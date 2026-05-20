search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Relația lui Grindeanu cu liderii politici: Fritz e „de import”, Bolojan a „dus România în gard”. Cine e „surpriza plăcută”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Invitat miercuri, 20 mai, la Interviurile „Adevărul”, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a oferit o serie de caracterizări tăioase și surprinzătoare la adresa principalilor lideri politici. Social-democratul a afirmat despre președintele USR, Dominic Fritz, că este de „import”. Remarci a făcut și desppre relația cu președintele Nicușor Dan și cu premierul demis, Ilie Bolojan.

Grindeanu se laudă cu relații personale bune cu liderii politici
Sorin Grindeanu și Dominic Fritz FOTO Mediafax

Săgeți către Fritz

Întrebat ce mesaj îi transmite primarului Dominic Fritz, Grindeanu a răspuns sec: „Public n-am ce.

Iar la remarca moderatoarei Irinei Petraru că au amândoi Banatul în suflet, Grindeanu a avut o replică ironică:

„Eu îl am. Domnia sa este de import. Nu vreau să amestec lucrurile personale cu cele politice”.

Apel către Bolojan

Liderul PSD a avut un mesaj tranșant la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Deși Grindeanu susține că nu are o relație personală proastă cu acesta, l-a acuzat direct că blochează soluțiile politice din orgoliu și că exercită un control total asupra partenerilor din USR.

Eu nu am avut o relație personală proastă cu Ilie Bolojan, nu am nici acum. Asta nu înseamnă că suntem prieteni. Eu vorbesc despre un management prost al lui Ilie Bolojan ca prim-ministru, despre un faliment al acestui mod de a conduce un guvern”, a explicat președintele PSD.

Mai mult, Grindeanu afirmă că premierul demis blochează negocierile și controlează complet partidul condus de Dominic Fritz:

Cine nu vrea să găsească o soluție și se agață în continuare de funcție este un singur om: Ilie Bolojan, care ține captiv USR-ul. Chiar îi întrebam pe niște reprezentanți de la USR dacă își dau seama că președintele lor nu mai este Fritz, ci BolojanIar Ilie Bolojan a dus România în gard. Eu regret că nu am realizat mai repede în ce fundătură ne duce această politică economică a lui Ilie Bolojan și că nu am luat această decizie mai devreme.

În final, șeful PSD i-a transmis un apel direct liderului liberal pentru a debloca formarea noului Executiv:

Ilie, ne-am prins. Știm ce vrei să faci. Eu zic să ieși din campania asta prezidențială, să lași mai jos tensiunea publică și să găsim o soluție cu toții, că se poate în România și fără tine prim-ministru. Să lase orgoliile deoparte Ilie Bolojan, să iasă din campania electorală și să facem guvernul”.

Aprecieri pentru Nicușor Dan

În schimb, social democratul a avut cuvinte de laudă la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care a spus că este o surpriză cum mediază criza actuală.

Eu am apreciat de fiecare dată, începând de anul trecut, faptul că tot timpul încearcă să găsească soluții, să deblocăm situația, să mergem înainte. Față de imaginea pe care o aveam înainte, nefiind niciodată în aceeași tabără politică, pentru mine este o surpriză plăcută. Modul în care a gestionat lucrurile în acest an și felul în care a încercat mereu să găsească soluții”, a declarat Grindeanu.

Amintim că Dominic Fritz a depus, în decembrie, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, jurământul de credinţă pentru obţinerea cetăţeniei române, după ce în noiembrie a susţinut interviul.

Dominic Fritz s-a născut în Germania și este președinte al Uniunii Salvați România (USR). Înainte de a deveni primar al Timișoarei, în 2020, a activat în partidul Alianța 90/Verzii (2009–2019) și a fost consilier politic al fostului președinte german Horst Köhler.  

Problema cetățeniei a fost invocată inclusiv de colegi de partid. Astfel, în iunie 2025, chiar înainte de alegerile din cadrul partidului, după plecarea Elenei Lasconi, Eduard Răducan, candidat la șefia USR, a contestat candidatura lui Dominic Fritz în cadrul comisiei electorale interne, susținând că lipsa cetățeniei ar putea ridica probleme juridice și de legitimitate.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Primar din România prins în flagrant de Parchetul European când lua șpagă. Pentru ce a cerut bani
stirileprotv.ro
image
Șoșoacă susține că Nicușor Dan vrea să numească un premier de la SOS România. Cine este Dumitru Manea, cu care Șoșoacă rupea steagul UE
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga Națiunilor. Care e „grupa morții” pe care o vom avea la fiecare tragere la sorți
fanatik.ro
image
România „e invizibilă” în diplomația de la Bruxelles: „Este o strategie intenționată, delegația își păstrează capul plecat”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
Scriitori celebri și academicieni au ales cele mai bune romane din toate timpurile. Cine ocupă primul loc
click.ro
image
Cum va fi influenţată vremea din România de domul de căldură care se formează deasupra Europei. ANM: "E ca un munte de aer cald"
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
observatornews.ro
image
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Ţara în care preţurile au crescut de şase ori într-un singur an. România, pe primul loc în Europa la inflaţia pe aprilie. Grafic al scumpirilor în întreaga lume
playtech.ro
image
Scene halucinante la un meci de Liga a V-a. Un arbitru de 17 ani din Craiova a sunat la 112 de pe teren, după ce a fost lovit de jucători
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
Un bărbat din Arad a fost arestat după ce și-ar fi agresat soția în fața copilului, pe fondul geloziei și al alcoolului. Victima ar fi fost arsă cu trabucul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Andreea Ibacka după ce a confirmat divorțul de Cabral! Ce face vedeta după despărțire FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Buruienile dintre pavele, curățate cu apă fiartă
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer