să iasă din campania electorală și să facem guvernul”.

Aprecieri pentru Nicușor Dan

În schimb, social democratul a avut cuvinte de laudă la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care a spus că este o surpriză cum mediază criza actuală.

„Eu am apreciat de fiecare dată, începând de anul trecut, faptul că tot timpul încearcă să găsească soluții, să deblocăm situația, să mergem înainte. Față de imaginea pe care o aveam înainte, nefiind niciodată în aceeași tabără politică, pentru mine este o surpriză plăcută. Modul în care a gestionat lucrurile în acest an și felul în care a încercat mereu să găsească soluții”, a declarat Grindeanu.

Amintim că Dominic Fritz a depus, în decembrie, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, jurământul de credinţă pentru obţinerea cetăţeniei române, după ce în noiembrie a susţinut interviul.

Dominic Fritz s-a născut în Germania și este președinte al Uniunii Salvați România (USR). Înainte de a deveni primar al Timișoarei, în 2020, a activat în partidul Alianța 90/Verzii (2009–2019) și a fost consilier politic al fostului președinte german Horst Köhler.

Problema cetățeniei a fost invocată inclusiv de colegi de partid. Astfel, în iunie 2025, chiar înainte de alegerile din cadrul partidului, după plecarea Elenei Lasconi, Eduard Răducan, candidat la șefia USR, a contestat candidatura lui Dominic Fritz în cadrul comisiei electorale interne, susținând că lipsa cetățeniei ar putea ridica probleme juridice și de legitimitate.